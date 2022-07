Las cuentas claras del editor de Economía de EL TIEMPO

La llegada de un inmigrante adicional por cada 1.000 nacionales puede hacer aumentar el recaudo de impuestos sobre bienes y servicios en US$ 4,6 por habitante.

Entre tanto, se reduce el recaudo per cápita de impuesto de renta en

US$ 0,9. Al final, los ingresos fiscales aumentan en US$ 2,5. Así lo encontraron Yuanyuan Gu y Jhorland Ayala, en un estudio publicado por el Banco de la República.

Los Países que se desocupan poco a poco

Desde hace rato, la reducción de la población es un hecho en varios países. Entre 2020 y 2050 se espera que la población de Bulgaria caiga 22,5 %, de acuerdo con Visualcapitalist.com; la de Lituania, 22,1 %; la de Letonia, 21,6 %; la de Ucrania, 19,5 %, o la de Serbia, 18,9 %. La población de Bulgaria está bajando desde 1987; la de Ucrania, desde 1991; la de Japón, desde el 2008, y la de Cuba, desde este año.

En qué trabajan los formales e informales

El sector en el que hay mayor proporción de empleo formal en Colombia es el de actividades financieras y de seguros, con el 87,2 % de trabajadores en esa condición, según el Dane. Le sigue administración pública, educación y salud, con el 83,3 %. El sector con mayor trabajo informal es el agro, con el 85,4 % de trabajadores en esa condición; luego está alojamiento y servicios de comida, con 76,2 %

Sigue la prueba de persecución individual

Con el fuerte aumento de 1,5 puntos en la tasa de interés del Banco de la República, el viernes, esta sigue siendo negativa. La tasa real queda en 0,7 puntos negativos, teniendo en cuenta la inflación anual hasta junio que era de 9,7 %. El viernes de esta semana se conocerá la inflación a julio y se verá si en la la persecución de la tasa de interés tras la inflación, se amplía la ventaja o se reduce.

