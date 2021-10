Con más de 350 expositores, arrancó la feria Agroexpo 2021

Desde hoy hasta el próximo 1 de noviembre, las personas interesadas podrán asistir de manera presencial a la versión número 23 de la feria Agroexpo en Corferias en Bogotá que contará con más de 350 expositores.



En el evento, organizado por la Union Nacional De Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga) y Corferias, los visitantes disfrutarán de una muestra comercial agrícola y pecuaria, con más de 3.500 ejemplares en exhibición y juzgamiento de diferentes especies.



“Hemos enfocado nuestros esfuerzos para que esta versión impulse la reactivación económica del sector agropecuario y agroindustrial. Además, estamos seguros de que esta edición de Agroexpo facilitará la concertación de importantes negocios entre empresarios, provenientes del área centroamericana, el Caribe y la Región Andina, quienes se encontrarán con un grupo de expositores de alta calidad”, manifestó Doris Chingate, jefe de proyecto Agroexpo, Corferias.

De esta manera, tanto el público especializado como las familias y los seguidores de este sector contarán con una agenda académica, exhibiciones y juzgamientos pecuarios, zonas de exhibiciones y demostraciones y rueda de negocios.



“Esta versión estará enfocada en resaltar la labor del agro en Colombia, un sector que no se detuvo durante las etapas de confinamiento por las que pasó. No solo es la oportunidad para que conozcamos las nuevas tendencias, los avances en tecnología, sino también es el escenario perfecto para reconocer y apoyar a los profesionales del campo, quienes siempre trabajaron para que en los hogares colombianos no faltara nada”, dijo Daniel Espinosa presidente de Unaga.



Hay que recordar que el año pasado el sector agropecuario fue el que más creció con un aumento del 3,8 por ciento a pesar de la contracción económica debido a la pandemia. En concreto algunos de los sectores que más crecieron fueron el plátano o maíz, además del café. Por su parte, la ganadería tuvo exportaciones récord en carne, lo cual se verá reflejado en la versión presencial de Agroexpo.



Desde Corferias indican que el recinto ferial es un espacio bioseguro ya que cuenta con un estricto protocolo el cual está avalado con el sello “Safe Guard” de Bureau Veritas y el “Check Inn Certificado” del Ministerio de Comercio.



