En los últimos cinco años, durante la temporada de vacaciones de junio y julio fallecieron 1.412 personas en siniestros de tránsito, pero la mayoría de ellas perdió la vida en sitios específicos de seis carreteras.



De ese total de víctimas, 900 fallecieron en 38 tramos críticos de seis corredores viales que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificaron a través de un modelo estadístico de analítica de datos.

Con los datos del flujo de viajeros que se movilizan en esta temporada por esos sitios, se diseñó el plan ‘Que la vía no te quite la vida’, una estrategia en la que se concentrarán las acciones este año para prevenir accidentes, que tienen como principal causa el exceso de velocidad.



Además, se identificaron otras causas como transitar en contravía, conducir en estado de embriaguez, y en general no cumplir con las normas de tránsito, y también vías en mal estado. La mayoría de las víctimas son peatones, ciclistas y motociclistas.



El plan sectorial está compuesto por más de 1.300 uniformados de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional (Ditra) y 3.800 distribuidos en el resto del territorio nacional; 25 cámaras móviles y 34 fijas del Instituto Nacional de Vías (Invías) para la identificación de placas y detección de exceso de velocidad.

(Siga leyendo: ¿Cuánto cuesta sacar un vehículo de los patios de tránsito en Bogotá?).

Facebook Twitter Linkedin

Las concesiones viales harán un reporte diario. Foto: iStock

En esta estrategia también participa la Superintendencia de Transporte, y las acciones en campo estarán a cargo de las concesiones viales.



Las seis carreteras con mayor o con más alto índice de siniestralidad en temporada de vacaciones de mitad de año son:

Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (Devimed) o autopista Medellín-Bogotá.

Armenia-Pereira-Manizales.

Malla vial del Valle del Cauca y Cauca.

Ruta del Sol, sector 3.

Briceño-Tunja-Sogamoso.

Santana-Mocoa-Neiva.

Las autoridades de tránsito estiman que en esta temporada de vacaciones circularán un poco más de 3’800.000 vehículos. Las concesiones viales harán un reporte diario desde el 16 de junio al 4 de julio de 2023 de las acciones preventivas y correctivas que realicen en los seis corredores priorizados.

(Lea también: Los patios de tránsito en Bogotá: ¿por qué son un polémico y costoso negocio?).

Esta información se enviará a la ANSV para recopilar y monitorear las actividades; y por medio de Waze se enviarán mensajes e información acerca de los 38 tramos críticos.

Hipótesis sobre las causas de los accidentes

Armenia-Pereira-Manizales: embriaguez y desobedecer las señales de tránsito. Fallecen en su mayoría motociclistas y peatones.



Briceño-Tunja-Sogamoso: desobedecer señales de tránsito. Fallecen en su mayoría peatones, ciclistas y motociclistas.



Desarrollo Vial del Oriente de Medellín-Devimed: exceso de velocidad, malas condiciones de la vía. Mueren sobre todo peatones, ciclistas y motociclistas.

Facebook Twitter Linkedin

Mueren sobre todo peatones, ciclistas y motociclistas.. Foto: iStock

(Puede leer: ¿Vale la pena comprar un carro chino? Conozca ventajas y desventajas de estos vehículos).

Malla vial del Valle del Cauca y Cauca: exceso de velocidad. La mayoría de las víctimas son peatones, usuarios de moto, pasajeros y ciclistas.



Ruta del Sol, sector 3: desobedecer señales de tránsito, exceso de velocidad, malas condiciones de la vía. Pierden la vida peatones, usuarios de moto, bicicleta y carga, y pasajeros.



Neiva-Santana-Mocoa: exceso de velocidad, conducir en contravía y desobedecer señales de tránsito. Reportan muertes de motociclistas, conductores y pasajeros de vehículos particulares.

VEHÍCULOS

Excesos de velocidad y no respetar señales de tránsito son principales causas de los fallecimientos

Más noticias en eltiempo.com

Revisión técnico-mecánica cambió, pero no para todos: ¿cuándo lo puden sancionar?

Cómo usar la caja automática en montaña

Estos son los tres carros usados más buscados en Colombia