El fuerte encarecimiento del dólar frente a las monedas del mundo, entre las que se cuenta el peso colombiano, que este miércoles se situó como la segunda más devaluada de Latinoamérica –cerca de 13 por ciento en el último mes–, unido al retroceso del precio del petróleo Brent, que ayer alcanzó a caer por debajo de los 100 dólares el barril; a una inminente recesión en Estados Unidos y una desaceleración global, están llevando a la economía colombiana hacia una encrucijada que requiere de acciones contundentes que permitan mitigar los efectos negativos de esta coyuntura internacional.



“Se debe actuar con prudencia, rápido y con contundencia”, coinciden algunos economistas .



El dólar completó ayer tres récord en serie y llevó la tasa oficial de hoy hasta los 4.348,68 pesos, pero la divisa estuvo a solo 3 pesos de superar la barrera sicológica de los 4.400 pesos, un precio que los analistas del mercado habían previsto a comienzos de este año, motivado por los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, aunque la incertidumbre global también está presionando su comportamiento.



En lo que va corrido del presente año, el dólar se ha encarecido 367,5 pesos, con lo cual el peso colombiano ha perdido 9,2 por ciento de su valor frente a la divisa estadounidense.



Rudolf Hommes, economista y exministro de Hacienda, llamó la atención, a través de su cuenta de Twitter, sobre la rapidez con la que se ha devaluado el peso colombiano en el último mes, lo cual no se equipara con el comportamiento que traen otras monedas de la región.



“Entre el 6 de junio y hoy (ayer) el peso colombiano se ha devaluado 12,96 por ciento. En el mismo periodo, el peso chileno se devaluó 3,4 por ciento y el euro, 3,3 por ciento. No es correcto pensar entonces que la devaluación acelerada del peso es ‘un fenómeno mundial’ cuando se devalúa 3+ veces más que las otras”, advierte el exministro.



Y agrega en un segundo trino que “hay otros factores nacionales que están causando una devaluación mucho más acelerada. No se ha logrado crear confianza sobre la evolución de la economía, pero sí sobre gobernabilidad. Va a ser necesario anunciar cuál va a ser la reforma tributaria y fiscal”, ante lo cual sugiere que se den pronto esos anuncios.

Salidas a la crisis

Lo cierto es que el país tiene que actuar con celeridad para evitar que la economía colombiana, que tendría este año el segundo mejor desempeño global, un 6 por ciento, se estanque.



Mauricio Cárdenas, también exministro de Hacienda, sostiene que bajo la actual coyuntura el margen de maniobra del país se reduce y el Gobierno debe ser consciente de eso.



“Elevar el gasto público y el déficit fiscal en este momento sería poner en peligro la situación económica de millones de hogares que sufrirían las consecuencias de una mayor inflación y la salida de capitales”, dice.



Por eso, hay quienes consideran que hay que actuar rápido porque la situación es bastante retadora.



Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, plantea una fórmula con cuatro puntos fundamentales pare evitar el colapso económico.



“Es una difícil coyuntura por el riesgo de recesión en Estados Unidos y una desaceleración global. Además, por el aumento de la inflación que supera el 9,6 por ciento y mantiene una tendencia al alza”, señala.



En ese sentido, el economista sugiere un alza más rápida en la tasa de intervención por parte del Banco de la República, lo que permitiría ‘reanclar’ las expectativas de inflación, lo cual es clave en el actual contexto. La tasa de intervención del Emisor está en 7,5 por ciento luego del ajuste de la semana pasada. Lo segundo, advierte, tiene que ver con el ajuste fiscal, pues se estima que este podría llevar a cerca de 6 por ciento este año, pero ese ajuste debe ser rápido “con un plan creíble que permita reducir tanto el déficit fiscal como la deuda pública del país.



Para Mejía, también es clave que se adopten medidas complementarias, como ampliar la reducción de aranceles a insumos industriales y del sector manufacturero, lo cual puede ser de manera transitoria.



Y, por último, cree que es fundamental que el gobierno entrante implemente políticas públicas para aumentar la productividad y la competitividad del campo, la industria y los servicios, pues “la política monetaria expansiva y la fiscal tendrán que eliminarse en el corto plazo, luego no podrán seguir estimulando el crecimiento económico”.

‘Hay que saber administrar el descenso del crudo’: Duque

El presidente Iván Duque se refirió a la fuerte caída (10 por ciento) en los precios del petróleo, que llevaron el barril de crudo Brent a negociarse por debajo de los 100 dólares ayer, y dijo que ese descenso en el costo de esa materia prima “tenemos que saberlo administrar fiscalmente, pero sin perder la certidumbre sobre el sector minero-energético”.



Lo dijo durante la presentación del balance de los ‘Pactos por el crecimiento y el empleo’, donde recalcó que “si el precio cae, y adicionalmente se generan temores en el sector de hidrocarburos para que haya más inversión y más producción, el golpe para el país es dos veces más grande”.



La caída de los precios internacionales del petróleo ha afectado el desempeño de la acción de Ecopetrol en las últimas semanas.



Solo ayer el título de la petrolera colombiana sumó una caída cercana al 1 por ciento, lo que llevó su precio hasta los 2.152 pesos, esto es, cerca de 1.150 pesos por debajo del valor registrado a comienzos de junio del presente año.



