Crece pulso por alzas en peajes y en costos del transporte de carga

Las recientes controversias que se han dado en torno a la oposición de algunos sectores del transporte al cobro o incremento de peajes en algunas vías concesionadas son uno de los principales escollos con los que arrancó el 2021 el renglón de la infraestructura.



Le puede interesar: María Paula Duque dejará su cargo en Avianca a finales de febrero



Esta preocupación y otras tres barreras que enfrenta el sector de obras civiles llevaron a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) a presentarle al Gobierno un memorando en busca de soluciones para que la actividad no se vea frenada en un año clave para la recuperación económica.

En el documento, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, expuso las que llamó amenazas a la política pública de infraestructura y a la reactivación de la economía. La principal advertencia tiene que ver con la campaña de algunos transportadores para la negociación del cobro de peajes, debate que se ha intensificado en los últimos días.



A esta se suman la propuesta de modificación del régimen jurídico de las asociaciones público-privadas (APP), la incertidumbre sobre los efectos de la ley de emprendimiento en el sector y el indebido uso de convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado y patrimonios autónomos para eludir el Estatuto de Contratación Pública.



Sobre los peajes, la CCI sostuvo que de tener eco la propuesta de quienes se oponen al cobro de peajes, los impactos serían nefastos para diversos renglones.

También le recomendamos: Cómo comprobar que un billete de 50.000 pesos no es falso

“Una situación de esta naturaleza desfinanciaría la ejecución de proyectos, lesionaría el modelo de las APP, estancaría la competitividad nacional e incrementaría los costos en sectores estratégicos como el agrícola, turístico, transportador, industrial y el comercio exterior”, dice la CCI.



Sin embargo, antes y durante las caravanas del lunes pasado de algunos transportadores en ocho ciudades del país, el Gobierno se ha reunido con empresarios del sector, que argumentan no solo que en algunos peajes las alzas han sido desbordadas, sino que el aumento en los combustibles y otros costos no se están viendo en la misma proporción en que se reajustan los fletes, a través del sistema Sice-TAC.



En el último encuentro, realizado entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), el ambiente fue tenso.



Según Henry Cárdenas, presidente de la agremiación, el Gobierno dejó claro que la política sobre la implementación y cobro de peajes continuará y que solo en un futuro se entrará a estudiar posibles cambios.



Fedetranscarga asegura que el aumento de los peajes actuales y el establecimiento de 34 casetas de peajes anunciadas el 31 de diciembre antes de que termine el gobierno va en detrimento directo no solo en los intereses económicos del sector, sino del país.



Y precisó que mientras los peajes representan el 19 por ciento de los costos, porcentaje que sube al 45 por ciento cuando se suman los combustibles, los mayores costos en el sector son determinados por el Gobierno según el índice de costos de transporte (ICTC), pero en contraposición se regula el Sice-TAC “con planteamientos de aumento de fletes sin consultar la realidad del mercado y derivando su incumpliendo en cascada de sanciones económicas para las empresas de transporte de carga”.

Riesgo sistémico

Pero el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, recalcó que los contratos de concesión tienen una parte importante de su financiación con los peajes, y que en las iniciativas privadas todos los ingresos provienen de esta fuente.



“La no instalación de peajes sí genera un riesgo sistémico que puede llegar a generar costos fiscales billonarios para el Estado en caso de no poderse cumplir con las condiciones contractuales previstas”, advirtió.



Para la entidad, las excepciones, tarifas diferenciales y aplazamiento de algunos incrementos deben verse caso por caso. Pero advirtió que sí hay una preocupación que han transmitido los financiadores de los proyectos frente a una eventual imposibilidad de que se incrementen los peajes o de instalación de casetas nuevas.



El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, subraya que se corre el riesgo de que los concesionarios incumplan los pagos a los financiadores, afectando la confianza de los inversionistas y evitando la llegada de capital extranjero en un momento crítico para la economía del país.



“Hemos buscado respetar los contratos de concesión y en eso hemos insistido, pero manteniendo puertas abiertas de diálogo permanente con los distintos actores, buscando alternativas que permitan, por un lado, garantizar el cumplimiento del contrato de concesión y, por el otro lado, no generar presiones excesivas”, reitera por su parte Gutiérrez.



Y entre los casos por revisar están, de acuerdo con Cárdenas, los incrementos, por encima del 200 por ciento, de los peajes de La Lizama, Machetá, Calamar y Armero.

Más escollos para las obras

La Cámara Colombiana de Infraestructura aseguró que las modificaciones que un borrador de decreto prevé para las iniciativas privadas podrían desestimular su presentación por parte de firmas originadoras.



Entre las cambios está la idea de considerar como desembolso de recursos públicos los valores provisionados en el fondo de contingencias, lo cual impediría al Estado asumir riesgos que tengan dicha provisión, y pondría en riesgo la participación de capital privado. Además, la CCI considera perjudiciales los efectos de la reciente Ley de Emprendimiento en las obras civiles, dado que la norma incluyó una serie de condiciones para la obtención de puntajes adicionales y factores de desempate, asociadas a la vinculación laboral de población vulnerable, en la adjudicación de contratos estatales.



En la práctica esto implica que las pyme terminarán elevando sus costos, algo contradictorio al objetivo de la ley. Además, según la CCI, la norma va en contra del principio de selección objetiva.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

Encuentre también en Economía:

En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió

Jeff Bezos supera a Elon Musk y vuelve a ser el más rico del mundo

El crecimiento del crédito se desaceleró y la morosidad aumentó