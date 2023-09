A pesar de las alertas sobre una posible desfinanciación y hasta la posibilidad de incumplir la regla fiscal el próximo año, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024 por 502,6 billones de pesos.



En medio del debate, congresistas de diferentes bancadas como el Partido de la U, Centro Democrático y Alianza Verde, entre otros, pidieron bajar el monto del propuesto porque decían que el Gobierno está contando con unos recursos que realmente no tiene y difícilmente conseguirá.

Si bien el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó un presupuesto por 502,6 billones de pesos, varios representantes y senadores propusieron bajar el monto en al menos 10 billones de pesos, es decir, por 492 billones de pesos.



En total, según calcula el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, alrededor de 1,7 puntos del PIB que se proyectan como recaudo adicional y que sustentan el incremento en gasto público en el Presupuesto del 2024 están en duda, lo que deja al Gobierno sin margen de maniobra para enfrentar alguna contingencia en la que los ingresos estén por debajo de lo proyectado.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian.

Estos recursos salen de dos vías. De un lado, se proyecta un recaudo adicional de 13,3 billones de pesos (0,8 puntos del PIB) para el próximo año producto de la lucha contra la evasión y elusión tributaria por parte de la Dian. Del otro, se prevén alrededor de 15 billones de pesos adicionales (0,9 puntos del PIB) provenientes de la recuperación del recaudo que se encuentra en litigios también de esta entidad.



Sin embargo, los congresistas aseguraron que estos recursos son inciertos.



“Me preocupa que vayamos a aprobar un presupuesto que no vamos a poder cumplir. Hay también dudas sobre el marco fiscal de mediano plazo”, alertó el representante del Centro Democrático Christian Munir Garcés.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Igualmente, el senador Ciro Ramírez dijo que si se aprueba el monto del Presupuesto tal y como está se cometería un acto irresponsable con las finanzas públicas.



“Ese nivel de gasto no es sostenible. Cómo vamos a sacar adelante las políticas más allá, en 2025 y 2026. Cómo vamos a poder cumplir con el nivel de deuda”, sentenció.

También la representante Katherine Miranda quiso dejar constancia que no es responsable con el país aprobar este monto cuando no hay claridad frente a los ingresos.

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde.

“Cómo se van a recaudar los 15 billones de pesos de litigios de la Dian. En los últimos años, se han resuelto cero casos de este tipo”, reclamó.

Cómo se distribuirán los recursos

De acuerdo con el proyecto de ley, la Educación es el sector que tendría más recursos (70,44 billones de pesos) para la vigencia del 2024, seguido de la Salud (61,48 billones de pesos) y Hacienda (54,47 billones de pesos).



Para el sector de Trabajo se prevén 46,1 billones de pesos y para el de Defensa Nacional otros 37,43 billones de pesos.