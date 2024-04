Abecé de pasos para cargar un carro eléctrico en casa: siga estos consejos y no cometa estos errores

Hace unas semanas les contamos cómo se podía cargar un vehículo eléctrico en las estaciones públicas y privadas que ofrecen la infraestructura de las ciudades y establecimientos. Ahora les reseñamos qué debe hacer si necesita es cargar un carro eléctrico en su domicilio, porque no es cosa de conectar un cable y ya.

Detrás de la carga de un vehículo eléctrico hay ‘enemil’ puntos para tener en cuenta, desde si el domicilio es una casa o un apartamento, así como el proveedor o empresa de energía, si el carro se compró con un cargador de pared o simplemente tiene los cables de carga de fábrica, el valor del kilovatio que también depende del estrato y, en fin, tantos otros temas.

Les preguntamos a varias marcas acerca de este proceso para saber qué opciones tienen quienes compran un carro eléctrico para cargarlo en su domicilio, cuánto le puede costar la carga, qué debe hacer si vive en un conjunto residencial, con qué artilugios adicionales se lo venden para que lo ‘llene’ más rápido y cuánto cuestan, y si al final este proceso mejora su experiencia de compra.

De lo simple a lo complejo

Nuestra primera recomendación es que antes de comprar un carro eléctrico hay que verificar si lo puede cargar en su vivienda. Si vive en una casa que no sea de propiedad horizontal, no tendrá mayores inconvenientes.

Todas las marcas que venden carros eléctricos en Colombia los entregan con un equipo que incluye un cable para conectar el carro a cualquier toma o enchufe doméstico, bien sea de 110 o 220 voltios. Y como es su casa, el consumo se verá reflejado en el contador de la vivienda.

Este es el panorama más simple que enfrentará un propietario, pues no hay que pedir permisos, no hay que hacer acometidas, ni mejoras en la red eléctrica. Todo está listo. Lo malo, el tiempo de carga.

En una toma doméstica, un automóvil eléctrico pequeño que disponga de una batería de entre 35 kWh (kilovatios hora) y 45 kWh puede tomarle entre 14 y 18 horas, dependiendo la capacidad de la red eléctrica.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de las marcas recomiendan que la batería no puede estar completamente descargada, pues se debe empezar a ‘llenar’ cuando llegue al 20 %. Desde ese punto y hasta el 80 % es el tiempo antes mencionado, lo cual puede ser una ‘eternidad’ si se necesita tener el carro disponible con la batería llena con rapidez.

Ahora bien, si usted vive en un apartamento o en un conjunto, la cosa se complica. Lo primero que debe hacer es hablar con la administración de su conjunto para solicitar el permiso de cargar su vehículo si es que tiene un enchufe o toma convencional comunal de 110 voltios o 220 voltios.

El primer obstáculo en esa tarea surge de lo más obvio. El consejo de administración le podrá negar esta posibilidad, pues no habrá forma de saber cuánto fue su consumo y el valor que deben cobrarle, pues esas tomas generalmente pertenecen a los bienes comunes de la propiedad horizontal y su costo lo asume la administración. Además, hay que saber si se permite una conexión trifásica y si es seguro conectar su carro eléctrico.

Pero supongamos que logró superar este primer proceso y le dieron la autorización para cargar. El siguiente paso es encontrar una toma que esté cerca de vehículo o que pueda estar disponible cuando lo vaya a cargar, pues el cable que viene con el carro no admite hacer un ‘puente’ con una extensión de ferretería.

Si después de todo lo anterior ya tiene su carro eléctrico ‘enchufado’, debe esperar las mismas 14 a 18 horas de carga, siempre y cuando la batería sea como la que ya se mencionó porque a medida que la batería tenga mayor capacidad, aumentará en consecuencia el tiempo que se requiere para cargarla.

Los que ofrecen las marcas

Les preguntamos a BYD, Chevrolet, Renault, Volvo y Los Coches sobre el equipo básico de carga de sus vehículos y las opciones y costos de los cargadores de pared. Esto fue lo que nos respondieron.

El gerente nacional de posventa de BYD, Mauricio Molina, nos contó que con la compra de un eléctrico la marca ofrece un ‘cargador’ AC (corriente alterna) de carga lenta, que son la gran mayoría que hay en el mercado en la actualidad. Este no tiene costo adicional, pero BYD también ofrece un cargador de pared más capaz de forma opcional.

“En BYD ofrecemos un cargador de 220 voltios cuyo costo estimado arranca desde 3’200.000 de pesos, IVA incluido. Así mismo, para modelos seleccionados se comenzará a ofrecer un cargador portátil de 110 voltios con un costo estimado desde 2’000.000, IVA incluido”, dijo Molina.

Por su parte, Renault ofrece con sus vehículos eléctricos Zoe y Megane E-Tech un cargador de pared incluido en la compra y en este caso los clientes solo deben asumir el costo de su instalación.

Pero para quienes compren un Renault Kwid E-Tech o quieran comprar uno adicional, la marca tiene una unidad de negocio destinada a este servicio, llamada Mobilize Power Solutions, que ofrece dos tipos de cargadores con certificaciones internacionales de calidad y de la marca española Circontrol.

Uno de ellos se llama E-Home, puede conectarse a 110 o 220 voltios y es el que se entrega gratis con la compra de los eléctricos Zoe y Megane E-Tech.

Este tiene capacidad de 3,7 kW o 7,4 kW de potencia de carga, dependiendo del voltaje seleccionado, teniendo en cuenta que mayor voltaje significa mayor potencia de carga y a su vez, tiempo más rápido de ‘llenado’ para la batería.

El otro cargador disponible se llama E-Next y está más orientado hacia el uso comercial. Puede instalarse con una alimentación de 220 o 440 voltios y es capaz de entregar potencias de carga de 11 kW o 22 kW, respectivamente.

Ambos cargadores cuentan con una garantía de un año y los precios sugeridos en la red de concesionarios de Renault son de 3’450.000 pesos para los E-Home y de 8’050.000 pesos para los E-Next.

Hay que recordar que el Kwid E-Tech solo viene con un cargador auxiliar o cable para cargarlo en una toma de 110 voltios, que es el mismo accesorio que entrega Chevrolet con su eléctrico Bolt EUV y que es básicamente el cable de carga.

Además, Mobilize Power Solutions ofrece a sus clientes una visita técnica gratuita para cotizar la instalación en el domicilio y le recomienda la que mejor se adapte a sus necesidades.

En Volvo, el Experto de Producto, Jorge Rojas, asegura que con los eléctricos se entrega un cargador de pared Tipo 1 de 7.2 y 7.4 kWh que tiene un precio estimado en el mercado de unos 4,5 millones de pesos más la instalación y, además, todos vienen con un cable de carga portátil para tomas de 110v y 220 voltios.

El cargador de pared, la solución más veloz



Como tener conectado un carro a un enchufe doméstico es una tarea muy lenta, algunas marcas de vehículos ofrecen sin costo o de forma opcional un cargador eléctrico de pared.

Este cargador viene de muchos tipos y precios (Ver ‘Los que ofrecen las marcas’) y se puede instalar en donde lo requiera, bien sea casa, oficina, taller, finca o local, y lo mejor es que el tiempo de carga va a disminuir de forma considerable, pues para el ejemplo anterior en un cargador de pared promedio la carga tomaría entre 5 y 7 horas. El proceso con estos artilugios es más fácil si usted vive en un conjunto porque algunas empresas, como Renault o Los Coches, le pueden ayudar con los permisos de instalación ante la administración, pues cuentan con expertos certificados que entregan una juiciosa evaluación de la infraestructura, la red eléctrica y su capacidad y lo que se requiere en acometida en zonas comunes y el cableado para instalarlo.

Después de esto, empieza la instalación que puede tomar entre 8 horas y 2 días para finalizar el trabajo cuya mayor complicación, según Ricardo Salazar, gerente de Los Coches, tiene que ver con la lejanía del punto de instalación y el cableado que se debe tender para conectarlo a la red eléctrica comunal y al contador individual de la casa o apartamento. De ese proceso dependerá el valor que tenga la acometida, diferente al precio del cargador de pared, y que en promedio está entre 1 y 3 millones de pesos, dependiendo de factores como la ciudad, el estrato, la dificultad de la acometida y otros adicionales. En una casa fuera de un conjunto, el precio de esta instalación puede arrancar desde los 500.000 pesos.

Wallbox, nombre registrado

Los Coches, que tiene la representación oficial de la marca MG y que además vende eléctricos de Audi, Hyundai, Renault y Volvo, tiene también una unidad de negocio enfocada en los cargadores de pared y tiene por filosofía no vender un eléctrico sin entregarlo con uno de estos dispositivos.

Según su gerente general, Ricardo Salazar, desde 2021 tienen una alianza con la marca Wallbox que fabrica estos cargadores y cuya sede está en Barcelona; también tiene plantas en Texas y en China.

“Los Wallbox son los cargadores de pared más avanzados tecnológicamente, pues se conectan con el teléfono y con la fábrica vía internet y reciben actualizaciones permanentes. Tienen una interfase digital muy fuerte y cuenta con una aplicación desde la cual se manejan todos los datos de operación del cargador”, explica Salazar.

Los Coches también desarrolló una estructura de compañías de instaladores a nivel nacional que son expertas en temas eléctricos y hacen visitas domiciliarias para hacer la instalación en cualquier domicilio, sin importar la vejez de la red eléctrica o si es un conjunto residencial pues, como Renault, también ayuda con los permisos necesarios.

Los Wallbox que ofrece Los Coches, son de corriente alterna o carga lenta y tienen desde 7, 9, 11 y 22 kWh y la elección depende de la capacidad de carga que tenga el carro. El promedio es de 11 kWh, pues carros pequeños como el Kwid tienen una capacidad de carga de 7 kWh. El precio de los Wallbox está entre 4 y 6 millones de pesos en promedio, más la instalación, un tema en el cual, según Salazar, aún hay gran desconocimiento, principalmente por parte de las propiedades horizontales.

“La dificultad mayor es el temor a los riesgos que les generan muchas inquietudes a las administraciones de los conjuntos. Siempre se puede instalar un cargador en un conjunto de forma segura y no hay límite para su número, pues no sobrecargan la red eléctrica, ya que la carga del hogar para carros eléctricos demanda un ‘kilovatiaje’ bajo. Además, no todos están conectados a la misma hora y no consumen el mismo rango”, afirma Salazar.

Así, Los Coches está entregando entre 200 y 250 cargadores al mes tanto para usuarios como para marcas y tienen una garantía con un servicio de mantenimiento más la promesa de que los cargadores dosifican el amperaje para que no haya problema con la red eléctrica de la casa o el conjunto y que se ajusta a la demanda de energía del hogar.

Por último, sobre los tiempos de carga, Salazar confirmó que “en un Wallbox el tiempo de carga de un Renault Kwid E-Tech toma hasta 5 horas y para vehículos con baterías más grandes, por ejemplo con baterías de 64 kWh, hasta 7 horas”.

El valor del kilovatio

Todas las marcas consultadas nos dieron la misma respuesta. El valor del kilovatio depende del estrato social y el precio en la actualidad está entre los 850 para estrato 4 y los 1.000 pesos para estrato 5 y 6 en promedio.

En las cuentas de Salazar, un carro eléctrico está recorriendo unos 16.000 kilómetros al año en promedio, por lo que no tiene pico y placa y salen todos los días.

Para estos 16.000 un carro eléctrico consume 5 kilómetros por kilovatio en promedio, por lo que necesitaría entre 3.000 y 3.200 kilovatios por año. Restando la carga gratis pública que se puede conseguir y que corresponda entre un 10 a 15 % del consumo del año, el usuario pagaría unos 2.800 kilovatios año que equivaldrían a unos 2,4 millones de pesos al año, en promedio, para usar su carro eléctrico.

Renault también sacó sus cuentas con sus vehículos. El costo de la carga completa de un Kwid E-Tech que, según la marca, podría oscilar entre 23.600 y 28.400, para darle una autonomía de 298 km. En el caso de Megane E-Tech, el costo de la carga completa estaría entre 52.800 y 63.600 pesos, para una autonomía estimada de 450 km.

Para este artículo también se enviaron preguntas más técnicas y específicas a uno de los proveedores de electricidad en el país, Enel X Codensa, pero al cierre de esta edición no se recibieron sus respuestas.

Giovanni Avendaño - Editor Web Motor.com.co

