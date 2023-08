En Colombia hay más de 142.000 kilómetros de vías terciarias de las cuales el 90 por ciento se encuentra en regular y mal estado. Ante esta problemática, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías (Invías) estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, cuyo objetivo es realizar actividades de mejoramiento y rehabilitación a lo largo de 33.102 km de la red vial regional, caminos ancestrales y puentes gracias a convenios con las organizaciones comunales.



En total, el Gobierno planea invertir 8 billones de pesos y el proyecto piloto, que se anunció desde septiembre del año pasado, es el del corredor Palermo – San Luis en el departamento del Huila. Sin embargo, hay alertas por su proceso de implementación.

EL TIEMPO conoció una carta que un ingeniero de vías y transportes del Huila le hizo llegar al propio presidente Gustavo Petro. En la misiva, el experto le expresa su preocupación por la implementación del piloto que, a su parecer, presenta “serias deficiencias” de carácter técnico, operativo y administrativo.



“Si queremos que este piloto sea exitoso es necesario que la gerencia del proyecto esté comprometida y brinde soluciones prontas y adecuadas para el avance de estas obras. Actualmente, se observa una gran desconexión y falta de apoyo hacia la dirección regional”, asegura.

El proyecto inicial de Caminos Comunitarios de la Paz Total se realizar en el corredor vial Neiva - San Luis - Palermo, en el departamento del Huila. Foto: Invías

Esta alerta se suma a la que ya hizo en abril la Procuraduría. El ente de control dijo que había preocupaciones en la planeación de estas vías para la paz. Y que si bien se habían instalado mesas de trabajo entre las autoridades y se han enviado oficios al Invías indicando observaciones, esta entidad no las ha cumplido, lo que pone en juego una importante suma del erario.



Puntualmente, sobre el piloto decía que la idea era recoger observaciones para tenerlas en cuenta en otros departamentos, pero en el Secop II -donde se registra la contratación del Estado- no existían tales reportes.



Hay que recordar que para esta obra el gobierno destinó una inversión de 10.000 millones de pesos para ejecutarse con 10 convenios solidarios con las Organizaciones de Acción Comunal (OAC) y el batallón de ingenieros militares del Ejército Nacional.



En total, se esperan intervenir 36 km y beneficiar a más de 36.000 personas de 16 veredas del departamento, como San Luis, Palmar, Corozal y Piñuelo, y del municipio de Palermo en Huila.

¿Falta de compromiso del Invías?

En la carta, el experto ingeniero dice que es fundamental oficializar y demandar la participación tanto de los municipios como de la gobernación en los trabajos complementarios de rehabilitación de estas vías comunitarias de la paz total. En el caso específico de Neiva, especifica que se ha evidenciado una actitud de indiferencia y falta de participación en los procesos de mantenimiento rutinario de estas vías y en la creación de carreteables alternativos para el desplazamiento permanente de personas y carga en la región intervenida.

Adicional a ello, el experto reclama al Invías falta de compromiso ante el proyecto. “Hemos observado una falta de compromiso por parte de la subdirección nacional de Invías y de la gerencia del proyecto, quienes no han resuelto las necesidades y solicitudes de la gerencia regional de Invías. Esto se debe principalmente a la falta de definición de los procesos constructivos, incluyendo falta de personal especializado y de apoyo técnico al proceso constructivo del modelo nacional de vías de la paz total en Colombia”, alerta.

En Colombia hay más de 142.000 kilómetros de vías terciarias de las cuales el 90 por ciento se encuentra en regular y mal estado. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Estas son las reclamaciones puntuales:



1. Falta de asignación y contratación de personal técnico: El experto dice que es “preocupante” que no se haya asignado ni contratado un director de obra, cuatro ingenieros residentes y cuatro inspectores de obra para atender los 10 frentes de trabajo en ejecución. “Actualmente, solo se tiene una ingeniera residente, lo cual no se compadece con el requerimiento y asistencia técnica del proyecto”, sostiene.



2. Ausencia de participación del Ejército Nacional: Afirma que no se ha definido, contratado ni involucrado al Ejército Nacional con la maquinaria y equipos necesarios para ejecutar las tareas de explanación, escarificación, conformación de calzada y cunetas en la vía a intervenir.



3. Definición de métodos alternativos eficientes: Asegura que es fundamental definir los métodos constructivos más eficientes para lograr la habilitación y funcionabilidad de las vías terciarias, incluyendo el uso de uno de los 12 métodos constructivos de estabilización de vías avalados por Invías. “Hasta la fecha, las solicitudes enviadas a Bogotá para realizar pruebas de laboratorio de suelos y definir recomendaciones constructivas especificas no han producido respuesta alguna a pesar de haber enviado hace tiempo los materiales de la zona solicitados”, asevera.



4. Alternativas para minimizar el impacto del cierre de vías: Dado que la construcción de 550 metros de placa huella en esta vía requeriría un cierre total de aproximadamente dos meses, el ingeniero explica que es necesario contemplar otras alternativas constructivas, como el uso de pavimento rígido con acelerante en los tramos críticos o la selección de un método adecuado para estabilizar y proteger dichos tramos, de manera que se reduzca al mínimo el tiempo de cierre de las vías.



“Esto minimizaría el período de cierre vial y evitaría graves implicaciones sociales y económicas para los pobladores de la región”, afirma.



5. Documentación legal y participación de las juntas de acción comunal: Asegura que se requiere revisar, asesorar y acompañar la conformación y documentación legal de incorporación de las juntas de acción comunal en todo el proceso para realizar los convenios a firmar con Invías.



“La construcción de alcantarillas y obras de protección han sido lentas e ineficientes en algunos frentes de trabajo, debido principalmente a que la remuneración se basa por el número de jornadas de trabajo. Además, existe el riesgo de ejecutar obras que no cumplen con las especificaciones técnicas de calidad debido a la falta de apoyo y revisión técnica por parte de la entidad regional”, expresa.