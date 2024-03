Las precauciones que deben tener los inversores de Bitcóin en Colombia

Luego de que el Bitcóin alcanzara la valoración de 69.191 dólares rebasando su récord anterior de 68.991 dólares establecido el 10 de noviembre de 2021, es probable que muchas personas aumentaran su interés por invertir en el mercado de las criptomonedas, un mercado en el que las personas que llegan por primera vez deben tener precaución y minimizar los riesgos existentes.

Sin embrago, la Superintendencia Financiera que sería la entidad encargada de establecer el marco regulatorio que vigilará y reglamentará los activos digitales en Colombia por ahora no tiene obligaciones, pues "este mercado de las divisas digitales no hace parte de las funciones de la entidad, pues no son un activo financiero"

Si bien, los expertos señalan que la entidad encargada en casos de fraude o problemas de seguridad es la Superintendencia de Industria y Comercio, al ser contactada por El Tiempo sobre el paso a seguir por los inversores en estos casos, la entidad no brindo una respuesta sobre el proceso.

Los riesgos de las operaciones con monedas digitales en Colombia incluyen el hecho que la compra y venta de criptoactivos no está regulada ni supervisada, toda vez que la moneda de curso legal es el peso colombiano. La decisión de invertir o no en este tipo de activos corresponde a la libertad que tienen las personas sobre cómo manejan su dinero. Lo que lleva a los expertos a sugerir que tomen decisiones informadas, evaluando su capacidad para asumir riesgos.

Expertos explican que las personas deben huir de tres características similares que tienen las estafas con cripto activos, Nicolás Jaramillo, cofundador de Arch Finance, una empresa encargada de administrar activos financieros como blockchain, crypto y Web3, destaca que hay que tener claro que el principal riesgo es el del mercado, pero ese no solo tiene que ver con las criptomonedas.

"En el caso de los criptoactivos es un riesgo mayor porque es más volátil que un bono o un deposito a plazo o una acción, pero también esta a su favor el potencial de crecimiento. El otro riesgo son las estafas, ya que como este es un mundo más nuevo y menos regulado y funciona de manera digital hay que saber a quién se le entrega el dinero, que respaldo tiene detrás, en qué otros países está y bao que regulaciones. No se debe dejar presionar para tomar decisiones rápidas y desconfié también cuando le garanticen ganancias fijas", explicó.

Bitcoín de es de las principales criptomonedas. Foto:Foto tomada de Flickr.com/BTC Keychain Compartir

Para el experto es claro que los inversores deben pensar con tranquilidad que riesgo quieren asumir con sus recursos. "Nadie le puede ofrecer un retorno fijo porque es un mercado que cambia, si las personas no están seguras es mejor que hagan preguntas y cuestionen la situaciones y más en el caso de Colombia donde aún no hay una regulación sobre estos activos, porque no permite una vigilancia. Esto igual no evita que si ha caído en esta situación pueda acudir a medidas de protección del consumidor", destacó.

A su turno, Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia, América Central y Caribe explicó si bien en Colombia no existe una regulación específica, la empresa tiene más de 18 licencias en diferentes países, lo que le da a los inversores una idea de los estándares que tienen para proteger a los usuarios.

"Es muy importante que las personas tomen la responsabilidad de investigar antes de confiar su dinero a una plataforma, persona o entidad. Es necesario que realicen una búsqueda en Internet sobre el sitio web o el nombre del proyecto. En caso de notar algo extraño o irregular, lo mejor que pueden hacer es bloquear el contacto y cesar todas las comunicaciones", aconseja.

Acosta dice que para mantenerse a salvo de estas estafas, es importante promover hábitos de investigación y cautela, "es esencial que los usuarios de plataformas adopten prácticas de prevención que les permitan garantizar su seguridad financiera".

Julián Colombo, director de políticas públicas de Bitso para Latinoamérica apunta que más allá de que las autoridades locales sean las encargadas de reaccionar ante casos de fraude o problemas de seguridad en plataformas de inversión, ya sea a la Superintendencia de Industria o a otra entidad, desde la industria cripto se están trabajando para fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza de los usuarios e inversionistas del ecosistema.

Una ICO es una Oferta Inicial de Moneda que se utiliza para financiar un proyecto. Foto:Getty Images Compartir

Además desde hace cinco años las empresas como Buda, cuentan con una guía de tributación de criptomonedas, que integra los diferentes conceptos emitidos por la Dian y el consejo técnico de la contaduría pública. También cuentan con canales de denuncias, con el fin de dar mayor transparencia al mercado y que los usuarios tenga la posibilidad de acudir a canales donde puedan gestionar cualquier tipo de inquietud o inconveniente.

En el tema de vigilancia, existen unos principios de regulación en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT, en el que las entidades de vigilancia y control es la Superintendencia de Sociedades, por medio de la circular de 24 de diciembre de 2020, que obliga a esas empresas a una implementar un sistema de administración y prevención de LAFT.

"Con el crecimiento y la adopción del ecosistema cripto en todo el mundo, es cada día más importante darle prioridad a la seguridad. En este contexto, Binance combate activamente las amenazas en el ecosistema y en línea con este compromiso, tenemos un equipo de riesgos trabaja en identificar los métodos de estafa cripto más comunes empleadas por los criminales en el mundo de las criptomonedas, ofreciendo pautas generales sobre cómo detectarlas y compartiendo las mejores prácticas para evitar caer en ellas" agregó Acosta

Las reglas que se deben cumplir

Si bien las empresas que permiten el intercambio de criptomonedas no tienen unas reglas especificas, actualmente, existen obligaciones en materia comercial, tributaria y de reporte para los proveedores de servicios con cripto, en parte, estas reglas y su cumplimiento se derivan del piloto realizado por la Superintendencia Financiera en un sandbox regulatorio y de lo que les exigieron a las plataformas que se encargan de los intercambios como Binance, Coinbase o Bitso.

De esta forma se tiene un registro y se deben reportar transacciones superiores a 150 dólares o aquellas operaciones sospechosas en general a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Además aunque han existido iniciativas parlamentarias para regular la actividad que busca proteger a los usuarios de los criptoactivos no han llegado a buen puerto. De hecho, el semestre pasado el proyecto para regularlos llegó a tres de cuatro debates y no prosperó en la plenaria del Senado.