Los combustibles representan el 2,9 por ciento de los gastos en la canasta familiar de los colombianos, por lo que el alza que se prevé que tengan los hidrocarburos significará un aumento en los presupuestos mensuales del hogar.



(Lea también: Petro reitera alzas en la gasolina; llegaría a 16.000 pesos por galón)

Si los combustibles no afectaran indirectamente los precios de otros bienes y servicios, el alza prevista de 60 por ciento solo significaría 1,7 puntos más de inflación para los colombianos, pero como sí afecta indirectamente otros bienes y servicios, el impacto puede ser mayor en la inflación, que ya está en niveles récord cercanos al 11 por ciento anual.



(Además: Precio de la gasolina: ¿a cuánto llegaría sin los subsidios?)



La firma Raddar calcula que por cada 10 por ciento que suba a gasolina, la inflación en el país subiría 0,5 puntos adicionales. Así que con un incremento de 60 por ciento de la gasolina, como el que se espera, la inflación total podría llegar a 14 por ciento anual.



Si se subiera el costo de los combustibles en 60 por ciento, y los otros costos no variaran, se estima que el costo total del transporte intermunicipal de pasajeros aumentarían en un 19 por ciento.



(En otras noticias: Estos son los 2 conductores ligados a carro que atropelló a 6 ciclistas y huyó)



Si se habla del impacto que tendría la medida en el transporte de carga, el efecto es mayor.



Si sube el costo de los combustibles 60 por ciento, y los otros costos no varían, los costos totales de llevar carga aumentarían 24 por ciento. Y es que justamente la carga es la que puede tener el efecto indirecto en los demás productos de la canasta familiar por el traslado de los alimentos o demás productos.

Más noticias

Precio de la gasolina: ¿a cuánto llegaría sin los subsidios?

Camioneros advierten sobre protestas si sube precio de combustibles