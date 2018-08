La 'liposucción' que llevó a Afin a ser una comisionista 100 % digital

En un mercado donde las firmas pequeñas están llamadas a buscar un aliado de gran peso, a especializarse o desaparecer, Afin Comisionista optó por lo segundo.



La empresa con más de cuatro décadas en el sector se enfocó en un frente del negocio: la distribución de fondos de inversión, y, con base en esto, transformó su estructura operacional y desarrolló una aplicación (Ualet) para llegar a más gente con opciones que la tienen, hoy por hoy, como la primera comisionista ciento por ciento digital regulada en Colombia y en Latinoamérica, sin Brasil.



Su presidente y líder de la transformación, Leopoldo Forero, está convencido de que la figura del asesor financiero desaparecerá, lo mismo que las firmas que no entiendan que el mundo digital llegó para quedarse.

¿En qué momento vieron que si no cambiaban el modelo desaparecerían?



A finales del 2014 y comienzos del 2015 tomamos la decisión de convertirnos a lo digital. Soy un creyente de que los dos mundos no conviven y nosotros decidimos serlo al ciento por ciento. Hay dolor porque implicó reducir personal, una 'liposucción' para pasar de 120 a 19 colaboradores; después se armó el ecosistema digital.



En el sector financiero las firmas, los bancos y las fiduciarias tienen mucha infraestructura para negocios viejos, inversión en software, pero sin las verdaderas tuberías digitales que se requieren. Estas, junto con alianzas, hacen que la experiencia del cliente sea fácil.



¿Cómo se logra?

Con visión de futuro. Afin pasó de un negocio ciento por ciento off line a uno digital. Tras la liposucción, se salió de los negocios tradicionales de las comisionistas como la administración y la intermediación, y se convirtió en un distribuidor de fondos digital puro para evitar conflictos de interés, y así ofrecerle al público lo mejor que tienen los administradores.



Nos conectamos con Credicorp Capital, Old Mutual, BTG Pactual, Larraín Vial, Fiduoccidente y Alianza Valores, grandes con presencia regional. Así, con la visión de ser distribuidor a través de una cuenta ómnibus y su desarrollo digital, les llevamos dinero de la gente a esos administradores y estos cumplen su papel de forma perfecta.

Parte de la esencia del negocio es Ualet, la aplicación desarrollada...



Con la penetración lograda por los celulares decidimos crear Ualet, nuestra solución digital fácil de manejar, segura, transparente y al alcance de todas las personas, porque se puede descargar gratis y la hace un mecanismo ideal de inclusión financiera. Cuando uno va a una comisionista como inversionistas, no lo reciben si no tiene más de 150.000 dólares; con esta herramienta, las personas pueden invertir desde 10.000 pesos en adelante gracias a la potencia que da la cuenta ómnibus.

¿Cómo logran bajar hasta ese nivel?



Cualquier persona bancarizada puede invertir desde ese monto. Descarga la aplicación, inscribe una cuenta desde donde se puede debitar el monto que indique, Ualet le debita y, según el perfil de riesgo, le distribuye el dinero en los fondos que se tienen. Al momento de inscribir la aplicación, mediante una entrevista, se define el perfil de riesgo para saber dónde invertir el dinero.



¿Cuántos usuarios tiene Ualet?



Más de 3.000 clientes y 20.000 registros. En Latinoamérica, la idea es llegar al millón en cinco años, pero vemos un potencial de 100 millones de clientes minoristas desde Chile hasta México, y de 7,6 millones de los que ya han estado en bolsa. En Colombia, llegaremos a los 50.000 o 70.000 clientes en el primer año.



Y la expansión internacional...



En el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vieron que la aplicación era muy inclusiva y nos dijeron que no valía la pena dejarla solo para Colombia. La apuesta es consolidarla aquí en el 2019 y abrir Perú. En 20 meses vendrían Chile, México, 2021 y 2022, y completar la Alianza del Pacífico.



¿Los recursos para ese plan de dónde salen?



Al principio hubo mucha inversión en tecnología con lo que logramos hacer la conversión, pero en este momento estamos consiguiendo capitales para el crecimiento regional. Estamos en la primera ronda para conseguir unos 3,7 millones de dólares que se utilizarán en la consolidación local y para expansión regional, en 20 meses, buscamos 12 millones de dólares. Ya hay unos 30 fondos de inclusión y de fintech interesados.



¿Qué les hace tener seguridad en esto?



Tenemos un vehículo probado, que gusta a la gente, funciona y cumple las normas, y lo que necesitamos es capital para crecer. De enero a hoy logramos más de 20.000 registros, 6.000 vinculaciones en 149 ciudades de menos de 100.000 habitantes, clientes con inversiones inferiores a 100.000 pesos y desde 10.000.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @CarlosGarciaM66