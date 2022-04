¿Qué implicaciones tiene firmar o no el Acuerdo de 1958?, ¿cómo ve esta adhesión? y otras dudas, son las que responderá Alejandro Furas en esta entrevista.

¿Qué implicaciones tiene firmar o no el Acuerdo de 1958?

Un país miembro de la ONU, sea o no firmante de los acuerdos, puede adoptar cualquiera de los más de 160 reglamentos técnicos sobre vehículos contenidos en los acuerdos del WP29 en forma gratuita y unilateral y en cualquier momento. La firma de uno o más de uno de los acuerdos de WP29 no necesariamente implica que se acaten las normas técnicas allí dictadas. De hecho, un país puede adherir (o firmar) un acuerdo del WP29 indicando si se compromete a cumplir todos los reglamentos allí indicados, algunos o ninguno.

Este último caso, que no es muy deseable aunque puede suceder, es virtualmente una ‘firma política’ del acuerdo ya que efectivamente no se exigiría ningún reglamento contenido en ese acuerdo por el país firmante, es decir que no hay efecto real sobre el país.



Es una forma muy poco usual de firmar los acuerdos del WP29, pero es posible. Los países pueden comprometerse individualmente a reglamentos técnicos contenidos en los acuerdos del WP29 sin firmar los acuerdos en sí mismos. Nada prohíbe esta práctica y de alguna forma Latin NCAP la recomienda: primero que se adopten los reglamentos que desean firmar en los acuerdos y luego de un par de años se proceda como país a firmar el o los acuerdos del WP29 correspondientes.

¿Cómo ve este paso que ha dado Colombia?

El pedido del Gobierno al cuerpo legislativo es un primer paso importante, falta la aprobación, firmar y hacer cumplir lo que firma el Gobierno a nivel de los acuerdos de la ONU. Hacer cumplir los reglamentos que se contienen en los acuerdos de la ONU del WP29 es la esencia de las adhesiones a los acuerdos y es lo principal que debe hacer el Gobierno. Actualmente, Colombia no aplica tal como lo exigen los acuerdos ninguna exigencia técnica. Deberá empezar desde cero.



Cabe recordar que el Gobierno de Colombia viene anunciando la firma de los acuerdos de la ONU al menos desde febrero de 2020. El 2021 fue el año con mayor número de víctimas de siniestros viales de la historia de Colombia y aún no se formalizan medidas de mayores exigencias de seguridad en vehículos, entre otros temas.

¿Qué compromisos adquiere Colombia?

Como se explica antes, la firma de un acuerdo del WP29 permite a un país adherir a todas las normas técnicas incluidas en el acuerdo, a algunas o a ninguna. Por lo que, al no saber bajo qué modalidad va a firmar Colombia, es difícil saber qué cambios reglamentarios sucederían, puede que no suceda nada al no adherir a ninguna de las normas a la hora de la firma del acuerdo.



Existe el posible escenario en el que Colombia puede firmar pero no comprometerse a nada ni a hacer cumplir ninguna norma o reglamento técnico, lo cual sería en nuestra opinión muy lamentable.

De los reglamentos existentes, ¿cuáles recomendaría adoptar?

Latin NCAP recomienda un listado de exigencias mínimas que debería adoptar Colombia ahora, y otras que debería ponerles fecha y compromiso futuro. Entre ellas: UN14, anclajes de cinturones; UN13, frenos; UN16, cinturones de seguridad; UN94, protección de choque frontal; UN95, protección choque lateral; UN127, protección a peatones; UN140, control electrónico de estabilidad (ESC); UN145, Isofix; UN135, impacto lateral de poste; UN129 y UN44, sistemas de retención infantil.

Además las normas que deben agregarse como futuras exigencias estableciendo hoy mismo una fecha futura, puede ser hacia 2026 por ejemplo, son los elementos de asistencia a la conducción como frenado autónomo de emergencia (AEB), detección de punto ciego y asistentes de carril, entre otros.



Con ese listado de medidas inmediatas hay modelos de fabricación en volumen en Colombia que ya cumplen estas exigencias. Si un fabricante debe invertir mucho en cumplir estas exigencias, es porque está dejando entrever que lo que hoy vende está lejos del nivel mínimo de seguridad que recomienda Latin NCAP.

