Nuevo lío para Aguardiente Amarillo: interponen demanda por supuesta 'historia falsa'

La Industria Licorera de Caldas (ILC) afrontará una nueva demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por uno de sus productos insignia, el Aguardiente Amarillo de Manzanares. La empresa hace unos días celebraba la decisión de la SIC de retirar del mercado a su competidor, el Aguardiente Real, por presunto plagio.

Ahora, la ILC deberá responder por una demanda que interpuso la Empresa de Licores de Cundinamarca por supuesta competencia desleal, según anticipó Caracol Radio.

La Licorera de Cundinamarca enlistó los que considera "comportamientos desleales" al momento de promocionar el Aguardiente Amarillo. Por ejemplo, acusó a la ILC de crear una historia presuntamente falsa para presentar su bebida.

Aguardiente Amarillo.

"Dicen que es de 1885 y que lo creó un señor llamado Camilo Jiménez, que es el primer aguardiente del país y el primer aguardiente premium. (...) El Aguardiente es creado en 1905 por un señor que se llama Juan de Dios Echeverry, no por Camilo Jiménez, como ellos dicen", sentenció Mauricio Velandia, abogado de la empresa, en W Radio.

En ese mismo punto, Cundinamarca aseguró que encontró supuestas inconsistencias en las campañas publicitarias del Aguardiente Amarillo sin azúcar, pues la carátula de la botella dice creado "desde 1885" cuando, según ellos, dicha versión es de 2019.

También, la Licorera de Cundinamarca denunció a la ILC por acudir supuestamente a las "ventas atadas" para comercializar el aguardiente.

"Aguardiente Amarillo, en Cundinamarca, para ser vendido en tiendas y bares, están obligando a los tenderos y dueños a comprar tres botellas de otras marcas que tiene esa licorera. Eso es supremamente grave porque embuten un producto en el mercado que no está posicionado", sentenció Velandia.

Los pleitos entre Licorera de Cundinamarca y la Industria Licorera de Caldas

El pleito entre ambas licoreras se suma a otro que viene desde junio de 2023, cuando las autoridades de Cundinamarca suspendieron el permiso de entrada del Aguardiente Amarillo al departamento.

La ILC calificó de "extraño" las acusaciones de "ventas atadas", pues en Cundinamarca no han logrado vender su aguardiente por las restricciones.

"Atar ventas donde yo tengo limitaciones de producto o donde, incluso, no puedo ingresar el producto a Cundinamarca no me parece lógico", reprochó Mauricio Vélez, gerente comercial de la Licorera de Caldas, para la cadena radial.

Aguardiente Amarillo.

Sobre la historia del Aguardiente Amarillo de Manzanares, Vélez enfatizó que la marca y el color no se crearon en 2019, sino en 1885. Luego, la fórmula fue comprada por la ILC.

"Nos basamos en libros y muchas fuentes, donde data que la creación del producto es desde 1885. (...) El Aguardiente Amarillo es pionero desde 1885", añadió.

La Industria Licorera de Caldas analizará la demanda que cursa en la Superintendencia de Industria y Comercio para responder los eventuales requerimientos de la autoridad.

