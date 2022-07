A un mes exacto de terminar el cuatrienio de la administración de Iván Duque, este miércoles el Gobierno declaró insubsistente, mediante decreto 1149, al director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Jair Orlando Fajardo, y en su reemplazo nombró como encargado de la entidad a Francisco Ospina Rodríguez.



Aunque en principio la salida del funcionario sorprendió al país, EL TIEMPO conoció las causas que llevaron al primer mandatario a ordenar la salida de Fajardo, quien según fuentes enteradas del sector transporte, era el funcionario que más llamados de atención recibía, por parte de la ministra Ángela María Orozco, en un comité sectorial del renglón de infraestructura.



En particular, según se conoció, una de las razones principales fue la débil gestión de Fajardo en materia de gestión contractual de las obras del aeropuerto Aerocafé, que estará ubicado en el Eje Cafetero, y que presenta todavía retrasos en la ejecución de su primera fase, correspondiente al terraplén, es decir, a las obras para alisar la montaña y dejar el terreno plano para la construcción de la infraestructura de la nueva terminal aérea.



De acuerdo con las fuentes, Fajardo no hacía trabajo de campo ni iba a Aerocafé a hacer gestión con los ingenieros, como se hace en todo el sector en entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el liderazgo del tema lo asumió la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.

Ante la falta de gestión la ministra Orozco le pidió la renuncia a Fajardo, pero este no la presentó, situación que coincidió con la época electoral y la ley de garantías.

La gota que llenó la copa

Pero la gota que rebosó la copa se dio en el proceso de empalme con el gobierno del nuevo presidente electo, Gustavo Petro, ya que en una de las reuniones Fajardo dijo que algunos contratos de la entidad se iban a cancelar, lo cual no era cierto.



Y un segundo golpe fue el proceso de reversión de las concesiones de los aeropuertos de Cartagena y Cali, que terminan el 31 de diciembre y cuyo nuevo proceso de concesión lo está estructurando la ANI. En este caso, si el proceso de definición de los nuevos concesionarios no alcanza a estar listo a fin de año, dentro de los proyectos de quinta generación (5G), temporalmente la Aerocivil debe asumirlos.



Pero de acuerdo con lo afirmado por las fuentes, en el empalme el ya insubsistente director de la Aerocivil, Jair Fajardo, aseguró que ese proceso ya estaba listo, lo cual enojó mucho más a la ministra Ángela María Orozco, porque eso no era cierto, situación que desentonó en un proceso de empalme que ha resultado cordial, y en el que bajo ninguna circunstancia la funcionaria iba a permitir que se afirmaran cosas que no son ajustadas a la realidad que se le entrega a la nueva administración.



Por ello, se acudió al presidente Duque para que firmara el decreto que declaró insubsistente a Fajardo, como efectivamente sucedió este miércoles.



De hecho, uno de los retos que le quedan al nuevo Gobierno es materializar los ajustes para los temas de infraestructura aeroportuaria y gestión de las mismas queden en otra entidad, por ejemplo la ANI, para que la Aerocivil se concentre en su gestión de autoridad aeronáutica y vele por el óptimo funcionamiento de la operación.