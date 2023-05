La adición al Presupuesto General de la Nación de este año, que fue aprobado por 405,6 billones de pesos, ya no sería de 23 billones de pesos, sino que se reduciría casi a la mitad hasta los 14,7 billones de pesos.



Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien explicó que estos recursos, que se tendrán que aprobar en las próximas semanas en el Congreso, se irían para combatir la desaceleración económica y se enfocarían en temas de vivienda, obras públicas, agro, entre otros.



El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el actual ministro Ricardo Bonilla. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

“El proyecto se debió haber aprobado en febrero y finalmente se aprobará en junio para ejecutarse en el segundo semestre”, señaló el funcionario.



La razón de la menor adición presupuestal es que ya no habrá cuentas cruzadas entre el pago del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), que está vinculado a los dividendos de Ecopetrol y el Gobierno.



“Cruzar las cuentas fue un enredo y no permitió avanzar en la adición. En realidad, el pago del Fepc no tiene nada que ver con la adición”, resaltó Bonilla.



De este modo, los 18 billones de pesos que se necesitan para tapar el hueco del Fepc serían transferidos sin una operación presupuestal.