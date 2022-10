Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía así como el de Hacienda, informaron que se incrementaría el precio de la gasolina desde el sábado en $200.



Esta medida responde a un compromiso que asumió el gobierno de trabajar para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.



(Puede leer también: Así quedó el precio de la gasolina de octubre por ciudades tras alza)

Con este ajuste los precios en promedio a nivel nacional pasan a ser $9.380. Por ciudades, esta alza quedaría así: Bogotá, $9.723; Cali: $9.762; Barranquilla $9.408. En el caso de las ciudades ubicas en Zona de Frontera (Pasto y Cúcuta), su precio es inferior, dado que no aplican algunos impuestos nacionales.



Este es el primero de una serie de tres incrementos que se harán en los últimos meses del año, de acuerdo con lo expresado por José Antonio Ocampo, líder de la cartera de Hacienda.



Esta alza será solo para gasolina, en línea con lo que había señalado el presidente Gustavo Petro. Esto quiere decir que el precio máximo del otro combustible, el diésel, vigente a nivel nacional se mantiene en $9.018 en las 13 ciudades principales.



Las carteras resaltaron que de no haber estado el Fondo equilibrando el precio del combustible, en el caso de la gasolina, su precio sería en promedio $6.400 superior al promedio actual y en el caso de diésel sería unos $10.000.



(Puede leer también: Alquería: la historia de un médico que convirtió las botellas de leche en salud)



Para este año, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que este año el déficit de este fondo sería de $34 billones. Con los tres incrementos propuestos por el gobierno de $200 solo para gasolina, la corrección en esta deuda sería de $600.000 millones, explicó Andrés Velasco, director técnico de la entidad.



En caso de mantenerse de forma sostenida el alza por los próximos 15 meses, la corrección será de $9 billones, con lo que la deuda de 2023 del Fepc sería de $29,5 billones, concluyó.



No deje de leer: Recesión en el 2023, el nuevo fantasma que asusta al mundo



Ocampo señaló que es probable que el otro año también se deba ajustar el Acpm a medida que la inflación dé muestras de ceder, lo que ayudaría a cerrar la brecha más rápido.



Daniela Morales Soler