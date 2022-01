La inversión extranjera directa (IED) en Colombia ha mantenido la senda de superar los montos registrados en el 2020, pero, de acuerdo con los registros consolidados del Banco de la República hasta septiembre del año pasado, se mantienen por debajo del 2019, año previo a la pandemia.



En efecto, hay una fuerte recuperación del 33 por ciento, al llegar en los primeros nueve meses del 2021 a 7.160 millones de dólares, pero no se logró el nivel de 2019, que ascendió a 10.647 millones de dólares. Ese nivel se podría recuperar este año o en el 2023.



Los resultados de la entrada de capital a los sectores de petróleo y minería que en décadas pasadas presentaron la mayor proporción, en los dos últimos períodos han perdido espacio frente a los datos de las demás actividades.



En los tres primeros trimestres del 2021, la suma de petróleo y minería llega a 615 millones de dólares, en tanto que las demás actividades pesan cerca del 90 por ciento.



El ingreso de capital a proyectos de la industria manufacturera ascendió en septiembre a 1.126 millones de dólares, dos veces lo de petróleo y minería. En transporte, almacenamiento y comunicaciones fue 1.430 millones de dólares, y en servicios financieros se registraron en el Banco de la República inversiones por 1.807 millones.



De esta manera parece quedar atrás la dependencia de la inversión foránea en la industria extractiva, uno de los cuestionamientos que desde distintos sectores se ha hecho a la política de promoción a la inversión foránea, por los problemas que esta representa, no solo por el impacto en la economía, en particular la llamada ‘enfermedad holandesa’.



Esta última implica no solo revaluación de la moneda, sino impacto ambiental y la misma concentración de su aporte en las finanzas nacionales y territoriales. Fue clara la situación al observar cifras 2017-2019, período en el que ingresaron al país más de 8.000 millones de dólares a esas industrias.



De enero a septiembre de 2021 se registró el crecimiento más sobresaliente en agricultura, caza, silvicultura y pesca (39,1 por ciento), industrias manufactureras (43,3 por ciento), transportes, almacenamiento y comunicaciones (7.360 por ciento) y servicios financieros y empresariales (41,1 por ciento).



En solo el tercer trimestre, los flujos de inversión hacia Colombia fueron de 2.845 millones de dólares, registrando un incremento de 237 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2020 (US$ 844 millones).

Dispersión geográfica

Uno de los avances más importantes de la atracción de inversión extranjera en Colombia tiene que ver con la diversificación geográfica y la ponderación relativa.



Así, aunque Estados Unidos recuperó el primer puesto como país inversor con el 18,8 por ciento del total (1.349 millones en términos absolutos ) y España regresa al segundo lugar con 15 por ciento y 1.057 millones, otros países, en particular de Europa, ganan terreno: de Países Bajos (Holanda) se registraron inversiones por 998 millones de dólares, y de Suiza, 905 millones, esto es, el 12,5 por ciento.



La suma de estos tres países europeos representa el 41,2 por ciento del total recibido por Colombia, siendo España el país con mayores potencialidades en sectores como infraestructura, energía renovable, salud e industrias 4.0.



Durante la visita del presidente Duque a Estados Unidos, España, Brasil, Israel y Emiratos Árabes, los anuncios oficiales mostraron la concreción de nuevas inversiones hacia el país por un valor de 6.500 millones de dólares, que entrarán en forma gradual, de los cuales el 45 por ciento provienen de España, país con el que se firmó un acuerdo de protección mutua de inversiones entre los dos gobiernos, lo que había sido pedido por el sector privado de ambos países.



De la misma manera, ha entrado en operación la ‘Ventanilla España’, oficina que opera bajo la coordinación de la Presidencia de la República y Procolombia para atender los requerimientos de las empresas instaladas en Colombia.



En una reciente conversación entre las directivas de Procolombia, la embajada de ese país en Bogotá y empresas que operan en la nación, siete compañías anunciaron la ampliación de sus negocios en Colombia para los próximos años en áreas de energía, infraestructura y salud, entre otras. Desde España no entra inversión hacia la industria extractiva.



El plan de acción de Procolombia para el 2022 incluye el apoyo para el ingreso al país de 140 proyectos nuevos por valor de 8.000 millones de dólares, lo que se supone una contribución a apuntalar en forma definitiva la reactivación económica, las exportaciones y la estructura productiva del país.



El Tiempo