El producto para bebés por el que investigan a Mattel Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigación administrativa en contra de Mattel Colombia S.A. por el presunto incumplimiento a las normas de protección al consumidor en relación con el deber de garantizar la seguridad de los productos e informar los riesgos asociados a los mismos, así como por establecer condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos los derechos de los consumidores.

Le puede interesar: Los colombianos se pasaron a las chancletas durante el 2020

Según el organismo de control, se tuvo conocimiento de la alerta publicada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos de América1, (CPSC – por sus siglas en inglés), titulada “Fisher-Price retira del mercado mecedoras Rock 'n Play Sleeper debido a reportes de muertes”, relacionada con todos los modelos de las sillas para bebés marca Fisher-Price, referencia Rock ‘N Play Sleeper.



De acuerdo con lo anterior, Mattel Colombia S.A., importador del producto sillas para bebés de la mencionada marca y referencia para Colombia, informó sobre el inicio de la campaña de seguridad en el país y remitió siete comunicaciones enviadas a los consumidores para informar sobre el retiro de estas sillas para bebé.

También le recomendamos: En proceso de emergencia, Tostao logra acuerdo para seguir a flote

Pero al revisar la información dada por la empresa a los consumidores, la Superindustria evidenció que, además de haber indicado que las medidas adoptadas respecto del producto obedecían a una pérdida de funcionalidad, al parecer dio a entender que las mismas hacían parte de una extensión de la garantía, cuyo ofrecimiento caducaba transcurrido aproximadamente un mes, al tiempo que exigió para hacer efectiva la “extensión de garantía” (campaña de seguridad) el recibo de compra del producto.



Debido a que el producto está relacionado con la muerte de aproximadamente 30 bebés en Estados Unidos, para la Superindustria la actuación desplegada por Mattel Colombia S.A. podría constituir un desconocimiento de su obligación de garantizar la seguridad de los productos, toda vez que al parecer no informa sobre el riesgo de muerte asociado a estos, dando a entender que se trata de una extensión de garantía y no de una campaña de seguridad, además de establecer una fecha límite para que los consumidores hagan parte de la misma y de exigirles documentos no autorizados por el estatuto del consumidor.



De confirmarse el incumplimiento por parte de Mattel Colombia S.A. se podrán imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 1.817 millones de pesos.

Imparten órdenes a MercadoLibre Colombia

Sobre el mismo juguete y en relación con la investigación administrativa iniciada a Mercadolibre Colombia Ltda., mediante Resolución No. 3135 del 1° de febrero de 2021, la Superservicios dijo que se verificará si este comercio electrónico cumplió íntegramente las órdenes impartidas por esta autoridad relacionadas con el retiro de las publicaciones que la Mecedora Rock´N Play Sleeper de la marca Fisher-Price, objeto de la campaña de seguridad.



De confirmarse el incumplimiento de lo ordenado, se podrán imponer multas sucesivas hasta por 1.000 salarios mínimos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

Encuentre también en Economía:

Ocho cosas claras sobre la reforma en impuestos y gastos

Concentrix abre convocatoria para 1.300 puestos entre febrero y abril

Crece el debate por exclusividad de Ecopetrol para comprar ISA