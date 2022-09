En momentos en que el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y las demás autoridades del sector eléctrico y gubernamental afinan el paquete de medidas para aliviar en el corto plazo la fuerte disparada de las tarifas de energía, el sector de generación, agremiado en Acolgén ya hizo propuestas concretas relacionadas con el ajuste a las variables de los contratos que las plantas firman con los comercializadores.



Natalia Gutiérrez, presidente del gremio, le dijo a EL TIEMPO que el marco y las señales regulatorias son claves y que las propuestas de un fondo de estabilización de precios, además de no resolver el problema en el corto plazo, pueden resultar antitécnicas.



(Lea además:

Tras las primeras medidas propuestas por la Creg, ¿cuál es el aporte de los generadores?



Nos preocupa mucho la dificultad de tarifas de energía en todo el país, pero no es un solo no es un tema solo de generación, que pesa en el costo unitario de la factura aproximadamente el 35 por ciento promedio país.



Eso quiere decir es que tenemos que buscar una solución entre todos los componentes de la cadena. Desde la semana pasada pasamos propuestas al Ministerio de Minas y Energía, con dos iniciativas en particular.

¿Cuáles fueron?



Una relacionada con el financiamiento de parte del valor de la factura del comercializador de energía, para darle un respiro al comercializador y que esto se le pueda trasladar al usuario final.



Y la segunda, que se la presentamos, muy en borrador al Ministerio, es la posibilidad de revisar el indexador (históricamente se ha tomado el índice de precios al productor para ajustar los contratos).



Es importante entender que no es un indexador que caprichosamente hayamos elegido los generadores. En los contratos de compraventa de energía las condiciones las ponen los comercializadores y salen de licitaciones que ponen. Ha quedado en el ambiente que es lo que más nos conviene y eso no es así.

¿Son propuestas que están más o menos acordes con lo que publicó la Creg?



Le pasamos esas propuestas al Ministerio y en Cartagena, el viernes pasado, la Ministra dijo que tenía un cronograma de 8 días porque necesita ver resultados en el corto plazo. Hubo sesiones de trabajo privadas, después otras con el Ministerio sí y luego se verá cómo avanzamos en cada punto de la cadena. Para poder cambiar los contratos necesitábamos señales regulatorias, que nos dieran ese marco jurídico de protegernos de volver a reabrir contratos que ya estaban negociados y cerrados.

De hecho, esa financiación quedó recogida en las resoluciones en consulta de la Creg.



Queríamos un marco regulatorio y una señal, sobre todo para el mercado regulado, que es el de los hogares, y para las empresas públicas. Es que para un funcionario público decir: qué pena pero voy a desmejorar mis condiciones contractuales de venta de energía, llega la Contraloría y pregunta que a cuenta de qué se tomó esa decisión.



Para que esto salga bien, hay que hacerlo ordenadamente con el marco legal que hay que trabajar, pero adicionalmente con las instituciones que hay. Cosa que no sucedería con estas ideas que hay de hacer fondos y de iniciativas parlamentarias que tienen varias dificultades.

¿Cuáles son esas barreras, sobre todo para el fondo de estabilización?



La primera es que no es una medida de corto plazo y cualquier medida de esas no se va a ver reflejada en el corto plazo en la factura del usuario final. Segundo, porque pueden ser medidas totalmente antitécnicas y coyunturales en un mercado que ha funcionado durante 30 años relativamente bien, porque no nos hemos apagado y no hemos tenido cortes de suministro de energía por falta de energía.



Frente a lo que dijo el presidente Petro, sobre la Creg, he preferido no pronunciarme porque no sabemos qué medidas son las que quieren tomar, ni legalmente qué es lo que están pensando. Como generadores nos toca seguir trabajando con las herramientas que tenemos y con la Institucionalidad que tenemos hoy, igual el resto de la cadena. Pero es una oportunidad de hacer ajustes para revisar oportunidades de mejora.

¿Han hecho cuentas de cuánto bajaría el precio del kilovatio que paga el usuario?



Es una señal que tiene que dar el Ministerio. Estamos en las mesas de trabajo con cada una de las partes de la cadena: la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas y las restricciones. Esas dos últimas son las más altas del país en la Costa y son las que han crecido más de un 400 por ciento en la Costa en los dos últimos años.



Hicimos una propuesta conceptual al Gobierno, pero cada generador le va a presentar directamente al Ministerio cómo puede ayudar, en lo relacionado al indexador y en lo relacionado al financiamiento.

¿Es decir que no será una medida única?



No, porque no nos podemos cartelizar. Cada uno está diciendo cómo ayuda y cómo se compromete y es lo que está pasando.



En esa misma mesa se está trabajando con transmisión, distribución, comercialización y en todo eso tiene un gran componente regulado. Entonces ellos sí se pueden poner de acuerdo. Las señales regulatorias les pueden dar la instrucción de que eso pase.