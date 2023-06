La adopción de un modelo de pilares para el régimen pensional colombiano se ha discutido por muchos años. En efecto, revisar la convivencia desigual de un régimen de prima media y otro de ahorro individual es saludable. No obstante, el proyecto de ley preparado por el Gobierno Nacional para consideración del Congreso de la República tendrá un enorme costo financiero, que terminará siendo asumido por todos los ciudadanos a través del pago de impuestos.



Puede leer también: Estos son los cambios de la reforma pensional: ¿le podrían afectar?

Mantener la edad de pensión, respetar las pensiones de sobrevivencia, disminuir los subsidios altos para ampliar la cobertura a los más vulnerables y mantener las tarifas de cotización son aspectos que fueron planteados en la propuesta elaborada por el presidente Iván Duque durante su gobierno, y actualmente hacen parte del texto.



A continuación se presentan algunos elementos que pretenden contribuir a enriquecer la discusión y perfeccionar el proyecto que hace trámite en el Legislativo:

1. El Gobierno ha comprendido la necesidad de aproximar esta iniciativa como una reforma al sistema de protección para la vejez (denominado “Sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común”!).

2. Los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera que deberían constituir la columna vertebral del proyecto se diluyen en el texto. En la actualidad, en el régimen de ahorro individual, los fondos ahorran el 100 por ciento de las cotizaciones. Bajo la nueva norma, dichas cotizaciones quedarían inmersas en lo que se define como “pilar contributivo en su componente de prima media” en el caso de ingresos entre uno y tres salarios mínimos. La reforma propone un mecanismo en el que se ahorra, no todo, sino solamente los montos que excedan ciertos porcentajes del PIB, determinados sin un criterio evidente. Además, son montos incrementales (se ahorra menos ahora, y se ahorra más en años posteriores). Léase, los próximos gobiernos tendrán que cubrir el déficit que se genere en el presente.



3. Queda en entredicho si efectivamente, según esa fórmula, habrá ahorro, pues es bien conocido que año a año el Gobierno debe financiar el pago de pensiones a cargo de Colpensiones, pues el monto de cotizaciones que esta recauda como administradora del régimen de prima media es insuficiente para cubrir las mesadas de los ya pensionados. Esto es natural, dado el envejecimiento de la población que ya afecta al país.



4. La propuesta reconoce la necesidad de contar con un fondo que tenga un régimen de inversiones que garantice el ahorro pensional, pero limita su administración al agente estatal.



5. El proyecto incluye el principio de ‘libertad de elección’, pero lo circunscribe a que "sea oportuna", sin determinar con claridad los criterios que definirán tal oportunidad, y en perjuicio de la autonomía individual.

6. El monto efectivo para la protección de adultos mayores en condición de vulnerabilidad será inferior a 50 por ciento del inicialmente planteado por el Gobierno. La propuesta presentada se refiere a un monto equivalente a la línea de pobreza extrema, que en estos momentos está alrededor de 200.000 pesos. El programa Colombia Mayor (80.000 pesos) se mantendrá, pero ningún ciudadano podrá recibir los dos beneficios al tiempo. El texto no define cómo se escogerá a la población beneficiada en cada uno de los programas, pues este aspecto será objeto de reglamentación posterior.



7. Las personas que no reúnan los requisitos para pensionarse, y hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, se enmarcan en el pilar semicontributivo, y verán sus ahorros trasladados para constituir una renta vitalicia muy similar a los beneficios económicos periódicos (Beps) que se ofrecen en la actualidad. Es interesante que el Gobierno no considere esto una expropiación; más, cuando no prevé el consentimiento previo del cotizante para el traslado.

8. En todo caso, el hecho de que el pilar solidario esté definido hasta los tres salarios mínimos, define a su vez un grupo significativo de personas afectadas. Hoy, los trabajadores que cotizan entre uno y tres mínimos en ahorro individual y no logran los requisitos para una pensión, pueden obtener la devolución de los ahorros con altos rendimientos reales. En el proyecto, quienes hayan ahorrado en este rango, lo harán en el esquema de prima media, y podrán recibir la renta vitalicia tipo BEPS del pilar semicontributivo, calculada sobre ese ahorro, solamente reconociendo la inflación y un subsidio de 20 por ciento que no compensa años de rendimientos reales.



9. Los afiliados a ahorro individual ya no podrán pensionarse al cotizar 1.150 semanas, sino 1.300 en el nuevo régimen unificado. Hoy, más de 18 millones de personas están afiliadas a ahorro individual.



10. Del monto ahorrado por los trabajadores en el componente de ahorro individual (por encima de tres mínimos) se destinará un punto de la cotización a Colpensiones, para que administre el seguro previsional. Colpensiones, de hecho, podrá participar del componente de ahorro individual.



11. La Misión de Empleo recomendó eliminar el salario mínimo como umbral mínimo para cotizar a seguridad social. Millones de personas con trabajos a tiempo parcial están condenados a la informalidad por esta limitación. El Gobierno, que en buena hora reconoce que sí existe el trabajo a tiempo parcial, no recoge esta recomendación y sugiere, en cambio, un mecanismo insuficiente y ya probado sin éxito en el pasado en la forma de cotizaciones semanales.



12. Lo anterior desconoce que el trabajador a tiempo parcial con ingresos inferiores al mínimo, debe tener la posibilidad de cotizar según su ingreso, como lo hace el trabajador que percibe más del mínimo. De esta manera, se sigue negando una solución para millones de trabajadores informales.



13. El Piso de Protección Social creado por el Gobierno anterior es la herramienta más cercana para solucionar las limitaciones de protección por parte de estos trabajadores, y la única alternativa viable que tienen hoy. Pero una solución definitiva la constituye acoger la propuesta de la Misión de Empleo, que ratifica observaciones sobre el tema realizadas desde hace años.



14. Finalmente, el proyecto recoge la propuesta de otorgar pensión anticipada a quienes llegan a la edad de pensión con 1.000 semanas cotizadas, planteada en su momento por el entonces senador Álvaro Uribe.

ECONOMÍA