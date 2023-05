Cuatro días antes de la más reciente alza de la gasolina, el presidente Gustavo Petro justificó la tanda de incrementos, que viene desde hace varios meses, afirmando que “la señora campesina que siembra papa o incluso el desempleado están subsidiando al señor que tiene la Toyota”.



En su intervención en el Congreso de Asofondos, Petro dijo que la subida de precios solo afecta a la clase media o alta en Colombia: “Cuando uno va y mira quiénes son los que usan la gasolina en Colombia, es el 15 por ciento de la población, clase media hacia arriba que tienen carro, pobres son los que tienen moto”, afirmó el Presidente.

Lo contradice el estudiante Rolan Quevedo, quien se mueve, justamente, en moto: “El aumento de la gasolina no solo afecta al rico. También al pobre y a todo el mundo”. Quevedo explica que cada día se hace más difícil transportarse por la ciudad y diariamente debía invertir 11.767 pesos, que era el valor de un galón de gasolina. Desde ahora, serán 12.173 pesos.



Álvaro González es un comerciante independiente que labora con su Chevrolet Luv en los alrededores de la plaza de mercado de Paloquemao. Como muchos trabajadores de acarreos del sector, a pesar de tener un carro no se considera rico y está en desacuerdo con la opinión del Presidente, puesto que, según él, el aumento de precios del combustible ha perjudicado su economía y las ganancias apenas le alcanzan para sostener a su familia.

Aumento del precio de la gasolina toca a todos los colombianos. Foto: César Melgarejo

Esta situación es compartida por Gustavo Rojas, otro transportador del sector que únicamente vive de lo que trabaja con su carro y está completamente seguro de que la subida de precios de la gasolina perjudica más a los pobres.



Rojas explica que, a pesar de que todos los colombianos sufren las consecuencias de los incrementos, los ricos al menos cuentan con billeteras que les permiten pagar las nuevas tarifas. "A los pobres nos jode más, porque vivimos de eso. El rico no, porque él tiene para echarle su combustible y no vive de eso. Nosotros (los transportadores) sí vivimos del carro”, dijo Rojas.



No solo los comerciantes y trabajadores tienen problemas con el aumento del precio. Nelson González es dueño de un viejo Chevrolet Vitara; expone que cada 8 días debe invertir 120.000 pesos para llenar su tanque y afirma que aunque el incremento de la gasolina “nos afecta a todos, son los pobres los que más reciben el impacto económico, pues además del transporte, la comida y la vivienda aumentan su valor”.



El gremio de los taxistas también se han quejado por la subida de precios. Alexander es uno de ellos y expone que el impacto en los gastos ha sido muy grande. “Yo antes tanqueaba con 35.000 pesos, ahorita lo hago con 40.000 pesos”, explicó.



Eduard Mantilla, otro transportador independiente de carga pesada, expone que su trabajo se ha visto afectado por el precio de la gasolina. “Antes usted le echaba 60.000 pesos y alcanzaba para cinco días, ahora solo dura dos o tres”, explicó el trabajador, quien añadió que aunque no lleva la cuenta, estima que mensualmente el precio del combustible es mayor que lo que invierte en comida. Respecto a las declaraciones del Presidente, Mantilla considera que el problema es multidimensional. “Esto nos afecta a todos. Incluso, más a los pobres”, explicó.



Otro de los transportadores de carga pesada que ha presentado problemas económicos por el incremento de precios es Francisco Muñoz, quien explica que “la población pobre del país ya está los suficientemente apretada con el precio de los alimentos y los servicios. Seguir aumentando el precio de la gasolina es un problema más para los colombianos.



José Rincón es uno de los colombianos dueños de una de las criticadas Toyotas y aun así considera que el aumento de los precios también lo afecta. Debido a que sacó su carro a cuotas, cada mes debe elegir entre pagar las cuotas o afrontar el gasto mensual del combustible.

