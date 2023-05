La propuesta del presidente Gustavo Petro de incrementar los aranceles en el país para proteger la industria nacional tiene más detractores que defensores.



El Presidente ha dicho que si las tasas de interés no se reducen, habría más aranceles para el comercio.



El Banco de la República de Colombia ha elevado su tasa de referencia hasta el 13,25 por ciento, buscando frenar la inflación, que alcanza el 12,82 por ciento anual, de acuerdo con el dato más reciente con corte a abril de 2023.

De acuerdo con Petro, “ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura, y para proteger el trabajo nacional”, dijo.



La propuesta no solo llama la atención del comercio y de la industria, sino también de los colombianos.



La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, manifestó su preocupación ante la idea y dijo que, si se aumentan los aranceles para ciertos productos del exterior, aumentarán los precios a colombianos y, por otro lado, los países de origen tienen la posibilidad de tomar medidas proporcionales en aras de equilibrar la cancha y a su vez imponer aranceles a los productos colombianos que se exporten a esos mercados.



La directiva fue enfática en que estos impuestos que se cobran a productos que vienen del exterior, que no se producen en Colombia o cuya fabricación local es insuficiente y son necesarios para la industria, en algunos casos significarían una violación de algunos de los 15 acuerdos de libre comercio que tiene el país.



“Si el objetivo es proteger la industria nacional y el empleo, el camino es fortalecer la competitividad y productividad de la industria nacional. ¿Cómo? Facilitando acceso a insumos que no se producen en el país, no aumentando su valor con más aranceles”, dijo.



Para Lacouture, aumentar la competitividad de la industria local debe incluir mejoras de infraestructura vial, portuaria, eficiencia en aduanas y “estímulos para producir aquí los insumos que importan nuestras empresas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya que el 70 por ciento de lo que importamos no se produce en Colombia”

#FelizSábado Hablemos de #aranceles. Son impuestos que se cobran a productos que vienen del exterior, que no se producen en Colombia o cuya fabricación local es insuficiente y son necesarios para la industria y/o mejorar la vida de los colombianos. (hilo) @AmChamCol — Ma Claudia Lacouture (@mclacouture) May 13, 2023

Foto: EFE/Archivo EL TIEMPO

Impacto en los alimentos

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, explicó que esta no parece ser una buena idea ya que por ser un impuesto aplicado a los productos importados resultará en precios más altos para los bienes.



“Así se castiga a los consumidores. El presidente Petro dice que es para ayudar al productor nacional, pero debemos tener en cuenta que gran parte de nuestras importaciones son materias primas, insumos y maquinaria. Al gravar estos productos, se dificultará la producción nacional, lo cual golpeará a los productores y les saldrá mucho más costoso”, afirmó.



Díaz también advirtió que esta medida podría estimular el contrabando, con lo que habría una disminución en la rentabilidad de los productores nacionales.



“Lo que podemos tener es una situación en la cual los consumidores se ven castigados al tener que pagar más por los productos y el comercio ilegal vería un aumento en su rentabilidad, lo que provocaría un aumento en los envíos”, agregó el presidente de Analdex.



De acuerdo con Díaz, esto podría afectar más a los productores que Petro pretende ayudar con ese incremento de aranceles que ha propuesto.



“Esto no se podría hacer con los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, este es el caso de Estados Unidos, Canadá o Argentina, y de allí es de donde traemos, por ejemplo, una buena parte de los productos agrícolas como el maíz, el fríjol, lentejas o trigo, y en esos casos no se pueden incrementar porque ya fueron negociados”, expuso.



El directivo afirmó que “el anuncio pareciera darles más un contentillo a los productores nacionales que ven que la producción nacional empieza a caer, cosa que no sucedía hace dos años”.



Díaz sugiere que habrá que esperar a que la inflación alcance su punto máximo y comience a disminuir.



En este mismo sentido, el exministro de Agricultura Andrés Valencia destacó que esta sería una pésima idea en un momento en el que el país ya está enfrentando una inflación alarmante en el sector de alimentos.

Tolima y Huila tienen un alto rendimiento promedio en producción, con cerca de 8,5 toneladas por hectárea y se consolidan como líderes nacionales. Foto: iStock

Además, sumado al fenómeno de El Niño que se espera, solo aumentaría las presiones inflacionarias y empeoraría la situación.



“La inflación anual del 72 por ciento de la canasta de alimentos, con excepción de la papa, sigue muy alta. La idea del presidente Petro de subir los aranceles a los

productos del agro afectará el bolsillo de los hogares más pobres y vulnerables. Con el fenómeno de El Niño a la vista, el alza de aranceles traerá más inflación”, indicó.



El exministro también hizo hincapié en el impacto negativo que tendría esta medida y en el encarecimiento de los productos de consumo básico.



“Si consideramos los alimentos que Colombia importa en gran cantidad, como maíz, torta de soya y trigo, que son insumos para la producción de otros alimentos, el intento de aumentar los aranceles solo encarecería las cadenas de producción”, explicó Valencia.



En los dos primeros meses del 2023, en las importaciones del grupo de alimentos y bebidas, Colombia compró 1.331 millones de dólares, presentando un crecimiento del 6,3 por ciento.



Los productos de mayor crecimiento fueron: cereales y preparados de cereales (19,1 por ciento), azúcares preparados de azúcar y miel (75,1 por ciento) y bebidas (35,4 por ciento).



Por su parte, los descensos se presentaron en grupos como pienso para animales, aceites y grasas fijos de origen vegetal, refinados o fraccionados y pescado.



En los primeros dos meses del año, las compras al exterior del grupo agropecuario alcanzaron los 260 millones de dólares, presentando una caída de 5,7 por ciento.



Al analizar los países de origen, Estados Unidos tiene el primer lugar, con una participación de 26,1 por ciento y compras por un valor de 2.768 millones de dólares; lo siguen China, con 2.319 millones de dólares, participando con el 21,9 por ciento del total. En tercer lugar está la Unión Europea, con 113,5 por ciento del total.

