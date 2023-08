Una frase recurrente al escribir sobre los vehículos nuevos es el ‘arsenal de tecnologías’ que traen y con ella se engloban múltiples sistemas y ayudas a la conducción que el desarrollo incorporó para hacer casi imposible que exista un accidente en la vía o que, en caso de ocurrir, se salven los ocupantes.

Con ruedas pesadas transforman vehículos en poderosos 'monster trucks'

Y aunque lo anterior parezca etéreo, un dato de la Fundación para la seguridad del Tráfico de Estados Unidos, Fundación AAA, señala que estos sistemas ya han salvado miles de vidas en ese país y que para los próximos 30 años seguirán salvando más de 250.000 almas, evitando 14 millones de lesionados y previniendo la friolera de 37 millones de accidentes, debido a la efectividad que ofrecen.

Sin embargo, y en contravía de los enormes avances que realizó la industria automotriz mundial en esta materia por medio de la automatización de muchas de las maniobras en las cuales los seres humanos nos equivocamos y generamos estos accidentes, hay factores que hacen que esta deseada ecuación haga cortocircuito en lugares como Colombia: la infraestructura y la cultura.



Sistemas como el control de crucero adaptativo, las alertas de tráfico cruzado, los sensores de vehículos que se aproximan, el mantenimiento de carril, la advertencia de colisión, por enumerar algunas asistencias y ayudas para el conductor, no funcionan bien dentro de nuestras fronteras pues estos sistemas necesitan que tanto las vías, como los protagonistas de la ruta, cooperen para completar la tarea tecnológica de seguridad.

¿Por qué se incendian los carros eléctricos?

Facebook Twitter Linkedin

Las asistencias a la conducción son conocidas también como sistema ADAS. Foto: iStock

Por ejemplo, y para empezar por uno de estos sistemas de la seguridad activa como el sistema de mantenimiento de carril, tanto la mala señalización de las carreteras y la falta de pintura adecuada en la tela asfáltica impiden su correcto funcionamiento. Incluso, por momentos, hace que su ‘lectura’ sea errónea si hay líneas mal pintadas y en lugar de ayudar se vuelve invasiva con los ‘temblores’ sobre el volante y los sonidos que genera.



Otra ayuda como la alerta de tráfico cruzado y sus sensores asociados termina siendo intrusiva por un tema de cultura vial. La cantidad de motos en las calles, que circulan adelantando carros a lado y lado, la falta de carriles definidos, mucho más pequeños por cuenta de obras o cierres viales que parecen ser eternos, los ‘biciusuarios’ o peatones ‘gambeteando’ en el trancón o en cruces viales, hacen que las luces y los pitidos se conviertan en una instalación navideña que pronto termina siendo paisaje para el conductor, que inconscientemente borra las señales por su salud mental.

Ni qué decir del control de crucero adaptativo, una herramienta de confort y seguridad que funciona a la perfección en otras latitudes y que ayuda no solo a la seguridad, sino a la menor emisión de partículas contaminantes, pues el carro frena, acelera y hasta vira, sin la inexacta acción del conductor. La errática infraestructura y el desordenado funcionamiento de los protagonistas viales, una vez más, enloquecen cada minuto estas ayudas y en el caos de la ciudad y de las carreteras nacionales termina por convertirse en un ‘extra’ tan útil como la caja de fósforos del botiquín. O bien, disparan tantas alertas inoportunas que el conductor acaba obviándolas.

(Además: ¿Por qué cae la venta de carros y motos en Colombia? Estas son las razones).

Similar situación ocurre con el reconocimiento de las señales de los límites velocidad, que deberían servir para alertar al conductor para que controle el pedal derecho, pero que aquí tartamudean en el tablero y no le sirven de guía a nadie cuando en un trayecto de menos de un kilómetro suben o bajan al ritmo disparatado de las bermas.



Menos funcionan sistemas aún más avanzados que son capaces de recibir información de una infraestructura organizada y automatizada que puede enlazar radares, LiDar, semáforos, calles y presencia de otros carros para que en conjunto puedan ‘hablarse’ y evitar con su ‘interconexión de chips’ y de señales en la ‘nube’ un choque en cualquier cruce, casi hasta el punto de ofrecer una suerte de visión de rayos X sobre el horizonte.

Facebook Twitter Linkedin

Señales de tránsito. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Afortunadamente no todo está perdido, pues hay otros elementos que no dependen de factores externos, como el frenado automático de emergencia y todos sus complementarios: el control de estabilidad, los asistentes de arranque y descenso en pendientes, y las luces inteligentes que independientemente, e incluso a favor de lo que ocurra externamente, le dan una mano amiga al conductor.



Estos sistemas se han vuelto vitales para los conductores que los pueden pagar en sus equipamientos y están más que demostrados sus beneficios, como en el caso de los sistemas de ‘visión’ de 360 grados que se conectan a las maniobras de parqueo y que no solo están para evitar un daño menor, sino para proteger a peatones o ciclistas que se encuentren desprevenidos y dentro en la trayectoria del vehículo.

Pero al final, hay que concluir que Colombia no está preparada para las asistencias y ayudas avanzadas para la conducción (ADAS, por sus siglas en inglés), pues la imperfección de sus calles, con profusión de huecos, carriles mal delineados, requiebros al ritmo de las obras, así como el mal comportamiento sobre ruedas hacen que estos ángeles de la seguridad tengan las alas rotas.

(No deje de leer: ¿Está el suyo? La lista de los vehículos que tienen descuento del 50 % en el Soat).

Las ‘ADAS’ más comunes

Alerta de punto ciego avanzado: notifica al conductor si otro vehículo apareció dentro de su punto ciego y está en riesgo de colisión. Da notificación luminosa y auditiva y en la variante avanzada, interviene para que el volante no gire hacia esa dirección.



Alerta de tráfico cruzado: informa al conductor si un vehículo se acerca por la izquierda o la derecha cuando está saliendo en reversa de un espacio de estacionamiento. La ayuda también complementa sistemas más complejos como la advertencia de colisión frontal y advierte sobre posibles colisiones alrededor del vehículo.

Facebook Twitter Linkedin

Los sistemas reaccionan en décimas de segundos mientras que una persona, en condiciones normales, puede llegar a tardar entre 1 y 2 segundos. Foto: Archivo particular

Asistente de mantenimiento de carril: advierte mediante alertas sonoras, visuales y táctiles cuando el vehículo comienza a moverse fuera de su carril sin que se haya puesto la direccional. Con esta ayuda se buscó combatir las distracciones y el cansancio del piloto.



Sistema de frenado de emergencia: permite por medio de radares y sensores el análisis de una situación de riesgo de colisión y puede tomar la decisión de frenar si detecta que el choque es inminente. Por lo general el frenado de emergencia se activa cuando el automóvil circula a una velocidad que no supera los 40 km/h.



Control de crucero adaptativo: es un conjunto de sistemas que trabajan de forma cooperativa para adaptar la velocidad del automóvil de forma automática, midiendo siempre la distancia tanto con los vehículos que van delante como detrás, independientemente de una velocidad programada. Permanentemente censa las circunstancias y dependiendo de ellas el vehículo frena o acelera de forma automática.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

Más noticias en eltiempo.com