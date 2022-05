Alianzas estratégicas, mayor oferta de sillas, promociones en tiquetes aéreos, nuevos itinerarios y rutas (nacionales e internacionales) hacen parte de la estrategia que desde hace unos meses están desplegando no solo las distintas compañías aéreas que operan en el país sino también el propio gobierno para continuar impulsando a esta industria, que ha venido adaptándose a los cambios y ajustes propios de este mercado que demanda, no solo compañías más eficientes y sólidas, sino también con mejores ofertas en costos y servicios para viajeros cada día más exigentes.



(Lea también: Precios de vivienda y arriendos ¿Hay alzas iguales a la inflación?)

Y no es para menos. Los colombianos están viajando cada vez con más frecuencia, mientras que la afluencia de turistas hacia el país viene en aumento. Entre enero y marzo salieron 1’063.871 colombianos hacia el exterior, un crecimiento del 0,6 por ciento respecto a los 1’057.337 del mismo periodo de 2019, según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), gremio que destaca que entre los principales destinos en ese periodo estuvieron Estados Unidos, México, España y República Dominicana, con crecimientos del 54, 92, 41 y 123 por ciento, respectivamente, frente al primer trimestre de 2019.



“Estos datos demuestran que el turismo continuará siendo un pilar de importancia para la recuperación económica de Colombia, por ende, seguiremos formando a nuestros empresarios en pro de hacerlos más competitivos frente a las exigencias del viajero colombiano”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente del gremio.



(Le puede interesar, además: Energía eólica: así es como Colombia busca desarrollar todo su potencial)



Solo en el primer trimestre del 2022 se movilizaron más de 3,8 millones de viajeros aéreos, de los cuales 1,12 millones lo hicieron en vuelos internacionales y 2,72 millones en nacionales, según datos recientes de la Aeronáutica Civil.



Razones de más para que las compañías aéreas que operan en el país estén enfilando con fuerza sus baterías para atender esa creciente demanda área.



Este jueves, precisamente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) presentaron 10 nuevas rutas aéreas con las que se busca conectar de manera directa algunos territorios del país y fortalecer el turismo regional.



Cálculos preliminares del Mincit indican que dichas rutas permitirán la llegada de 30.000 nuevos turistas, 7.000 de estos en esta temporada de mitad de año.

'Vuela Sin Parar'

La promoción de estas 10 nuevas rutas se convierte en un hito histórico para el país, no solo por la inversión para este tipo de convocatorias, sino también por el avance de conectividad para destinos regionales muy valorados por los viajeros como Capurganá, Tolú y La Macarena, que no contaban con operación regular.



Dichas rutas hacen parte de la campaña 'Vuela Sin Parar', que incluye un incentivo para la promoción a las aerolíneas ganadoras de la convocatoria y demandará una inversión de 850 millones de pesos en promoción, con el fin de dar a conocer estas nuevas oportunidades que tienen los turistas del país y el exterior, de visitar los destinos que antes no contaban con rutas directas.



(Continúe leyendo: ¿Cuántos subsidios de vivienda se han entregado en cuatro años?)



“La totalidad de las rutas estarán operando antes del 30 de junio, lo que garantiza un beneficio para los viajeros en tiempo y conectividad, además del impacto positivo en las regiones por el flujo de visitantes", dijo María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, quien agregó que en los primeros 10 días de junio se instalarán mesas de trabajo para realizar un encadenamiento con prestadores turísticos con el fin de brindar productos de calidad y fortalecer el crecimiento económico para sus negocios y territorios.

Las aerolíneas que operarán estos nuevos destinos contarán con aviones de última tecnología, en tanto que la promoción de dichas rutas tienen el compromiso de Turismo Sostenible. FACEBOOK

TWITTER



Por su parte, Jair Orlando Fajardo, director de la Aeronáutica Civil, destacó el trabajo coordinado entre las distintas entidades para lograr que estas nuevas rutas regionales comiencen a operar y garanticen la reactivación económica del país. Señaló además que las aerolíneas que operarán estos nuevos destinos contarán con aviones de última tecnología, en tanto que la promoción de dichas rutas tiene un componente muy destacado y se alinea con el compromiso de Turismo Sostenible.



Los nuevos destinos están en manos de las aerolíneas Avianca, Satena, EasyFly, Viva y Pacífica en las rutas Bucaramanga - Cali, Cali - Riohacha, Bogotá - Tolú, Medellín - La Macarena, Barranquilla - Valledupar, Pereira - Villavicencio,Cali - Montería, Armenia - Cartagena, Armenia - San Andrés Y Medellín - Capurganá. Algunos de estos destinos no contaban con una operación regular.

Las aerolíneas

Facebook Twitter Linkedin

Las alianzas entre compañías aéreas cada vez toman más fuerza en esta industria. Foto: Archivo / ELTIEMPO

El trabajo que vienen realizando las aerolíneas, por su parte, para consolidar su participación en la industria aérea colombiana no es de poca monta, más si se tiene en cuenta que la Aerocivil ha mencionado que se espera cerrar el 2022 con una mayor movilización de pasajeros rondando los 45,6 millones de viajeros, un incremento de casi el 50 por ciento, según su director.



Avianca es una de las compañías en el país que más se está moviendo en este terreno y en lo que va del año ha realizado importantes anuncios que van desde las alianzas con otras empresas aéreas de Latinoamérica, nuevos servicios para sus pasajeros y rutas e incorporación de aeronaves.



Esta semana, precisamente, sus directivas anunciaron que se convirtió en la primera aerolínea de Suramérica en lanzar una herramienta de compra de vuelos al estilo concierge, llamada SmartAlerts, la cual fue lanzada en colaboración con la empresa tecnológica Volantio (con sede en Atlanta).



Esta aplicación permite a los clientes de Avianca introducir sus rutas y fechas de viaje preferidas y recibir alertas de tarifas en tiempo real. En menos de 4 meses, el programa ha activado más de 50.000 alertas de tarifas para los clientes.



También, a partir de esta semana, la compañía indicó que sus pasajeros tendrán la opción de utilizar el código compartido con EasyFly. En una primera fase, los viajeros tendrán la posibilidad de comprar tiquetes a través de los canales de venta de Avianca para volar desde el próximo 6 de junio en 17 rutas regionales operadas por el operador experto en este mercado, EasyFly.



Para el segundo semestre de 2022, las compañías tendrán el acuerdo operando en su totalidad. Así los viajeros podrán comprar tiquetes en conexión en vuelos de las dos aerolíneas para volar a más de 70 destinos nacionales e internacionales.

Más rutas e itinerarios

Otra de las compañías que está bhuscando más participación en la torta aérea colombana es Copa Airlines, cuyas directivas proyectan aumentar su capacidad este año, y para el 2023 espera superar los niveles del 2019 en un 9 por ciento.



En Colombia, la compañía opera a 10 destinos (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, San Andrés, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Armenia y Cúcuta) para conectar a todas las regiones del país con más de 60 destinos internacionales en toda América y el Caribe a través del Hub de las Américas en Panamá.



La aerolínea, anunció en reciente oportunidad la apertura de la única ruta internacional desde y hacia Santa Marta – Panamá y conexiones, la cual ya está disponible para la venta y empezará a operar a partir del 28 de junio de este año con tres vuelos semanales los días los martes, viernes y domingo.



“En Copa Airlines nos hemos destacado por ofrecer un servicio de clase mundial para todos los colombianos y así, ofrecer mejor conectividad en todas las regiones del país. Por esto, hemos inaugurado nuevos destinos como Armenia y Cúcuta en el 2021, y ahora Santa Marta a partir de junio. Gracias a estas nuevas rutas los ciudadanos de estas regiones no tendrán que hacer conexiones domesticas en otras ciudades para tomar sus vuelos internacionales, sino que desde su ciudad podrán disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos, como más vuelos diarios y con los horarios más convenientes para conectar a más destinos en toda América en un mismo día a través del Hub de La Américas, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá.”, asegura Paola Castaño, Gerente de ventas de Copa Airlines en Colombia.



Como se recuerda, una de las noticias más relevantes en esta industria se dio a finales de abril pasado cuando se anunció que las compañías Viva y Avianca firmaron un acuerdo que las lleva a hacer parte de un mismo grupo.



“Este nuevo y sólido grupo de aerolíneas beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente que permitiría ofrecer precios aún más bajos, además de una red de rutas que promovería la conectividad directa entre destinos, un fuerte programa de lealtad y un servicio amable y eficiente acorde con las necesidades del viajero de hoy. Además, le daría a Colombia y a Latinoamérica un nuevo y fortalecido competidor sostenible en el tiempo, impulsando que ambos jugadores sigan siendo relevantes en el mercado latinoamericano”, comentó en su momento Roberto Kriete, principal accionista y presidente de la Junta Directiva de Avianca.



El Tiempo