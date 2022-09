El presidente ejecutivo de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, antes de dar inicio a la Convención Internacional de Seguros 2022 ‘Protegemos el futuro del país’, que tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre, en la ciudad de Cartagena, habló de las propuestas que estudian y están trabajando en el gremio de las aseguradoras sobre el alza de la gasolina y la reforma tributaría.



En primer lugar, Gómez enfatizó en que si bien no hay una propuesta del gobierno, si conocen una propuesta que ha replicado el presidente Gustavo Petro, que fue hecha por el partido Centro Democrático.

En ella se propone que las motos tengan una la tarifa diferencial ante el alza de la gasolina y que el beneficio podría darse en el surtidor o con devoluciones, a través de bonos o cupones, o con descuentos en el Soat.



La propuesta según Gómez podría ser darle beneficios a los dueños de motocicletas si están asegurados por el Soat.



"No conocemos la modalidad que está pensando el gobierno, pero podría ser que al momento de tanquear demuestre que tenga el Soat vigente y entonces le cobren una tarifa menor o sin el aumento que se espera desde octubre. Pero ahí está el tema del control, para garantizar que ese Soat si corresponda a la motocicleta y vemos un problema práctico" dijo el directivo.



Además apuntó que la idea solo es que las motos se beneficien de una gasolina más barata, pues el Soat está en una situación crítica. "Este año las compañías de esta rama van a perder unos 5.000 millones de pesos, el año pasado unos 130.000 millones, así que cualquier subsidio adicional con cargo a la tarifa haría inviable al Soat".



Gómez dijo que no conoce los detalles y que estas son propuestas previas, pero estableció que las motocicletas ya tienen un subsidio en el Soat, es decir pagan menos de lo que deberían pagar por su riesgo.



"En cambio los vehículos familiares, pagan un Soat mucho más alto. La accidentalidad de las motocicletas es muy alta, pero pagan menos y ya tienen el subsidio, ​todo lo que aumente el peso de ese subsidio, haría muy difícil que el Soat sobreviviera como sistema de seguramiento", apuntó

De acuerdo con cifras de Fasecolda, a pesar de su carácter obligatorio, el 47 por ciento de los vehículos del país ruedan sin Soat en el país. En el caso de las motocicletas, se estima que hay un 61 por ciento de evasores.



Además señalan que al Soat lo está matando el fraude. Puesto que las compañías de seguros son las mejores pagadoras del sistema de salud y "algunos prestadores de estos servicios inflan las atenciones de los heridos hasta los topes permitidos por las coberturas. Las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al seguro por cerca de $456.000 millones", señaló Fasecolda.

Cambio sobre los seguros de vida

seguros Foto: iStock

Sobre el pago de indemnizaciones de seguros de vida que estarían gravados como ganancia ocasional según el texto de reforma tributaría, Gómez dijo que han estado reunidos con el ministerio de hacienda explicándole que eso es inconveniente, porque el que pagaría el impuesto es el sobreviviente. Entonces si una persona fallece y tiene un seguro de vida, pues los que lo sobreviven deberán pagar ese impuesto y pierde algunos de esos recursos.



"Por eso le hemos dicho al gobierno que el seguro de vida mostró en la pandemia todo su impacto positivo, y creemos que es necesario hacer el cambio. Sabemos que el ministro de Hacienda está estudiando la solicitud de Fasecolda y pronto tendremos un respuesta en ese tema ya que no lo consideramos justo".



Por ejemplo, si una persona sufre un robo del carro, la compañía de seguros paga por ese evento y este tema no está configurado como una ganancia ocasional, porque no lo es. Pero si una persona muere si está configurado como una ganancia.



"Esto no resulta muy lógico, porque entonces se está premiando un seguro sobre otro y esos argumentos han sido fuertes y esperamos que se modifique en la reforma tributaria", apuntó el directivo.

