Inflación en julio se sitúa en 0,22 por ciento: Dane

Aunque la inflación en Colombia completó tres meses consecutivos a la baja, pues para julio se situó en 0,22 por ciento, en el acumulado de los 12 meses registra un incremento cercano a los 0,5 puntos porcentuales, frente al registro de junio, que la ubica en 3,79 por ciento, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Para el séptimo mes del presente año, la variación anual del IPC fue de 0,67 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando esta se situó en 3,12 por ciento.



El dato de julio está cada vez más cerca del techo del rango meta establecido por el Banco de la República –entre 2 y 4 por ciento– cuya junta directiva, en su más reciente reunión, dejó entrever su preocupación por la dinámica que trae este indicador económico.



Entre enero y julio, la variación del IPC fue de 2,94 por ciento, mayor en 0,60 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando fue de 2,34.



El ente estadístico señaló que la inflación del séptimo mes del año se vio presionada por la variación mensual de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,66 por ciento), así como por recreación y cultura (0,51).



Y si bien el mercado mantenía una amplia expectativa por el impacto que pudieron tener los cierres de la vía al Llano sobre el desempeño de la inflación, en especial por el tema de alimentos, el director del Dane aclaró que no fue tan significativo.



Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, dijo: “No hay evidencia consolidada para atribuir un efecto particular al cierre de la vía al Llano en el comportamiento de la inflación de julio del 2019”. Sin embargo, advirtió: “Tenemos una inflación que está afectando principalmente a las clases pobres; para ellos implica una lectura de inflación de 4,17 por ciento”.



Las mayores variaciones al alza en los últimos 12 meses las entregaron los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas, que crecieron 6,58 por ciento, y bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza de 5,17 por ciento.



Oviedo explicó que “desde hace tres meses el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas adquirió un liderazgo, desplazando a la división de alojamiento y servicios públicos”. Y anotó que allí hay una preponderancia de las frutas frescas, arroz y la cebolla.

