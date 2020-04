Agencia de viajes habría puesto en riesgo de contagio a turistas: SIC

La agencia de viajes Expedition Fish Colombia habría desconocido -presuntamente- la prohibición decretada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, de ingresar turistas a dichos sitios, y habría llevado al Parque Nacional Natural El Tuparro una excursión, poniendo así en riesgo, tanto a las personas que ingresaron, como a las

comunidades de los pueblos indígenas que habitan en la zona.

Por esta razón, la Superintendencia tomó la decisión de requerir a la agencia, teniendo en cuenta que, en el contexto de la orden de aislamiento preventivo

obligatorio y cierre de terminales aéreas decretada por el Gobierno Nacional.



No obstante, vencido el plazo otorgado para atender el requerimiento, la agencia no dio respuesta alguna, por lo que la Superintendencia inició investigación

administrativa contra la agencia, por presunta violación a las normas que regulan la actividad turística al desconocer la prohibición señalada en la Resolución No.137 de 2020 y por incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Entidad como autoridad de turismo.

Contra el acto administrativo de formulación de cargos no proceden recursos.

