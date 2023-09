Las pequeñas empresas son las que tienen el menor músculo financiero para afrontar los mayores costos laborales que vendrían con la aprobación de la reforma laboral que presentó el Gobierno ante el Congreso. Por ello, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), gremio que agrupa a más del 80 por ciento de los empleadores del país, espera que puedan cambiar algunos puntos en su discusión en el Congreso. Además, confía en que el proyecto busque solucionar los grandes problemas de informalidad y de desformalización empresarial que existen hoy en el país.

El Gobierno presentó un nuevo proyecto de reforma laboral. ¿Cree que ataca los mayores problemas que tiene el mercado?



Tenemos un gran problema en el empleo formal porque hay una estructura de costos muy alta. Prácticamente hay 13 millones de personas en la informalidad. De esas, hay unos 6 millones que son de economía popular. Se trata de pequeñas empresas que generan 2 o 3 empleos en promedio. Y otros 7 millones que están en microempresas de entre 3 y 9 trabajadores. El problema es de costos. Por ello, la reforma debería concentrarse en permitir un mayor proceso de formalización. Sin embargo, no lo hace.

¿Considera que este segundo intento de reforma es mejor?

No, no se ha mejorado. Por el contrario, se pretende que el contrato a término indefinido se vuelva la norma. En el anterior habíamos concertado unas palabras que daban mayor tranquilidad pero las retiraron. Establecerlo como la regla general limita la capacidad del empleador de organizarse financieramente frente a imprevistos o simplemente frente al desarrollo de la actividad de la compañía.

Días atrás, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que se ha “descalificado” la reforma, pero no ha habido propuestas. ¿Qué le respondería?



Nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de diálogo. Sin embargo, es necesario que la reforma ayude a mejorar problemas como la informalidad y la desformalización empresarial.

¿Cuáles son los mayores reparos que existen al proyecto desde su gremio?



Está el tema de los mayores recargos porque la jornada nocturna empezaría antes (a las 7 y no a las 9 de la noche como es hoy) y el pago de dominicales sería del 100 por ciento (hoy es del 75 por ciento). Igualmente, las licencias de paternidad, que pasarían de dos a 12 semanas. También nos preocupan los mayores costos de las indemnizaciones. Con lo que establece la reforma, a una persona de salario mínimo que se le vaya a dar por terminado el contrato a 10 años estamos hablando de un incremento de 173,8 por ciento. Esto generaría que el empleador prácticamente va a vivir con el temor de no dejar que el empleado llegue a esa antigüedad porque en el caso de que necesite prescindir de sus servicios, le va a salir muy costoso. La medida no protege al trabajador, sino que prácticamente lo incluye en un grupo de vulnerables. El efecto es contrario.

Facebook Twitter Linkedin

Horas extra Foto: iStock

¿Está diciendo que se impulsaría a despedir a las personas antes de que cumplan esos 10 años para no pagarles más?



Claro, se tiene ese riesgo, no le dan la oportunidad a la persona de que sea un empleado antiguo, porque se pueden tomar decisiones anticipadas.

¿Qué le parecen los cambios realizados en el contrato de aprendizaje?



Volver al contrato de aprendizaje laboral desvirtúa la naturaleza de lo que es un contrato de aprendizaje, que es para complementar una formación que se da al interior del Sena.

El nuevo proyecto obligaría a las empresas a tener un porcentaje de su plantilla a distancia. ¿Está de acuerdo?



Nos preocupa el hecho de que las empresas de entre 20 y 50 trabajadores también tengan que tener un personal trabajando a distancia. ¿Qué estructura de costos va a tener eso? El problema es que no se daría la opción a que sea concertado entre el trabajador y el empleador, sino que sería obligatorio un porcentaje. A parte del tema emocional, esto tiene un costo porque obligan al empleado a que tiene que organizar la oficina, internet, aire acondicionado, etc. porque habla de condiciones óptimas.

En la nueva propuesta hay un artículo nuevo que dice de que los micronegocios podrán cotizar a tiempo parcial. ¿Le parece positivo?



Es positivo siempre y cuando el sistema lo permita, puesto que ahora mismo si tú entras tienes que pagar sobre el salario mínimo completo. Habría que ver si eso realmente va adecuarse de manera apropiada.

¿Cómo les afectan los cambios que se plantean en materia sindical?



Nos correspondería ajustar a nuestros trabajadores con los parámetros mínimos negociados en las convenciones sindicales. La mayoría de las veces lo que las grandes empresas llaman salario mínimo de su personal operativo es mucho mayor al mínimo real autorizado por el Gobierno. Eso nos afectaría.

Facebook Twitter Linkedin

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi. Foto: cortesia

¿Han calculado cómo les podría afectar en materia de empleo este aumento en los costos?



Calculamos que si esta reforma laboral sale así como está prevista afectaría en materia de desempleo de las mipymes entre 1,7 y 3,4 por ciento, y en materia de informalidad a entre 7 y 14 por ciento. Cuando se aumenta la estructura de costos, los empresarios tienen varias opciones, en función del producto o servicio y del mercado en el que compiten. Si es un producto que muchos ofrecen, no es tan fácil, muchas veces se pueden reducir las utilidades antes de decidir proceder al despido de personas, que no es lo que se pretende. Se vive con el error de que el empresario siempre lo está pensando. Sin embargo, si tienes un empleado y lo capacitas, la idea es tenerlo por mucho tiempo en la compañía. También se entra a negociar con personas para que trabajen de una manera informal, porque eso también se da. La reforma puede presionar a una desformalización, que es lo que a nosotros nos da miedo. Tenemos por un lado el problema de informalidad, pero también corremos el riesgo de desformalización de empresas con la reforma.

Respecto a la tercerización. ¿Cómo les afectan los cambios que plantea la reforma?

Es inconveniente por el fuerte impacto que tendría en nuestras mipymes que son proveedoras naturales de servicios dentro del tejido empresarial, puesto que las empresas subcontratan servicios especializados que están relacionados con la misionalidad del negocio. Desde Acopi, creemos que la tercerización es una figura que sirve y no es cierto que precarice el empleo. Como gremio consideramos que la legislación debe permitir la autonomía de las empresas en sus procesos, no limitar la capacidad de contratación, lo que debe hacerse sin detrimento de los derechos de los trabajadores.

¿Diría que las mipymes no pueden aguantar la reforma laboral como está planteada?



Totalmente. Es complejo porque las mipymes representan el 80 por ciento del empleo en el país. Entonces, lo que debemos tener es una reforma laboral que busque mayor simplificación y reducción del costo para que muchas de las empresas que son informales entren a una formalidad totalmente diferente a la que existe hoy en día.

Este segundo proyecto se presenta en medio de la desaceleración económica, ¿cómo la están sintiendo ustedes?



Sigue preocupándonos la percepción de disminución sobre utilidades e inversión. El sector empresarial está haciendo un gran sacrificio. Las cifras lo demuestran porque cuando tú ves que está mejorando el desempleo es porque precisamente todos estamos haciendo una gran apuesta. A pesar de las circunstancias, seguimos creyendo en el país. Tenemos la expectativa de tener diálogos abiertos con respeto, con buenos mensajes y que generen mayor tranquilidad y certidumbre, porque eso nos conviene a todos.

¿Qué factores son los que más les están afectando en estos momentos?



La incertidumbre en general está basada en tantas reformas de gran nivel y en los mensajes que se mandan a ciertos sectores. Por ejemplo, nosotros como mipymes tenemos acercamiento con las empresas de extracción, minería o petróleo porque prestamos servicios a las grandes empresas y, por ende, también nos han afectado los mensajes que se han mandado (sobre firmar o no nuevos contratos). Cada año las empresas tienen que hacer un presupuesto, pero con tanta incertidumbre a uno le queda difícil. Adicional a ello, nos preocupa el tema de seguridad que el Consejo Gremial Nacional le expuso al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La extorsión, los asaltos y los bloqueos en las vías –donde se mueve la materia prima y los productos terminados– que se están presentando nos afectan enormemente.

¿En estos momentos las micro, pequeñas y medianas empresas tienen tarifas diferenciales?

No, nosotros no estamos contando con tarifas diferenciales, pero sí es algo que hemos insistido, por ejemplo, en materia de renta.

¿Y lo volverán a poner sobre la mesa para que se pueda, por ejemplo, incluir durante la discusión de esta nueva reforma laboral?



Nosotros insistimos. Según cálculos del Dane, hay aproximadamente 6 millones de microestablecimientos y para que esa gente pueda realmente ser formal tendría que tener condiciones totalmente distintas. La carga o los compromisos fiscales representan entre el 51 y el 53 por ciento realmente de lo que devenga directamente el trabajador. Todo lo demás se queda en un sistema, en unos recursos que hay que consignar a cesantías, al tema de seguridad, de los uniformes, al día de la familia...



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

En X: @noe_cig

Más noticias