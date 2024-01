Cuentas claras: 7 de los 10 gastos que más encarecen la vida son regulados

Un boletín del Minhacienda, que según Fedesarrollo malinterpretó un estudio de la cartera, dice que la inflación obedece al poder de las empresas.



El caso es que los hechos muestran que 7 de los 10 gastos que más encarecen la vida, y explican el 64 % de la inflación, son regulados.



En los 10 están arriendos, corrientazos, guarderías o colegios, en donde la oferta atomizada hace dudar que haya poder de mercado.



US$ 10.000 millones en remesas por primera vez

En noviembre, los giros que envían a sus familias trabajadores colombianos en el exterior llegaron –y superaron– por primera vez los US$ 10.000 millones anuales.



En los 12 meses terminados en noviembre, llegaron al país US$ 10.026 millones, de acuerdo con el Banco de la República.



Si para diciembre se mantuvo la tendencia que se venía observando, el 2023 pudo terminar cerca de US$ 10.100 millones.

Expectativa por dato del último trimestre

Tras la caída de la economía en el tercer trimestre del año pasado, había expectativa por la posibilidad de que en el cuarto trimestre se repitiera. Con lo visto de actividad en noviembre ya es poco probable que ocurra.



Si se piensa que el indicador de seguimiento de la economía (ISE) del Dane anticipa bien lo que pasa con el PIB, en diciembre tendría que haber una caída de 2,1 % para que el trimestre fuera negativo.



Cómo va el crecimiento de año completo

El mes entrante se sabrá cuánto creció la economía en el 2023, dato que muestra la variación de lo producido en todos los 12 meses.



Una aproximación de ese resultado la puede dar el indicador de seguimiento (ISE) si se mira también en acumulados de 12 meses.



En diciembre del 2022 mostraba un crecimiento de 7,2 %; para abril se crecía 5 %; para julio, 2,5 %, y para noviembre, 1 %.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En X: @galmau