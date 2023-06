Dada la situación adversa en cuanto a venta de productos lácteos en el departamento de Nariño, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezado por Jhenifer Mojica, anunció una alianza con la Fundación Alquería y el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación para buscar soluciones.



Entre las medidas establecidas está establecer un escenario de compras públicas que logre garantizar la oferta de leche para así evitar perdidas que puedan afectar a los productores.



"Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a lecheros y lecheras de Nariño. No habrá ninguna interrupción en la compra y la cadena de la leche. Hemos acordado con Alquería unas medidas para continuar con la operación en el departamento hasta que se logre la colocación de estos productos", dijo la jefe de cartera.



Este nuevo mecanismo funcionará como una rueda de negocios en la que habrá participación de autoridades nacionales y locales, así como operadores del PAE.



Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Fundación Alquería, señalo que la empresa busca garantizar la compra de los productores rurales, manteniendo el compromiso de recuperar presencia en el departamento de Nariño.



"No soltaremos al departamento hasta que cada una de las familias campesinas tengan su leche colocada sea en el PAE, en otras plantas o para otros usos", aseguró.



Vale la pena aclarar que Alquería anunció el pasado 13 de junio la suspensión gradual de leche en esta entidad territorial en el suroccidente del país a causa de las afectaciones que tuvo la Vía Panamericana por la ola invernal que ha azotado a la región, lo cual ha dificultado la logística en materia de transporte y distribución de productos.



