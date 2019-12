Acuerdo para alza del mínimo ya no parece posible

Con una propuesta de 5 por ciento para el incremento del salario mínimo para el 2020 por parte del sector empresarial y sin que las centrales obreras cedieran en su pretensión de que dicha alza sea del 8,1 por ciento, la mesa tripartita de concertación, que inició muy puntual este viernes, se levantó, sin que se hubiera logrado ningún acuerdo.

La negociación se adelanta en medio de un paro nacional, lo que -según el punto de vista de los empresarios- lleva a incluir en la negociación temas distintos al incremento salarial, el cual es el tema concreto de la mesa en estos días.



Según fuentes allegadas al proceso, las dificultades para que se logre un acuerdo antes del 15 de diciembre, fecha en la que vence el primer plazo para que el aumento sea concertado, están en los 4 puntos adicionales que plantearon las centrales obreras en las últimas horas, varios de los cuales, se salen del contexto y alcance del tema del incremento, que es el que convoca en la actualidad a la mesa de concertación.

Estos son los puntos

Al salario mínimo de un millón de pesos (incluyendo subsidio de transporte), petición que ya venía discutiéndose desde hace unos días y que, para los empresarios es el punto álgido de la negociación, pues implica un incremento del 8,1 %, le agregaron cuatro más.



1. Congelación de los precios de los productos y servicios regulados por el gobierno. Por ejemplo, la distribución de energía, gas y agua.



2. Reducción de la cotización en salud para pensionados del 12 al 4 por ciento, lo que para los sindicatos, es un punto viejo que viene de desde la negociación del 2013 y hasta ahora no se ha cumplido.



3. Incremento de las pensiones amarrado al aumento del mínimo y no al de la inflación.



4. Que se produzca un alza general de los salarios para todos los trabajadores, fueron los puntos que puso el presidente de CUT, Diógenes Orjuela.



Por su parte, Alicia Arango Olmos, ministra del Trabajo, fue enfática al afirmar que “nunca cierro las puertas a la concertación, porque eso es cerrarse las puertas a la vida, la vida está para concertar y para escucharnos entre todos. Ojalá pudiéramos llegar a una cifra que sea conveniente para todos”.



Sobre el congelamiento de los precios de los productos regulados, los trabajadores argumentan que es un asunto relacionado con el salario mínimo porque genera inflación y, por consiguiente, presiona para que el incremento a los empleados se pierda al poco tiempo de recibirlo, reduciendo así su poder adquisitivo. "La inflación media fue de 5 %, lo que se sobrepasó por encima de la inflación del 2018", dijo Orjuela.



La reducción de la cotización en salud para pensionados, del 12 al 4 por ciento, según indicaron las fuentes, ya es un tema 'chuleado', toda vez que fue uno de los anuncios del presidente Iván Duque hace ya un par de semanas.



A los empresarios, los dos puntos restantes, indexación del aumento del ingreso del pensionado al salario mínimo y no a la inflación, como en la actualidad; al igual que el incremento general de salarios para todos los trabajadores, les suena a temas de una reforma laboral y no de la mesa de negociación.



Lo cierto es que, el cronograma para una negociación concertada empieza a agotarse. Según las reglas establecidas, "el primer vencimiento para que las partes lleguen a un acuerdo vence el día 15 de diciembre. En todo caso, con o sin acuerdo, el Gobierno Nacional debe expedir el decreto que fija el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre de cada anualidad", señala un documento del Ministerio de Trabajo.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS