A pesar del potencial turístico que tiene Colombia y más en medio de la reactivación económica, el país necesita solucionar las ineficiencias aéreas que existen en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá para poder tener una mayor conectividad y convertirse en un punto de referencia no solo a nivel regional sino también mundial.



En la 78º Asamblea General de la Iata, que reúne a más de 260 aerolíneas en Doha (Catar), Peter Cerdá, vicepresidente regional del gremio del transporte aéreo para las Américas, advirtió sobre las continuas demoras que tienen que hacer frente los pasajeros debido a la cantidad de vuelos no regulares que operan en el aeropuerto y la ineficiencia que supone el hecho de utilizar únicamente una pista.



Las aerolíneas fueron muy golpeadas por la crisis que generó la pandemia. ¿Se podría decir que el sector ya se ha recuperado completamente?

A medida de que los diferentes gobiernos de la región han ido eliminando las restricciones por el covid-19 hemos visto una recuperación muy positiva de la industria. Por ejemplo, en Colombia se vivió un boom. A nivel doméstico, la industria ya está por encima de los niveles del 2019 y a nivel internacional ya casi. Vemos que las compañías internacionales han vuelto al país con casi prácticamente la misma conectividad que tenían antes de la pandemia. Creo que vamos por el camino adecuado para asegurar que los países de América Latina tengan buena conectividad a nivel global y que existan precios asequibles.



Esta recuperación coindice con un aumento en el precio de los combustibles. ¿Las alzas en los tiquetes aéreos podrían frenar la demanda de pasajeros?

El combustible puede ser hasta un 35 por ciento del costo operativo total de una línea aérea. Eso no nos ayuda. Además, hay que resaltar que las compañías latinoamericanas lo tienen que pagar en dólares y, en este momento, la divisa estadounidense está fuerte frente a las monedas de la región. Obviamente este precio nos perjudica e impactará al sector, que tendrá que tomar medidas en medio de la recuperación.



No es la primera vez que le advierten al gobierno colombiano que se necesitan solucionar los problemas que registra el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, ¿cuáles siguen siendo esas ineficiencias?

La industria lleva buscando desde hace tiempo mejorar la eficiencia. No es normal que un aeropuerto con dos pistas opere como si tuviera una. Hay una urgencia de mejorar el tránsito aéreo y de optimizar las operaciones para que exista una mayor competitividad. Ya le hemos dicho al gobierno que hay muchísima ineficiencia aeroportuaria y de tránsito aéreo.



Si Colombia quiere ser competitiva no solo a nivel regional sino también global, hay que asegurar una infraestructura que cumpla con las necesidades de hoy y actualmente no se está cumpliendo porque es insuficiente y no tiene eficiencia operativa. Adicional a ello, vemos mucha competencia con otros aeropuertos como el de Ciudad de Panamá, el de Lima o los de Estados Unidos.



Otra de sus quejas es la existencia de vuelos no regulares, privados, militares y de Estado que operan en las horas pico y que causan demoras en los vuelos de pasajeros. ¿Qué se debería hacer en este sentido?

Necesitamos que el aeropuerto sea 100 por ciento comercial y que a la fuerza aérea se le den sus bases. Lo mismo ocurre con la aviación privada. Uno puede ver en Miami o en Madrid, que en los aeropuertos comerciales no hay aviación general ni vuelos militares. El Dorado sería más competitivo y tendría un mejor servicio para sus consumidores. Además, vemos otras ineficiencias como que en las plataformas hay veces que una puerta de embarque no se autoriza pero es porque está parado ahí todo el día.



¿Y cómo podrían repercutir estas ineficiencias operativas a futuro?

Por el momento, vemos interés de volar al país. Las grandes aerolíneas regionales como Latam, Avianca, Viva o Copa tienen base. En general, vemos cómo se quiere incrementar el número de vuelos y tener mayor conectividad; lo que tienen que hacer el país es trabajar con la Aerocivil y Opain para asegurar una infraestructura que permita no solo crecer este año, sino en los próximos 10 años.



En las elecciones generales del pasado domingo el candidato Gustavo Petro fue elegido como el próximo presidente. ¿Le seguirán haciendo estas peticiones al próximo gobierno?

Más adelante tendremos que sentarnos con el Ministerio de Transporte, entender cuál es la visión de este nuevo gobierno, queremos colaborar, es importante que lo hagamos, que él entienda que nuestro sector está ahí para apoyar, pero que necesitamos el apoyo del gobierno, que no incremente los costos, que no desarrollen leyes ni políticas regulatorias que impidan mejorar el transporte aéreo en el país y la conectividad.



A parte del aeropuerto de Bogotá, ¿qué tanta competencia ven en el resto de los aeropuertos del país?

No se habla mucho de los otros aeropuertos, pero considero que son un éxito. Vemos que Medellín se ha convertido en un hub internacional. Ningún otro país puede decir que tiene un hub low cost y un hub de servicios tradicionales. Y después tenemos el Aeropuerto de Cali que tiene conectividad a Estados Unidos y Europa y el de Cartagena como punto de entrada del turismo. En ese se requiere infraestructura debido a que ha tenido un crecimiento grande, pero tiene un punto de partida bueno.