Ahorro pensional se salva de pagar impuestos

La posibilidad de que los ahorros de millones de colombianos para su jubilación quedaran gravados con el proyecto de ley de financiamiento -conocida este lunes por una alerta que lanzó Fasecolda, el gremio asegurador- será anulada, según el senador Fernando Araújo, ponente coordinador de la iniciativa que discute el Congreso.

Araújo dijo que, luego de la advertencia de Fasecolda, el texto del artículo 68 de la iniciativa se corregirá, para evitar esta situación negativa. “El caso está en el radar y hay disposición de solucionarlo”, aseguró el parlamentario.

Unas horas antes, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, había alertado del efecto dañino del texto que propone reformar el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, y que ahora se cambiará. El dirigente explicó que pondría a pagar renta con la tarifa general a los recursos acumulados en los fondos privados (AFP) y los bonos de reparto del régimen de prima media con prestación definida.



Botero agregó que con la modificación planteada inicialmente también saldrían afectados los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, el fondo de solidaridad pensional y las reservas matemáticas de los seguros pensionales de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivencia, así como sus rendimientos.



Para el dirigente gremial, una medida de esta naturaleza no solo es inconstitucional sino inconveniente desde el punto de vista económico, financiero y social, porque golpea el ahorro de más de 6,2 millones de afiliados.



"Gravar esos rendimientos es gravar la formación del ahorro con el que la gente se va a pensionar por vejez o que su familia reciba una indemnización si muere -dijo Botero-. Es un absurdo absoluto. Lo que pasaría allí es que muchas personas no alcanzarían a jubilarse, porque esos rendimientos financieros son para acumular el capital que se necesita para obtener la pensión mínima"..



Para Botero, con la idea de gravar con el 10 por ciento las indemnizaciones por seguros de vida, como ganancia ocasional, se le estaría asestando un duro golpe, en general, al ahorro para la vejez que realizan millones de colombianos.



Los cálculos del gremio, al hacer al denuncia, mostraban que al menos alrededor de 9 millones de pólizas de vida habrían quedado gravadas con el impuesto a las ganancias ocasionales (10 por ciento). De las más de 30 millones que hay contratadas en el país, esas son las están hoy por encima del tope de las 12.500 unidades de valor triburario (UVT) establecidas en el proyecto para pagar el tributo.



Pero según Botero, de ese volumen de pólizas de vida, unas 200.000 tienen un componente de ahorro, sobre el cual también se pagaría dicho impuesto.



“Gravar ese ahorro mata a los seguros de vida con ese componente, pues no tendría sentido que las personas, que tienen hoy muchas opciones de ahorro, quieran tener una póliza de estas que estarán gravadas -dijo el dirigente gremial antes de conocerse el reversazo-. Es como si se gravaran las cuentas de ahorro de los bancos, nadie volvería a acudir a este mecanismo“.







ECONOMÍA Y NEGOCIOS