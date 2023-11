Las razones detrás de los últimos retrasos y cancelaciones en el aeropuerto El Dorado

Más de 90.000 pasajeros se han visto afectados esta última semana por retrasos y/o cancelaciones de sus vuelos hacia y desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, lo que ha sido una especie de efecto dominó para otras terminales aéreas del país.

Pese a que la explicación que han recibido los pasajeros en estos días es que se han presentado situaciones climáticas adversas, versión que corrobora la Aeronáutica Civil; los sindicatos aéreos advierten que la falta de personal está complicando la operación aérea aún más.



“Hemos tenido unas condiciones meteorológicas adversas, además de un problema de comunicaciones de Panamá que está afectando nuestro espacio aéreo superior. Sin embargo, la operación ya funciona con normalidad”, asegura el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París.



Desde el viernes 17 de noviembre, Avianca ha reubicado a más de 39.295 viajeros y ha dispuesto 31 vuelos adicionales. Uno de los días más difíciles debido a la reducción de la visibilidad por niebla y al cambio de configuración de pistas por vientos fue el miércoles pasado. La aerolínea informó que se registraron hasta 400 demoras y 66 cancelaciones. El martes en Latam también se afectaron 167 vuelos y hubo cuatro cancelaciones.



El problema, afirma París, es que el cambio climático es una realidad y que por tanto ningún pasajero está exento —ni lo estará— de enfrentarse en cualquier momento a demoras a la hora de volar.



“Tienen que entender que el cambio climático es una realidad y que tenemos que aprender a manejar una serie de tips, como mirar la meteorología, evitar las conexiones o estar siempre en contacto con las aerolíneas”, aseguró.

Pasajeros se han visto afectados con sus vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado por la cancelación y demoras. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa Foto: César Melgarejo

Sin embargo, desde la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) denuncian que al mal clima se suma la escasez de personal de tránsito aéreo que está repercutiendo en la operación.



“En las mañanas hay bancos de nieblas y en las tardes tormentas que reducen la operación. Adicional a ello, ofertaron unos ocho vuelos más por hora sin tener en cuenta que no contaban con el personal suficiente”, alertó Irina Lara, presidenta de la junta directiva de la asociación.



La realidad es que desde la temporada pasada, la capacidad de El Dorado aumentó a 74 operaciones por hora (despegues y aterrizajes), algo que no se veía desde antes de la pandemia. En total, el sindicato dice que para operar correctamente se necesita contratar a otros 400 controladores aéreos a nivel nacional, que se sumarían a la planta de 799 actual. De ellos, dice Lara, unos 150 están cerca de cumplir la edad de pensión.



“El personal que debe atender la operación debe incrementarse en la misma proporción. Sin embargo, la Aerocivil está en mora de cumplir. Se necesita contratar y capacitar a más personas. Hay muchos que se acercan a la edad de pensión”, aseguró.



Desde el sindicato alzan la voz por las jornadas dobles recurrentes que “siguen atentando” contra la integridad de los funcionarios. Pese a ello, aseguran que no están en huelga ni piensan entrar en ningún plan tortuga.



Lo que sí exigen son mayores condiciones, pues trabajar de la manera en que lo hacen introduce riesgos a la operación, como fatiga acumulada en el personal por sobrecarga permanente, aunado a la continua falla en los elementos esenciales para prestar servicio como lo son las comunicaciones aeronáuticas y sistemas de vigilancia radar.



“Las fallas continuas y constantes que tenemos en las comunicaciones son el resultado del descuido tecnológico que ha tenido la entidad. Es el sistema radar de vigilancia que nos sirve de soporte para reducir demoras”, opinó.

Plan de choque

Desde el Consejo Colombiano de Turismo (Ctur), iniciativa que agrupa a los principales gremios del turismo del país, hacen un llamado para robustecer la operación del aeropuerto El Dorado y así evitar que esta situación se alargue en la temporada de vacaciones de Navidad que está próxima a empezar.



“Toda la operación aérea es vulnerable al clima, por lo que hemos insistido en robustecer El Dorado entendiendo que su correcta operación incide en la del resto de los aeropuertos del país como Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla”, afirmó Paula Bernal, country manager para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), perteneciente al Ctur.



En concreto, piden que se fortalezca su infraestructura, su servicio y su operación para que esta temporada alta sea una oportunidad para fomentar el turismo nacional e internacional, el cual ha venido cayendo.



Según las cifras de la Aerocivil, el número de pasajeros nacionales disminuyó un 11,7 por ciento a septiembre de este año, es decir que se pasó de 24,5 millones en el 2022 a 21,68 millones, lo que representa que al menos 2,6 millones de colombianos dejaron de realizar turismo interno.



“Es fundamental que en temporada alta se eviten coyunturas que afecten a los pasajeros y, por ende, al resto de la cadena logística del sector turismo, por lo cual invitamos a los diferentes actores a establecer en conjunto un plan que nos permita superar la crisis, para lo cual reiteramos nuestra total disponibilidad”, sentenció.



Con el objetivo de mejorar la operación y que se pueda aumentar la capacidad por hora, la Iata ha venido haciendo una serie de recomendaciones como la de disminuir los tiempos de ocupación en pista de los aviones.



Igualmente, que se dé un uso eficiente de las pistas paralelas, el aumento de las posiciones y los puestos de estacionamiento, la creación de calles de rodaje de salida rápida y la optimización del uso y los tiempos en cola en puntos de check-in y mostradores.

Derechos de pasajeros

Ante esta situación, las aerolíneas han ido poniendo en marcha planes de contingencia día a día para ofrecer alternativas a las personas cuyos vuelos van sufriendo retrasos o cancelaciones.



La recomendación que dan a los viajeros es que lleguen con anticipación al aeropuerto y que consulten de manera permanente el estado de su vuelo. Y en el caso de que se presenten problemas por mal clima, por ejemplo, Avianca pone en marcha un plan para cambiar voluntariamente el itinerario, sin cobro por penalidad ni diferencia tarifaria.



“Los cambios repentinos e imprevistos con menos de 24 horas de antelación al vuelo deberán ser informados al pasajero a la mayor brevedad”, se lee en el documento que establece los derechos de los usuarios. Pero si la persona no recibe ninguna comunicación, puede buscar el número de su vuelo y la aerolínea en Google y encontrar datos de su estado, según la plataforma www.flightstats.com.

