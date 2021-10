Iata pide solucionar los problemas operacionales de El Dorado

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil para que adopten medidas inmediatas que permitan aliviar los problemas operacionales que se están registrando en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.



“La cantidad de vuelos no regulares, privados, militares y de Estado que operan en horas pico están causando demoras severas casi diariamente en los vuelos de pasajeros a raíz del Programa de Demoras en Tierra (GDP)”, dijo la asociación a través de un comunicado.



Además, declaró que le preocupa que desde el 29 de mayo esta medida haya sido aplicada más de 300 veces, una situación que ha resultado en demoras en las llegadas y salidas e incluso cancelación de vuelos, afectando hasta ahora, a unos 850.000 pasajeros.



“Solo en el día de hoy, el GDP aplicado en El Dorado ha demorado 130 vuelos, afectando a unos 17.600 pasajeros con retrasos entre 2 y 4 horas, una prueba más de que la situación en Bogotá es insostenible”, denunció la Iata, que a su vez dijo que ni el aeropuerto Kennedy de Nueva York, el Heathrow de Londres o el Haneda de Tokio han experimentado la aplicación de tantos GDP como El Dorado.



Para asegurar que el transporte aéreo pueda cumplir con sus itinerario, dijo que es urgente que las autoridades implementen una serie de medidas como no aplicar Programa de Demoras en Tierra (GDP) a las aerolíneas, priorizar a la aviación regular de pasajeros principalmente en las horas pico, no aprobar ningún vuelo no regular durante las horas pico y restringir los vuelos de la aviación general solo a los que están dentro de la asignación aprobada para las horas valle y sin exceder la cuota asignada.



“Iata insiste en la necesidad de aplicar cuanto antes estas medidas operacionales que ya han sido presentadas a las autoridades para minimizar la posibilidad de aplicar GDP recurrentemente y no seguir afectando negativamente la operación de las compañías aéreas y el servicio a sus pasajeros”, sentenció.



