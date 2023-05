Los países africanos no figuran entre los mayores ni más grandes socios comerciales de Colombia. Entre los principales destinos de los productos colombianos de ese continentes figuran Costa de marfil, Sudáfrica, Gabón, Marruecos, Egipto y Ghana a los que llegan combustibles minerales, azúcares y productos de la confitería y máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, según un informe de Analdex.



Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones colombianas hacia el continente africano sumaron el año pasado 1.035,5 millones de dólares, que ubica al continente como el socio comercial número 19 del país.



Significa que todo lo que se comercializa internacionalmente desde Colombia a un continente completo, equivale a las exportaciones a Israel con quien el país facturó en el 2022 un total de 1.075,3 millones de dólares.



Mientras tanto el comercio internacional no minero entre enero y marzo de este año ha presentado una caída del 61 por ciento con una facturación de 47,7 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de 2022 se habían vendido 123,5 millones.



Ahora bien, en el desagregado de los sectores no mineros, las exportaciones también han presentado bajas en sus registros. Según la oficina estadística, el comercio internacional de bovinos ha sido uno de los más afectados. Para los primeros tres meses del año, este sector exportó un 66% menos que en ese mismo periodo del 2022.



Seguido se encuentra el renglón agroindustrial, que cayó un 24 por ciento, aceites y grasas con un -71 por ciento y el agroindustrial con -24 por ciento. Los datos positivos se evidencian en cuero y manufacturas, que creció 58 por ciento.



Llevando la mirada hacia las exportaciones por países, el Dane refleja que Egipto es la nación a la que más se comercializan productos no mineros en África. Según los datos, entre enero y marzo del 2023, se facturaron un total de 32,04 millonesde dólares, lo que presentó una caída de 67 por ciento frente al mismo dato de 2022 (96,23 millones).



Igualmente se encuentran Nigeria (-17 por ciento), Libia (-30 por ciento), Marruecos (-81 por ciento), Sudáfrica (-53 por ciento) y República del Congo, en donde aumentaron un 3 por ciento las exportaciones colombianas.

Oportunidades comerciales

El viaje de la vicepresidenta ha generado gran controversia por los costos de movilización, pero el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de Twitter que “Colombia debe relacionarse con toda la humanidad”.



Por su parte, Francia Márquez ha indicado que a dijo.



A su turno, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana (Amcham), explicó que “deberíamos poner el foco en cómo expandimos las alianzas comerciales en beneficio del tejido empresarial en el continente africano”.



De igual manera, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aseguró que “si bien la hoja de ruta de este Gobierno es reforzar los lazos comerciales a nivel intrarregional, África es un destino donde podemos competir con otros orígenes y donde Colombia puede ofrecer bienes en los cuales algunos países no son tan fuertes”.



Díaz indicó, además, que se puede evidenciar con los datos que 298 (3 por ciento) empresas colombianas llegaron con sus bienes a este continente, sin embargo, “es poco frente al universo de cerca de 11.000 compañías exportadoras que tenemos en el país”, declaró el presidente de Analdex.



Frente a esto, Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario, manifestó que este es un viaje que da continuidad a un diálogo que ha estado abierto desde 1996-1997, años en los que fue el expresidente Ernesto Samper. “Además, Colombia confirma la idea de la cooperación sur-sur acercándose a los pares africanos”, señaló Jaramillo.



Diana K. Rodrígez T.

Portafolio.co