Habla Alberto Calderón, nuevo presidente mundial de AngloGold Ashanti

Han pasado cerca de 15 años desde cuando el colombiano Alberto Calderón salió del país, en la que sería el comienzo de una exitosa carrera internacional.



Tras haber sido viceministro, cabeza de la Empresa de Energía de Bogotá, de Ecopetrol y del Cerrejón, entre otras responsabilidades, este economista uniandino, con un doctorado de la Universidad de Yale, ingresó al equipo de alta dirección de la multinacional BHP, con sede en Londres.



De ahí acabaría radicándose en Melbourne (Australia), al recibir el encargo de manejar el área de aluminio y níquel de la misma empresa, que emplea más de 16.000 personas en cinco países.



Acto seguido llegó a Orica, una de las más grandes del mundo —con presencia en un centenar de naciones— en el segmento de producción de explosivos e insumos para las actividades extractivas, cuya presidencia ocupa hace seis años.



Ahora, la vida de este ejecutivo está a punto de dar otro giro, por cuenta de su designación como presidente de AngloGold Ashanti (AGA), cuya sede está en Johannesburgo (Suráfrica). Conocida por estar en el “top tres” de las productoras de oro globales, cuenta con proyectos en nueve países.



Dos de estas iniciativas se encuentran en Colombia: Gramalote y Quebradona, ambas ubicadas en el departamento de Antioquia. Sobre este y otros temas, Calderón habló en exclusiva con EL TIEMPO.



Usted ha estado en varios procesos de selección. ¿Cómo fue esto en medio de la pandemia?



Una firma especializada en búsqueda y selección de talentos de Sudáfrica sugirió que mi experiencia me convertiría en un buen candidato para CEO de AngloGold Ashanti. El proceso fue minucioso y se realizó de manera virtual con directores en diferentes ciudades.

¿Cuál considera que es el principal atractivo de este nuevo reto?



Sin duda, poder demostrar que es posible desarrollar una minería de altos estándares, con capacidad de generar progreso económico, ambiental y social. AngloGold Ashanti es la tercera empresa minera de oro más grande del mundo, con aproximadamente 30.000 empleados, operaciones y proyectos en cuatro continentes, con un grupo de trabajo de las más altas calidades, incluido uno de los mejores equipos de exploración de la industria.



Hace años que vive en un país que ha progresado gracias a la minería. Pero el ejemplo de Australia parece ser más la excepción que la norma. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?



Australia es el mejor ejemplo para demostrar que sí es posible hacer minería responsable, que genere progreso. Necesitamos exportar sus prácticas regulatorias y ambientales a otros países. ¿Cómo y por qué se desarrolló Australia? Como pasa con Colombia, la mitad de sus exportaciones son recursos naturales. ¿La diferencia? Australia exporta 30.000 millones de dólares en un mes, lo que equivale a lo que Colombia exporta en un año. Esas exportaciones de 400.000 millones de dólares y su buen uso por parte de las distintas instituciones son las que permitieron que se convirtiera en un país desarrollado.



¿Y nosotros?



Hemos tratado de promover las exportaciones no tradicionales, pero ha sido difícil. El gran impulso dado en los años 70 ha dejado una historia exitosa, que es la de la floricultura, que, después de medio siglo, representa solo el 3 por ciento de las exportaciones del país. Colombia seguirá necesitando recursos naturales para mantener y mejorar su nivel de vida. Con la pronta desaparición del carbón en el mundo, necesita hacer el mejor uso de su potencial de recursos naturales e incluir la minería responsable como parte esencial de sus exportaciones.



¿Qué hay de cierto en las críticas a empresas mineras y qué ha cambiado en términos de transparencia, responsabilidad ambiental o políticas de personal?



AngloGold Ashanti es reconocida como una de las compañías mineras más grandes, con las mejores prácticas. Para la empresa, el desempeño ambiental, social y de gobernanza es una prioridad tan alta como la seguridad industrial. Las oenegés que evalúan estos temas reconocen constantemente el esfuerzo hecho. Por ejemplo, FTSE4Good le otorga una calificación de 4,3 sobre 5, y el Índice de Minería Responsable la clasifica en el puesto 4 de las 38 empresas mineras más grandes del mundo. Esto es muy importante también para Colombia. La minería con altos estándares ambientales beneficia al país, mientras que la minería con bajos estándares es perjudicial.



Pasemos a Colombia, participan en dos proyectos. El primero es Gramalote. ¿Cómo va esa iniciativa?



Gramalote cuenta con licencia ambiental. Actualmente se adelanta un estudio de factibilidad final y, basándose en una revisión de los resultados hasta la fecha, los socios de la empresa conjunta, AGA y B2Gold, creen que existe un gran potencial para un proyecto más sólido. Los estudios preliminares muestran un proyecto con cerca de 13 años de vida, produciendo un promedio de poco menos de 300.000 onzas de oro al año, lo que generará excelentes ingresos en divisas para Colombia, importantes impuestos y otros beneficios. En esta etapa, la inversión para poner en producción la mina rondaría los mil millones de dólares y las oportunidades de creación de empleo serían relevantes para el municipio de San Roque, en Antioquia. El desarrollo de una mina moderna a escala comercial garantizará que tanto el departamento como Colombia se beneficien de la extracción responsable de este recurso natural.



En cuanto a Quebradona, la opinión, particularmente en Antioquia, está dividida. ¿Cuál es su posición al respecto?



Quebradona, que se encuentra en etapa de licenciamiento por parte de la Anla, busca posicionar a Colombia como modelo minero regional y global, no solo en temas relacionados con el uso de tecnología de punta, sino también innovando en materia ambiental y en el desarrollo de proyectos sociales.



La división que menciona se puede reducir si explicamos mejor nuestros planes. Buscaré sentarme con los diferentes actores, del orden nacional y local, para escuchar y comprender sus inquietudes.



¿Qué más piensa hacer?



También me tomaré un tiempo para explicar en detalle el trabajo que hemos realizado –y que haremos– para abordar inquietudes tal como las entendemos –cómo se desarrollaría el proyecto, cómo solo afectaría temporalmente alrededor del 3 por ciento del área de Jericó y cómo se busca gestionar y mitigar su impacto ambiental.



Es importante resaltar, por ejemplo, que una parte importante del procesamiento se realizaría bajo tierra y que, desde el principio, se creará un Parque Biodinámico que ayudará a reintroducir el ecosistema nativo en la zona. Nos hemos comprometido a regenerar 2.500 hectáreas de bosque y plantar 3 millones de árboles; es decir, un área cuatro veces mayor que la afectada por la minería. Así mismo, realizaremos, desde el inicio de su construcción, un cierre anticipado de la mina, que desde el punto de vista ambiental es un diferencial innovador.



¿Qué otros argumentos expone?



La influencia neta del proyecto será positiva para la región, en todo sentido, duplicando el presupuesto de Jericó, y las exportaciones totales de Colombia en cerca de 600 millones de dólares.



Quebradona tendrá cerca de 3.000 personas empleadas para la construcción y cerca de 1.500 para la producción. Las oportunidades indirectas para la gente de la zona serán significativamente mayores. Además, habrá un fuerte impulso para que la mayor cantidad de mano de obra sea de las comunidades locales.



¿Qué garantías puede dar de que los temores expresados sobre el deterioro y los riesgos ambientales no se hagan realidad?



Quebradona se ha estructurado con base en rigurosos criterios técnicos y en resultado de un diálogo permanente con la comunidad. Nuestro compromiso va mucho más allá de lo que exigen las autoridades. Estamos trabajando de manera comprometida para dejar un legado en Jericó, en Antioquia y en Colombia. Queremos mostrar que el país no solo merece tener una minería de primer nivel, sino que ésta contribuirá significativamente a su desarrollo.



¿Qué pueden mostrar?



AngloGold Ashanti ya sabe cómo hacerlo. Los invito a ver nuestras operaciones en Australia, donde los requisitos ambientales son quizás los más altos del mundo. Operamos con éxito en Colorado, en los EE. UU, durante más de 20 años, donde los estándares son, de igual forma, muy estrictos. Nuestro plan es llevar estas mejores prácticas a Colombia y mejorarlas aún más.¿No cree que el problema es que no hay casos reales de éxito y que la percepción de que la minería trae más depredación, corrupción y violencia es válida?

La industria minera que mucha gente conoce en Colombia es la desorganizada, informal e ilegal, lo que ayuda a reforzar esta percepción negativa. Afortunadamente existen varios casos de éxito en otros países. Cuando se analiza en profundidad la minería moderna y responsable, se comprenden los enormes beneficios de desarrollo que puede traer, como los que vemos hoy en Canadá, Australia, Suecia y Chile, donde la mitad de las exportaciones son de cobre.



¿Qué les responde a los enemigos de la minería?



Colombia necesita de la gran minería para garantizar el desarrollo y la protección de su gente, brindar mejores servicios a sus ciudadanos e inversionistas y crear una infraestructura de clase mundial. La creación de un sector minero responsable y activo, que desarrolle nuestros vastos recursos naturales de cobre, en particular, es aún más importante a medida que nuestras exportaciones de energía térmica comienzan a declinar o se reducen por completo en un mundo centrado en buscar soluciones para el cambio climático.



Colombia tiene un potencial, virtualmente sin tocar, de oro y cobre. Solo hemos tocado la superficie con minería aluvial. No tengo ninguna duda de que tenemos el potencial para convertirnos en uno de los grandes productores de estos dos minerales en el mundo.



Toda la actividad humana afecta al medioambiente. ¿Vale la pena asumir ese costo?



He vivido en Australia durante 12 años. Es un país desarrollado, con una educación excelente, un sistema de salud de clase mundial y una calidad de vida increíblemente buena. El enfoque en el desarrollo de una industria minera responsable, de clase mundial, desempeñó un papel relevante en la creación de este tipo de sociedad. También existe un gran imperativo ambiental para promover la minería responsable.



¿Por qué?



Lo que quizás no se comprende bien es que el mundo moderno y tecnológicamente avanzado que conocemos hoy dejaría de existir sin la industria minera. Los suministros mineros son necesarios para los edificios y las ciudades en las que vivimos, para los dispositivos y redes de comunicación que usamos, para los automóviles, barcos, trenes y aviones en los que viajamos, para los tractores que aran nuestros campos.



Si queremos avanzar rápidamente en la transición energética, como respuesta a uno de los mayores problemas del mundo, que es el calentamiento global, necesitamos producir más cobre con urgencia. Sin cobre no hay paneles solares, ni generación de electricidad, ni transmisión de energía ni coches eléctricos. El cobre es el sistema nervioso de la transición eléctrica. No hay sustituto. Y si se necesita más cobre, lo que se debe asegurar es que su extracción se realice con los mejores estándares ambientales. Eso es lo que AGA traería a Colombia.



Usted es el colombiano 'mejor ubicado' en el exterior. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a alguien que quiere sobresalir en el mundo empresarial, ya sea dentro o fuera del país?



Hay que tener talento, perseverancia y suerte. Creo que he tenido mucho de los últimos dos.



RICARDO ÁVILA

Analista sénior de EL TIEMPO

