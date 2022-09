De a 200 pesos por galón cada mes, la gasolina corriente se encarecerá 600 pesos de aquí a final de año, es decir subirá el primer seis por ciento de las alzas anunciadas por el Gobierno que terminarán siendo de 65 por ciento, es decir, 6.300 pesos por galón



De acuerdo con el Dane, los combustibles representan el 2,9 por ciento de los gastos en la canasta familiar de los colombianos, por lo que las alzas de la gasolina anunciadas por el presidente Gustavo Petro tendrán un impacto en los presupuestos mensuales de los hogares.



Por ejemplo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha dicho que haber garantizado estabilidad de precio de combustibles evitó una inflación de cinco puntos porcentuales adicionales y con ello afectar a los más vulnerables y la recuperación de micro, pequeñas y medianas empresas.



Si estos productos no afectaran indirectamente los precios de otros bienes y servicios, el alza de aquí a diciembre significaría 0,2 puntos adicionales de inflación, y el alza total de 65 por ciento sumaría 1,9 puntos más de inflación para los colombianos.



Pero, como sí afecta indirectamente otros bienes y servicios, el impacto puede ser mayor en inflación, que ya está en niveles récord cercanos al 11 por ciento anual.



La firma Raddar calcula que por cada 10 por ciento que suba a gasolina, la inflación en el país subiría 0,5 puntos adicionales. Así que con el incremento total esperado de 65 por ciento en la gasolina, la inflación total podría llegar a 15 por ciento anual. Con la primera tanda de alzas hasta diciembre, la inflación podría subir tres décimas sobre lo previsto y superar el 11 por ciento anual.



Tomando el peso de los combustibles en la inflación que reporta el Dane, si estos subieran 65 por ciento y los otros costos no variaran, se estima que el costo total del transporte intermunicipal de pasajeros movido con gasolina aumentaría en un 21 por ciento. Con las alzas anunciadas hasta diciembre, estos costos subirían 2 por ciento.



Entre tanto, si se habla del impacto de la medida en el transporte de carga movido con gasolina, el efecto es mayor, ya que si el aumento en los combustibles es del 65 por ciento, y los otros costos no varían, los costos totales de llevar carga aumentarían 26 por ciento. Con las alzas anunciadas hasta diciembre, estos costos subirían 2,5 por ciento.



Justamente la actividad del transporte de carga es la que puede tener el efecto indirecto en los demás productos de la canasta familiar, porque esta actividad es la que hace posible que los alimentos y demás productos lleguen a los centros de consumo, y ante un costo más alto del factor combustible, los transportadores suben el valor del flete. Aumento que termina cargándose al costo que paga el consumidor cada vez que compra bienes y servicios para cubrir sus necesidades.

Gradualidad, clave en el proceso

Por ello, algunos expertos han señalado la conveniencia de que las alzas se hagan de manera progresiva, estableciendo una senda para tal fin.



Y es que con una situación que viene desde 2016, en la que los reajustes comenzaron a hacerse con cuentagotas, la diferencia entre el precio al consumidor y el precio de paridad internacional se ha ampliado en los últimos años.



Este precio de paridad es el que se le reconoce a Ecopetrol como ingreso al productor, esquema que se diseñó para que la petrolera de mayoría estatal obtenga los ingresos que recibiría si exportara todos los productos que refina con el crudo que se produce en el país, es decir que no los subsidie, como hoy ocurre.



Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, ha señalado la importancia de realizar el proceso de desmonte de los subsidios a los combustibles en un período que sería de cerca de 14 meses para el caso de la gasolina y de dos años para el diésel. Lo anterior con el objetivo de mitigar el impacto en los costos de operación y en la inflación.

