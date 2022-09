Luego de que el gobierno anterior recomendó aumentar el precio del galón de gasolina corriente en al menos 400 pesos mensuales y el del diésel o ACPM en 250 pesos desde septiembre, para reducir de forma relativamente rápida el déficit previsto para el año en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (cercano a 38 billones, de los cuales ya se pagaron 6,4 billones del primer trimestre), la administración de Gustavo Petro decidió que, mientras las aguas turbulentas de la inflación se calman, el aumento mensual del cuarto trimestre será de 200 pesos por galón, pero solo para la gasolina.



Con ello, el aumento en el período septiembre-diciembre llegará a 600 pesos, es decir, cerca del 6,3 por ciento, frente a los niveles actuales, con lo cual el año cerrará, según cuentas de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), con un incremento anual total del 10 por ciento, variación similar a las observadas en 2017 y 2018.



Antes de que el Ejecutivo definiera que este año se mantendrá en los niveles actuales el precio del diésel, expertos como la firma Raddar indicaron que por cada 10 por ciento que suban los combustibles la inflación ganaría 0,5 puntos porcentuales, cálculo que incluía los dos energéticos que hoy se subsidian, es decir, la gasolina corriente y el diésel.



Pero como solo el aumento será para el primero en estos tres meses que vienen, el incremento previsto del orden de 6 por ciento no tendrá mayor impacto en la inflación al cierre de 2022, pero, según Camilo Herrera, director de la firma, sí tendrá un efecto en el costo de operación de las motos, los taxis y los camiones pequeños que utilizan este energético.



De hecho, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) señala que, en realidad, solo este año los consumidores comenzarán a ver alzas en comparación con el nivel que pagaban antes de la pandemia, ya que por el covid-19 el galón tuvo una reducción de hasta 1.300 pesos por galón, luego de situarse en marzo de 2020 su precio de referencia para Bogotá en 9.576 pesos por galón.



La agremiación señala que los precios de resolución, que expide el Ministerio de Minas y Energía, que hoy se encuentran vigentes son los del primer semestre del año 2019. “De por sí el consumidor no ha sentido un incremento de los precios del combustible desde comienzos de la vigencia 2020”, indicó a EL TIEMPO la Coordinación de Estudios Económicos del Fondo Soldicom, administrado por Fendipetróleo Nacional.

Consumo, sin impacto

No obstante, tanto para la ACP como para Fendipetróleo, los aumentos esperados no generarán un cambio significativo en los patrones de consumo de combustibles, los cuales están asociados principalmente al nivel de crecimiento económico, que este año cerraría en niveles del 7,7 por ciento, según las proyecciones más recientes del Ministerio de Hacienda, que superarían el 6,5 por ciento proyectado en el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ (MFMP).



Y es que según datos de Fendipetróleo, en 2021 el consumo de gasolina creció 30,4 por ciento frente al de 2020, mientras que el del diésel repuntó 25 por ciento, incremento jalonado por el efecto de baja base que hubo en el año de la pandemia.



Incluso, los aumentos de 10 por ciento y de 12 por ciento respectivamente en la gasolina y el diésel frente al precio de 2019 superaron por amplio margen el incremento del consumo visto en ese año frente al de 2018, que fue de 6,2 por ciento en gasolina y de 2,2 por ciento en diésel.



Los analistas de Fendipetróleo esperan que en el corto plazo estos aumentos no generen disrupciones en el comportamiento de una demanda con tendencia a ser inelástica, es decir, cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio de un bien no es significativa.



“Tal vez en el mediano plazo se puedan evaluar los impactos en el mercado de la distribución y en la economía, pero solo en ese entonces lo sabremos, ya que el mundo actual con altos niveles de incertidumbre puede aumentar o disminuir el comportamiento de las materias primas, la tasa de cambio, así como los efectos que localmente observa y percibe la economía”, agregaron.



Pero llamaron la atención por el hecho de que si bien el Gobierno ha dicho que el reajuste será de 200 pesos por galón para la gasolina, sería de nuevo una irrupción del Ejecutivo frente a lo que establece la fórmula de cálculo.



Esta determina el ingreso al productor de la gasolina corriente (Ecopetrol) y señala que este no podrá variar en ±3 por ciento al mes (1,5 por ciento al consumidor). “Teniendo en cuenta el actual ingreso al productor, se esperaría que el aumento fuera de máximo 152 pesos”, señaló Fendipetróleo.



OMAR GERARDO AHUMADA R.

Subdirector Economía y Negocios