La Asociación de Energías Renovables Colombia (Ser Colombia) elaboró un informe que analiza la situación actual de 80 proyectos de energía renovable no convencional que tienen fecha de entrada en operación entre el 2023 y el 2024 y los desafíos que enfrentan, basándose en información que reportaron las empresas a marzo.



Según Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, "el principal reto identificado es poner los proyectos en operación para atender las crecientes necesidades energéticas de los colombianos".



Los proyectos suman una capacidad total de 3.330 megavatios, de los cuales, 1.280 megavatios deberían estar generando energía en el 2023 y 2.050 megavatios en el 2024.



El gremio estima que estos proyectos representan inversiones entre 2.500 y 3.400 millones de dólares que, según datos del Banco de la República sobre la inversión extranjera en Colombia, sería 53 por ciento superior a la inversión anual en electricidad, gas y agua.



"Poner en marcha la totalidad de estos proyectos equivale a atender las necesidades de consumo de más de 1,8 millones de colombianos", precisó Hernández.

Foto: Santiago Saldarriaga/El Tiempo

Poner en marcha la totalidad de los proyectos equivale a atender las necesidades de consumo de más de 1,8 millones de colombianos

Además, aumentaría 11 veces la capacidad actual del parque solar y eólico, y la actual capacidad instalada de generación crecería 19 por ciento. Sin embargo, representaría menos de la cuarta parte de la meta de capacidad de renovables planteada en el Plan Energético a 2050.



Estas iniciativas se llevarán a cabo en 16 departamentos, siendo la región Caribe la principal receptora de estas inversiones y la que concentrará la mayor parte de la nueva capacidad instalada (2.357 megavatios).



Otro dato que se resalta es que serán desarrollados por 24 empresas, que en su mayoría serán nuevos agentes que entrarán a competir en mercado eléctrico colombiano. De los 80 proyectos analizados, 78 corresponden a energía solar (85 por ciento de la nueva capacidad) y dos proyectos serán de energía eólica (15 por ciento de la capacidad total).

Foto: Archivo Particular

Los desafíos de la transición energética

El 35 por ciento de los proyectos analizados avanzan sin ningún problema para lograr su puesta en operación en la fecha programada. 14 entrarán en 2023 (189 megavatios) y otros 14 en el 2024 (176 megavatios).



Sin embargo, el 65 por ciento restante (52 proyectos) se encuentra adelantando trámites y varios de ellos reportan retrasos de años anteriores. Estas iniciativas suman la mayor parte (89 por ciento) de la nueva capacidad que debería entrar en operación: 2.965 de 3.330 megavatios.



De estos 52 proyectos con pendientes para su entrada en operación, la mitad tienen trámites ambientales en proceso: 40 por ciento ante Corporaciones Autónomas Regionales y 10 por ciento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



La protesta social

ha generado alta conflictividad para el desarrollo de proyectos, especialmente en La Guajira

También se identificaron proyectos que están a la espera de respuestas a trámites que han realizado ante la Upme, Invías, la ANI y alcaldías. Igualmente, hay 47 proyectos (1.210 megavatios) que no tienen contratos, y por lo tanto, están pendientes de cerrar financieramente, mientras que 11 iniciativas (286 megavatios) están a la espera de respuesta sobre la ingeniería de interconexión con los operadores de red.



"Otros desafíos identificados son las consultas previas, la protesta social que ha generado alta conflictividad para su desarrollo, especialmente en La Guajira y el Plan Nacional de Desarrollo que, como está planteado hoy, impactará la competitividad de las renovables frente otros energéticos y afectará el precio de la energía para los colombianos", afirma la presidenta ejecutiva de Ser Colombia.



El potencial de La Guajira

Fortalecer los incentivos tributarios, de mercado

y regulatorios para aumentar la oferta de renovables

De los 80 proyectos analizados en el informe, tres de ellos se ubican en La Guajira. No obstante, dado el alto potencial de esta región, a partir del 2025 se tiene programada la entrada de numerosos proyectos en este departamento, todos de energías renovables no convencionales. De ahí la importancia de analizar la situación de La Guajira, dice Ser Colombia.



Parte importante de los retrasos en los proyectos de esta región se debe a que la línea de transmisión a la que estarán conectados (Colectora 1), aún se encuentra en proceso de consulta previa con las comunidades. Además, los proyectos que no van a estar conectados a esta línea han tenido dificultades con las comunidades.



"Desde Ser Colombia proponemos medidas de fortalecimiento institucional y mayor articulación entre las partes para apoyar los trámites de permisos requeridos y la aceptación social que permitirá poner en marcha los proyectos", aseguró Alexandra Hernández.



Además de articular las políticas de transición energética con el ordenamiento territorial, fortalecer los incentivos tributarios, de mercado y regulatorios para aumentar tanto la oferta de renovables, como la participación directa de los usuarios en la transición y el ajuste en sus hábitos de consumo energético", .