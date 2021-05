Actos vandálicos ponen en riesgo la infraestructura vial

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, aseguró que los hechos violentos en las protestas afectaron varios peajes del país y urge tomar medidas.

¿Cuál es el balance de hechos violentos en las protestas que han afectado la infraestructura de las carreteras en el país?



En efecto, ha habido afectaciones considerables y lamentables en varias vías del país, en especial en un sinnúmero de estaciones de peajes que han sido incineradas y atacadas de manera indiscriminada.



El listado de peajes afectados no es menor: Niquía, Trapiche, Túnel de Occidente, Irra, Circasia, Tarapacá 1 y 2, y El Corzo, en la salida de Bogotá de la calle 13. Y preocupa el hecho de que tres estaciones hoy estén bajo serias amenazas. Se trata de las ubicadas en Amagá, la Pintada y Acapulco.



¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno y de la Fuerza Pública ante estos hechos violentos?



Este es un punto en el que tenemos que hablar sin tapujos. Infortunadamente. No hemos sentido mayor respuesta ni por parte del Gobierno ni de la Fuerza Pública. De ahí, entonces, la necesidad imperiosa de que el Gobierno proteja, sin escatimar ningún esfuerzo, la infraestructura del país.



Existe la percepción equivocada de que las vías concesionadas pertenecen a los privados. Un error descomunal, ya que las vías son del Estado, y si bien hay peajes, ellos son simplemente un mecanismo para construir, mejorar, mantener y operar de manera eficiente las carreteras que están al servicio de todos colombianos en pro de la conectividad y la competitividad.



¿Han podido mantener contacto con el Ministerio de Transporte?



Desde la Agencia Nacional de Infraestructura se ha trabajado de manera comprometida para hacerle frente a la situación y mantener una comunicación permanente y fluida con el gremio. Sin embargo, hemos sentido ausente a la cartera del ramo. No ha habido mayor interlocución con el gremio, justo en el que quizás sea el momento más complejo que ha vivido el sector en su historia.



Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Foto: Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

¿Qué medidas reclaman?



Sería prudente desplegar una suerte de sala de crisis para ponerles el pecho las 24 horas a las dificultades que estamos atravesando. Debo decir, con preocupación, que incluso hay algunos funcionarios adscritos al sector de transporte que por estos días han alimentado cierta animadversión hacia el modelo de las concesiones. Todo esto nos pone en situación de indignación, impotencia y orfandad.



¿Cuál ha sido la afectación del sector?



Frentes de trabajadores valientes han estado adelantando acciones en los puntos atacados para reconstruirlos en el menor tiempo posible con el fin de garantizar la prestación del servicio público.



No obstante, de continuar el vandalismo y los ataques violentos contra la infraestructura, sin que se tomen medidas efectivas que garanticen la integridad de las vías, el mayor perjudicado será el país en su conjunto.



Somos testigos del más amplio desarrollo de infraestructura de carreteras en la historia nacional, en virtud, principalmente, del modelo de concesiones. Por esta razón, con la esperanza de un mejor país, más moderno y competitivo, todos los ciudadanos debemos proteger e impulsar este modelo.



¿Acaso el Gobierno no ha propiciado una inversión importante en el sector?



Por supuesto que sí, y lo hemos reconocido constructivamente. Pero ese esfuerzo se desdibuja cuando los vándalos atentan contra la infraestructura y tratan de poner en jaque al sistema de contribuciones que facilita, justamente, la construcción y el mantenimiento de las obras, y por supuesto, la normal operación del transporte y la movilidad de los colombianos.



En su condición de líder gremial, ¿qué mensaje le envía al país?



Es claro que mantenemos nuestro entusiasmo y vehemente empeño para seguir siendo, como renglón de la infraestructura, punta de lanza de la reactivación económica y motor de desarrollo.



El desarrollo del sector tiene que ser una política de Estado, de largo aliento, que trascienda gobiernos de turno o coyunturas adversas, como la que estamos enfrentando por estos días. Ahora bien, hay un elemento que es esencial para este propósito: la seguridad jurídica. Preservarla es fundamental para la prosperidad general.



EL TIEMPO

