Gobierno tiene listo decreto para impulsar emprendimientos rurales

Con una exaltación del papel que cumplen las cámaras de comercio en el desarrollo social del país, particularmente, el de las regiones, el presidente Iván Duque les reiteró su compromiso, así como a los empresarios colombianos, de seguir trabajando y allanando el camino para que, de esta forma, continúen aportando al crecimiento económico de la Nación.

Lo hizo esta mañana durante su intervención en el Congreso de Confecámaras, que concluye hoy en la ciudad de Cartagena, y cuyo tema central, precisamente, ha girado en torno a los detonantes del crecimiento económico.



“Exalto la labor de las cámaras de comercio del país en el aporte al crecimiento de la sociedad, pues no se quedaron solo en su tarea de llevar el registro mercantil de las empresas, sino que a su misión le han agregado otras labores fundamentales para la consolidación de las distintas industrias”, señaló el presidente Duque, tras subrayar que estas entidades seguirán siendo las aliadas para que las empresas de todo orden

continúen multiplicándose.



No obstante, reconoció el mandatario, que el Gobierno seguirá en su empeño de crear unas verdaderas condiciones para que esa consolidación empresarial del país sea una realidad y recordó que eso que fue una promesa de campaña está en marcha y en ejecución, haciendo alusión a la ley de financiamiento, con el cual se crearon, además, incentivos tributarios para que los emprendimientos no nazcan asfixiados por los impuestos.



De hecho, anunció que tiene listo un nuevo decreto para impulsar los nuevos emprendimientos rurales, que permita establecer ‘cero renta’ durante los primeros diez años, basados en condiciones de inversión y creación de un mínimo de empleos.



Y si bien el mandatario reiteró que Colombia es un país de espíritu emprendedor, atractivo para la inversión extranjera y con las mejores perspectivas de crecimiento económico de la región, dijo que para continuar en ese escenario es fundamental combatir y derrotar la ilegalidad, la corrupción y la violencia.“No podemos tener una paz sostenible si no hay sentido de legalidad, hay que rechazar las vías de hecho, las agresiones a miembros de la Fuerza Pública, la legalidad es la piedra angular para la construcción de una paz sostenible en el país”, aseguró el primer mandatario.

Economía naranja, en fase expansiva

Por su parte, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, pidió al Gobierno, aunar esfuerzos con el fin de encarrilar al país por la senda del progreso y desarrollo

.

“Como observadores de la realidad nacional, una inmensa preocupación surge de la dispersión de esfuerzos por parte de las instituciones públicas y privadas. El país requiere asociatividad, consensos y atender sus llamados, hacer pactos por la unión, llamados que hoy como nunca son necesarios para que el país se preocupe por los grandes temas, los que sí ameritan una gran discusión pública”, dijo el directivo.



Domínguez aprovechó su intervención para hacerle entrega al presidente Duque los resultados del primer estudio sobre economía naranja, en el que se hace un completo análisis de cómo está impactando al país.



Por ejemplo, en este se evidencia que durante 2014 y 2018 se registró un mayor crecimiento y sobrevivencia de las empresas de este sector. A partir del análisis de las trayectorias de vida de las 7.431 empresas que nacieron en 2013 orientadas a la economía creativa, se estableció que las empresas que más sobreviven son las que tienen acceso al crédito, las que exportan y se ubican en sectores priorizados por las iniciativas clúster lideradas por las Cámaras de Comercio.



“Sin duda, la economía naranja atraviesa por una etapa expansiva y su mercado exhibe baja saturación por lo que las compañías nacientes tienen mejores perspectivas para consolidarse, precisó Domínguez.



El estudio analizó los 32 sectores seleccionados por el gobierno como parte de la estrategia de Economía Naranja.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Enviado Especial a Cartagena