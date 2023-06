Aunque a casi todos los sectores se les dará mayores recursos este año gracias a la adición presupuestal de 16,9 billones de pesos que se aprobó el jueves a medianoche en las sesiones extra del Congreso, son varios los que han quedado inconformes y han encendido las alarmas.



Puede leer también: Reducción laboral en Colombia: ¿cómo afectará la productividad de las empresas?

Acemi, gremio de la salud que reúne a las EPS del régimen contributivo, alertó que los 2,02 billones de pesos que se aprobaron no son suficientes y que el sector quedaría desfinanciado. Hay que recordar que los nuevos recursos se sumarían a los 50,2 billones de pesos ya aprobados para este año.



“Tenemos una gran preocupación. Estimamos que son cerca de 10,45 billones de pesos los que se requieren (en la adición) para hacer el cierre financiero de este año”, sentenció su presidenta, Paula Acosta, quien envió el jueves sin éxito una carta al propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al de Hacienda, Ricardo Bonilla.

En la misiva, el gremio señalaba que para el 2022 la situación del sector ya era insostenible y que al ritmo que va la ejecución de los recursos solo alcanzarían hasta julio. Después de esa fecha, según Acemi, usuarios y pacientes quedarían desatendidos.

Facebook Twitter Linkedin

Paula Acosta, presidenta de Acemi. Foto: Cortesía Acemi

En la misma sintonía, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, dijo ayer que a las IPS ya les están adeudando en este momento giros por cerca de 3,5 billones de pesos, un tema que preocupa a expertos por la posible insostenibilidad fiscal del sector.



Otro que ha quedado inconforme con lo aprobado es el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, a quien le dieron 200.000 millones de pesos menos de lo prometido. La entidad pedía 300.000 millones para ampliar su planta de personal y así ser más dura en su lucha contra la evasión y la elusión. Sin embargo, solo le adicionaron 100.000 millones de pesos.



La meta de la Dian es tener unos 10.207 empleados más, y estaba previsto que 7.000 de ellos ingresaran este año, pero ahora con estos menores recursos la entidad tendrá que hacer cuentas para tomar la mejor decisión.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

“El compromiso adquirido en la tributaria con la planta antievasión de la Dian no se ve reflejado en la adición presupuestal que solo mantiene 100.000 de los 300.000 millones de pesos que fueron inicialmente dispuestos”, aseguró la senadora Clara López.



Si bien el sector de Minas y Energía recibirá 1,4 billones de pesos adicionales, de los cuales 1,17 billones se destinarán a cubrir el faltante en subsidios de energía y de gas para los hogares de estratos 1, 2 y 3, ese dinero tampoco alcanzaría.



“Para las empresas afiliadas a Asocodis teníamos un déficit de 2,3 billones de pesos. Con la adición, estas compañías estarían recibiendo cerca de 900.000 millones de pesos, con lo cual aún quedaría un déficit de 1,4 billones de pesos, que representan cerca de cinco meses”, explicó José Camilo Manzur, presidente del gremio.

Los ganadores de la adición



En total, el Congreso le dio luz verde a un proyecto que suma 16,9 billones de pesos a los ya aprobados 405,6 billones para este año. Es decir, el Presupuesto quedará con 422,5 billones de pesos.



La idea es que los sectores tengan más recursos para darle un empujón a la economía en medio de la desaceleración prevista. Por ello, a todos menos al Deporte, la Fiscalía, la rama de la Inteligencia y la Registraduría se les adicionó dinero, que tendrá que ejecutarse en el segundo semestre del año.



Eso sí, los recursos entregados serán menores que las pretensiones que tenían los congresistas. Estos radicaron cientos de proposiciones con demandas de gasto por 79,3 billones de pesos, lo que según el Ministerio de Hacienda obligó a realizar una exhaustiva priorización.

“Los recursos adicionales aprobados se destinarán para atender, de forma prioritaria, fines como la reforma rural integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria, fortalecer los subsidios de vivienda, impulsar el catastro multipropósito, mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de gratuidad educativa, entre otros”, resaltó el ministro Bonilla.



Destaca que los sectores que quedaron con una mayor adición presupuestal para este 2023 fueron el de Educación (+ 2,19 billones de pesos), el de la Salud (+ 2,02 billones de pesos) y Vivienda, Ciudad y Territorio (+ 1,50 billones de pesos).



La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, agradeció al Congreso estos mayores recursos y dijo que utilizará un billón de pesos para cubrir el programa de Mi Casa Ya y el otro medio billón para Cambia mi Casa.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Vivienda dijo que se garantizan los subsidios de Mi Casa Ya. Foto: iStock / Archivo Particular

“Gracias a estos recursos se podrán desembolsar 75.000 subsidios de Mi Casa Ya este año y así resolvemos el problema presupuestal que heredamos. Esas familias que ya tenían su crédito, su ahorro y su negocio inmobiliario van a tener el subsidio de vivienda”, manifestó.



Para el Transporte irían 1,44 billones de pesos adicionales este año, para Minas y Energía, otros 1,40 billones de pesos, el sector agropecuario recibirá 1,31 billones de pesos y el de Hacienda, 1,2 billones de pesos.



También el rubro de Defensa y Policía tendría 940.000 millones de pesos adicionales; el de Trabajo, 928.000 millones de pesos; el de Inclusión Social, 724.000 millones de pesos, y el de Ambiente, otros 603.000 millones de pesos.

Salvavidas a los sistemas masivos de transporte

El debate de la adición presupuestal no estuvo exento de polémicas. Uno de los artículos que fueron más discutidos entre los congresistas fue el que faculta al Gobierno a rescatar a los sistemas de transporte masivo en las ciudades capitales.



La Nación destinará recursos del Presupuesto General para financiar los déficits operacionales de sistemas como el de TransMilenio en un monto no inferior a un billón de pesos.



En concreto, el artículo dice que las autoridades territoriales tendrán que determinar los efectos económicos adversos derivados de sus costos actuales para poder adelantar de aquí a que se acabe el año las renegociaciones de las condiciones y distribución de riesgos de los contratos con los operadores y concesionarios privados.



El articulado también faculta a Findeter para otorgar créditos directos a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Según el Gobierno, esta medida busca garantizar la liquidez de estas empresas, de cara a riesgos como el fenómeno de El Niño.



Igualmente, trae un artículo para que los saldos del Sistema General de Participaciones no comprometidos para salud se puedan destinar al desarrollo de intervenciones colectivas en el marco de la Atención Primaria en Salud. La senadora Paloma Valencia lo catalogó como un “mico” y dijo que “viola” la autonomía regional al tomar recursos de los departamentos y municipios.

Más noticias en eltiempo.com