Alza del dólar frena consumo de tecnología: Lenovo

La fuerte alza del dólar –que se ha acercado a niveles históricos de 3.500 pesos– tiene preocupadas a las empresas de tecnología, pues no dudan de que esto terminará golpeando sus ventas (computadores, tabletas, celulares y dispositivos), justo cuando estas comenzaban a recuperarse luego de dos años de caídas.

Para Santiago Holguín, gerente en Colombia de Lenovo, una de las mayores productoras de tecnología en el mundo, el valor de los computadores en el país está atado al dólar y si este se encarece, los equipos exentos de IVA cada vez serán menos, con lo que se restringirá el acceso a esta tecnología a las personas de más bajos recursos.



El directivo conversó con EL TIEMPO sobre este fenómeno, así como del perfil del consumidor de tecnología colombiano, sus gustos y preferencias.

¿Qué tanto los golpeará la escalada del dólar?



El Gobierno tiene claro que hay que masificar la tecnología, pero si el dólar sigue subiendo, esta se encarece y se vuelve menos asequible a la gente. Los computadores de menos valor están exentos del IVA para masificar su uso (1’713.000 pesos). Pero en la medida que el dólar sube, más equipos tendrán IVA del 19 por ciento, lo que implica costos adicionales para la gente, que postergará su decisión de compra.



Además, se generan situaciones de mercado gris y contrabando que perjudican a las marcas, porque son equipos que se adquieren sin controles a cualquier mayorista en cualquier lado y se traen al país. El otro problema son las fluctuaciones, porque cuando el dólar se estabiliza, el mercado se acomoda a esos nuevos niveles. Sube fuerte, pero no baja con la misma intensidad, y nosotros somos una empresa de canales que importa a 30, 40 o 60 días y esto genera distorsiones, porque las grandes empresas, incluso las compras del Gobierno, se frenan en la medida que hacen presupuestos a un precio, y cuando van a comprar, el valor es otro más alto y ya los recursos no alcanzan.



¿Cómo es la demanda de computadores de los hogares?



Estamos en un momento interesante porque el mercado global venía decreciendo, pero hoy vemos marcas creciendo a dos dígitos, lo que no se veía desde hace dos años, y es porque el usuario que tiene un computador básico busca algo mejor y el que no ha tenido, también. Asimismo, estamos llegando a ciudades intermedias a ofrecer esta tecnología y hay más demanda por innovación. Estudios nos muestran que en Colombia hay una lealtad del consumidor, y esta obedece a garantía, servicio posventa, calidad de los productos y a que Lenovo trabaja mucho en entender la necesidad del consumidor y darle un producto que se acomode a sus requerimientos.

¿Cuánto ha cambiado el consumidor de tecnología en el país?

Está cambiando. La gente ahora es más cuidadosa frente a lo que le ofrece una máquina u otra, entre estas, en temas de video, porque ya no vemos televisión por cable, sino Netflix o Apple TV en el PC y por ello demandan equipos más sofisticados, necesitan computadores que corran el video en línea, con red wifi de última generación. Lo otro es la forma del equipo, los buscan más livianos, delgados, con pantallas extendidas; equipos que hagan juego con la decoración de la casa, quieren productos que tenga look muy estilizado, colores ocres agradables, buena prestación y hasta con lector biométrico, funcionales y de alta capacidad de trabajo. Se empiezan a ver otras necesidades tanto en el hogar como en las empresas.



¿Cada cuánto una persona cambia su equipo en el país?

Vendemos el equipo para el hogar con un estándar de un año de garantía. En el hogar, el tiempo de vida de los productos debe ser de 3 a 5 años, y en el corporativo lo normal son 3 años. Cuando una persona compra una solución de nueva generación muchas veces la quiere para cinco años, cuotas de 60 meses, pero el consumidor colombiano tanto en el hogar como en la empresa busca extender lo que más pueda el ciclo de vida del producto, a diferencia de otros países como Chile o los de primer mundo como Japón, en donde la gente renueva sus equipos cada año.



Así las cosas, ¿cómo les va en Colombia?

El negocio de computación facturó acá 185.000 millones, y este año apuntamos a los 200 millones. Los otros frentes, data center y smartphones (Motorola), dejaron ventas por más de 20 millones y 240 millones el año pasado. Estamos entre las primeras firmas de tecnología en Colombia, y a nivel global, de hecho, escalamos 28 lugares en el listado Fortune 500 y hoy nos ubicamos en el puesto 212.



¿Qué encontrará el consumidor en adelante?

Estructuras sofisticadas de seguridad, tanto en hardware como en software; para eso, Lenovo creó una nueva unidad de software con un portafolio compuesto por aplicaciones propias y de terceros que protegen tanto la información como los equipos de empresas y personas, desarrollados por aliados estratégicos que han trabajado durante años en ello.

CARLOS ARTURO GARCÍA

