El 2023 llegará con un incremento en los precios de los tiquetes aéreos por cuenta del aumento de IVA, que pasará de un 5 por ciento a un 19 por ciento, a partir del primero de enero.



De acuerdo con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, una de las opciones que contemplan las aerolíneas para bajar costos y no impactar de manera significativa los precios, es reduciendo el personal.



"Conversando con aerolíneas y empresas de turismo, señalan que una forma que ellos consideran para no impactar el precio de los tiquetes es reduciendo los costos de la operación, el personal y los equipos que tienen en los aeropuertos”, aseguró.



Además, manifestó que a través del Plan Nacional de Desarrollo -que se tramitará el próximo año- el Gobierno buscará la posibilidad de que se pueda volver a implementar una tarifa menor del IVA, como ocurrió en 2021 y 2022.



"Nuestro enfoque va a ser, a partir del 2 de enero, reunirnos con las aerolíneas, la Iata y Anato para examinar alternativas que podamos adoptar como una política de Gobierno de manera concertada con todos los sectores", dijo.



El funcionario también aclaró que despedir personal no es una recomendación que estén haciendo desde la entidad. "En ningún caso, el ministerio recomienda a nadie reducir personal o reducir costos. Hay que buscar generar competitividad y bajar las tarifas al máximo para que no se afecte la operación aérea", indicó.