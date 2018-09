Colombia tendrá el brazo sobre camión más alto de Latinoamérica

La empresa Aerorental informó que se encuentra en el proceso de ensamblaje del brazo montado sobre camión “más grande de América Latina” cuya altura es de de 37 metros. El ejemplar refuerza la industria del alquiler de plataformas en el país, que tiene como principales usuarios a los sectores de la construcción, alumbrado público, minas, infraestructura y entretenimiento, entre otros.

En la región, este negocio tiene su fuerte en Brasil, mientras otras naciones del mundo como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia e Italia también poseen una gran influencia; precisamente de este último país se importó el brazo que está siendo ajustado en Colombia, cuyas funciones permiten reducir los accidentes laborales en trabajos de altura.



A pesar de no ser muy conocida a nivel económico, esta industria se mueve gracias a la renta de brazos y tijeras eléctricos y de combustión, así como el mencionado brazo sobre camión ligero, además de otros artefactos. “Es una industria bastante grande y posicionada en el mundo debido a que las empresas normalmente prefieren no tener activos que no sean del CORE (núcleo) de su negocio”, destaca Camilo Escobar, gerente general de Aerorental.



Esa empresa colombiana es la que maneja la plataforma conocida como ‘Scoage forSte 37DJ’ importada desde Italia, que tiene costos de 28 millones de pesos por el alquiler mensual y 1.000 millones de pesos de valor comercial, según voceros de la firma.



Ya han sido instalados más de 50 brazos sobre camión en el país antes del novedoso artefacto de este tipo, récord en Latinoamérica. El ensamblaje del ejemplar de 37 metros de altura se lleva a cabo en Bogotá, que es la sede principal de la firma encargada del proceso, cuyos mercados también se encuentran en Cali, Bucaramanga y Medellín.



Según explica Escobar, otra ventaja es la reducción de gastos en transporte dado que “al contar con su propio camión, hace más prácticos y económicos todos sus desplazamientos”. Como novedad adicional se encuentra la tijera compacta y eléctrica más alta en Colombia, que tiene un total de 14 metros de altura.



DIEGO VARGAS RIAÑO

ECONOMÍA Y NEGOCIOS