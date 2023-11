‘El Estado asigna, pero son los privados los que construyen las vías’: Ricardo Bonilla

Reactivar el sector de las obras civiles y de la construcción de vivienda es clave para que el producto interno bruto (PIB) no vuelva a caer en el cuarto trimestre –en el tercero lo hizo un 0,5 por ciento–, lo que llevaría a Colombia a entrar en una recesión.



Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo que hay que seguir adelante con un plan de choque que permita al país reactivarse a poco más de un mes de que se acabe el año.



“El PIB no mide los contratos, sino el avance real de las vías. Tenemos que ver cuáles están en marcha. El Estado asigna y adjudica, pero son los privados los que realmente construyen. Las obras 4 G tienen que ir cerrando, las 5 G empezando y el paquete de vías secundarias y terciarias andando”, resaltó el funcionario en el XX Congreso de la Infraestructura que se realizó hasta este viernes en Cartagena.



Hay que recordar que la caída más pronunciada del PIB en el tercer trimestre fue la del rubro de la construcción (-8 por ciento). La subrama de las carreteras y obras de ingeniería civil bajó un 15 por ciento y la de las edificaciones residenciales y no residenciales 5 por ciento.



Por el lado de la vivienda, el ministro Bonilla dijo que el Estado está contribuyendo con los subsidios, una tarea que ha servido para reducir los inventarios, pero no para hacer nuevas iniciaciones.



“Lo que necesitamos en el PIB son las iniciaciones. Se resolvió el tema de que las viviendas estaban terminadas y no se habían entregado, lo que ha ayudado a reducir el inventario; sin embargo, no está apalancando nuevo desarrollo”, advirtió.



En el mismo evento, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, confirmó que esta semana se completó la asignación de 52.000 subsidios de Mi Casa Ya.

Subidas en enero y en julio

Igualmente, recordó que a partir de enero se empezarán a hacer preasignaciones de los subsidios para que las familias tengan una mayor certeza y avancen en sus decisiones de compra. “Empezaremos a hacer preasignaciones para que tengan certeza hasta 24 meses antes”, dijo.



Una de las grandes preocupaciones de los empresarios de la infraestructura es que los peajes llevan congelados desde enero y el hueco de no subir las tarifas ya representa alrededor de 850.000 millones de pesos.



En medio del evento, el ministro de Transporte, William Camargo, confirmó que para ponerse al día en el 2024 habrá dos alzas de los peajes. Entre tanto, Bonilla especificó cuándo serían exactamente los aumentos.

Habría un alza el primero de enero. Esta sería de 13,12 por ciento (cifra de la inflación del 2022), y la segunda subida sería el primero de julio. En ese momento, los peajes aumentarían el dato del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de este año.

La decisión de congelar las tarifas ha sido un "duro revés" para la confianza del mercado. "Es necesario garantizar las fuentes de ingresos de los proyectos de Asociaciones Público Privadas (PP).

En octubre, la inflación anual quedó en 10,48 por ciento y los analistas esperan que en noviembre y diciembre siga bajando. “De momento, esperamos que la inflación cierre el año en 9,73 por ciento”, afirmó.



Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), aplaudió tal anuncio y dijo que los privados tienen que trabajar de la mano con el Estado para reactivar el sector.



Pese a ello, aseguró que la decisión de congelar las tarifas ha sido un “duro revés” para la confianza del mercado. “Es necesario garantizar las fuentes de ingresos de los proyectos de Asociaciones Público Privadas (PP)”, afirmó.



Por su parte, la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, sostuvo que están empezando a liberar ya los recursos.