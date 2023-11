Acabar con la deforestación y no con el petróleo, el llamado de exministro de Hacienda

La transición energética es una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, y para seguir avanzando a paso firme en este propósito, una de las metas es reducir la dependencia de Colombia de los hidrocarburos.



Sin embargo, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que los recursos de los hidrocarburos son necesarios para financiar la transición energética, además de las políticas ambiental y social.



"No acabemos prematuramente con una fuente de ingresos porque si Colombia deja de producir petróleo, otros países van a producir ese petróleo y el petróleo se va a necesitar por 30 años más", señaló.



De acuerdo con el exministro, el camino para reducir las emisiones contaminantes de Colombia no es acabar con los hidrocarburos sino con la desforestación, pues actualmente se están talando 150.000 hectáreas por año.

Foto: Archivo / EFE

"Las metas del Acuerdo de París no se van a cumplir diciendo que no hay más exploración de hidrocarburos, eso no nos va a dar nada. Las emisiones asociadas a los hidrocarburos en Colombia son un porcentaje muy pequeño de las emisiones", dijo.



Además, señaló que a Colombia "se le fue la mano en ambición" al trazarse como meta reducir en un 51 por ciento sus emisiones contaminantes al 2030, porque al ritmo al que va el país no se podrá cumplir.



Cálculos del exministro Mauricio Cárdenas indican que cumplir con esta meta de reducción de emisiones puede costar alrededor del 7 por ciento del producto interno bruto (PIB) por año.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

Por ello, el camino no es cerrar el grifo de la actividad de hidrocarburos porque "no resuelve el problema y genera un enorme costo", sino pagarle a la persona que está deforestando una hectárea de bosque para poner una cabeza de ganado con el fin de que tenga un incentivo para convertirse en un protector de la biodiversidad.



"Necesitamos darle al colono un ingreso que sea suficientemente alto para que no tale árboles, para que no queme más bosques, sino que se dedique a protegerlos y cuidarlos", mencionó el experto.



Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

También aseguró que "Colombia no debe frenar la actividad exploratoria sino estimularla, y a toda costa debe garantizar y asegurar la autosuficiencia, especialmente, en gas natural, porque es la que está más amenazada. Tendríamos más problemas si tenemos que importar gas".



"Hay que meterle un poquito menos de política y un poco más de sensatez y de pragmatismo, encontrar la fórmula correcta en la que Colombia logra sus objetivos, pero al mismo tiempo mantiene dinámica la generación de caja para su economía", agregó.