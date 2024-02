'Desarrollar un proyecto de energía se ha convertido en una verdadera odisea': Acolgén

En el marco del foro ¿Cómo garantizar la energía en el país? organizado por EL TIEMPO y Acolgén, expertos del sector energético manifestaron su preocupación por el retraso que han registrado los proyectos de generación, lo cual puede terminar afectando la prestación del servicio de electricidad.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica -Acolgén-, Natalia Gutiérrez, recordó que en las seis subastas que se han realizado para asegurar la energía eléctrica que se requiere para atender el consumo de los colombianos se han asignado 4,2 gigavatios de energía firme, de los cuales, 1,4 gigavatios se perdieron porque los proyectos no lograron comenzar a operar en la fecha que debían hacerlo.



Esto significa que solo 6 de cada 10 megavatios consiguen entrar en operación dentro de los plazos otorgados por la regulación, o visto de otra manera, se tiene una tasa de éxito por subasta menor al 65 por ciento.



En cuanto a las tres subastas de contratos de largo plazo que se han realizado (solo dos fueron exitosas), ninguno de los proyectos ha entrado en operación comercial. La presidenta de Acolgén señala que el 62 por ciento de la energía de la segunda subasta está en pruebas, mientras de la primera aún no hay proyectos ni en pruebas.



"Las cifras no son alentadoras", asegura, pues datos de XM revelan que de los 1,8 gigavatios nuevos que se esperaban en el 2021 solo ingresó el 7 por ciento; para el 2022 solo fue el 28 por ciento del total esperado (3,6 gigavatios) y en el 2023 la cifra fue aún más baja, porque de los 6,6 gigavatios que debían ingresar, efectivamente solo lo hizo el 17 por ciento (1,1 gigavatios).

Pero si se hace un zoom a lo que pasó en el 2023, pese a que se considera que los proyectos solares y eólicos son los que más rápido se construyen y comienza a funcionar, los datos muestran que, de 4,5 gigavatios solares esperados, ingresó menos del 5 por ciento y de un gigavatio de energía eólica, aún no está operando nada.



De acuerdo con Natalia Gutiérrez, estas cifras demuestran que "desarrollar un proyecto en Colombia se ha convertido en una verdadera odisea". Adicionalmente, asegura que las demoras en la entrada en operación de los proyectos afectan la disponibilidad de energía eléctrica.



A esto se suma que "las señales de política parecieran querer renunciar a grandes proyectos hidroeléctricos y térmicos, olvidando que son justo estas tecnologías las que permitirán que ingrese más energía solar y eólica".



A Germán Castro, contralor delegado del sector Minas y Energía, también le preocupa que en la subasta de Cargo por Confiabilidad que se realizó el 15 de febrero no se aseguró toda la energía que se requiere para cubrir el consumo de los colombianos.



"Vemos con preocupación que, si bien es cierto que hay una subasta, ni siquiera tenemos certeza de que (los proyectos) vayan a entrar en diciembre de 2027 o enero de 2028. Además, como es una serie de proyectos de mediano tamaño, no entendemos cómo se van a articular rápidamente al sistema de transmisión y de distribución para que la energía pueda ser entregada", manifestó.



El contralor delegado también señaló que existe una preocupación porque no se han realizado subastas para nuevos sistemas de almacenamiento para que le brindan mayor confiabilidad a los proyectos solares (grandes ganadores en la subasta), pues la generación de energía solar no es estable a lo largo del día.



"La preocupación más grande es que hace cuatro años se hizo la primera subasta de almacenamiento y hoy en día no ha empezado. Las noticias son que de pronto ya no se hace", dijo Germán Castro.



Las peticiones del sector eléctrico

Ante este panorama del sector eléctrico, la presidenta de Acolgén asegura que es necesario no reducir los incentivos al desarrollo de proyectos, sino incrementarlos. Además de fortalecer la institucionalidad del sector eléctrico y resolver los problemas de conflictividad social que se registran en los territorios y afectan el desarrollo de los proyectos de generación.



Entre tanto, el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, manifestó que se requiere "confianza en que las reglas de juego se respeten y que se mantengan las condiciones de largo plazo", para asegurar el flujo de inversiones que requiere el sector para prestar un buen servicio de energía eléctrica. "Uno cambia las reglas de juego cuando las cosas no están funcionando bien", agrega.



Esta estabilidad es clave porque, según Luis Fernando Londoño, gerente de comercialización de Isagén, las inversiones que se ejecutan para proyectos de generación son a largo plazo, y si se cambian las reglas de juego en el momento en que se va a recuperar la inversión, se pone en peligro la prestación del servicio para los colombianos.

"El cambio en las reglas es muy perjudicial, sobre todo en tiempos de estrechez. La oferta (de energía) que tenemos hoy es apenas la suficiente para atender la demanda, no tenemos holgura. Esto no quiere decir que no haya temas que afinar", afirma.



Para el gerente de Enerfín en Colombia, Carlos Javier Rodríguez, pese a que "Colombia ha sido un país bastante estable económicamente" hay un tema por mejorar y está relacionado con el tema financiero, ya que las tasas de interés están "disparadas" y esto complica el cierre financiero de los proyectos de generación.



"Las subastas de Cargo por Confiabilidad y las demás, de alguna manera, ayudan a dar una estabilidad de largo plazo a los proyectos. La fase de pruebas es un tema complicado y creo que es una de las razones por las que no estamos disfrutando de más megavatios renovables en operación", señala.