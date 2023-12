Los motivos por los que en la subasta 5G no hubo ofertas para ‘bandas bajas’

Cuatro años después de la subasta de ‘bandas bajas’ con las que el gobierno de Iván Duque iba a marcar el futuro del sector de las TIC en Colombia, las bandas remanentes en 700, 1.900 y 2.500 MHz volvieron a ser subastadas junto con las redes para el 5G.

Entre los principales cambios de la licitación del 2019 respecto a la del 2023 estaban la posibilidad de tener espectro en AWS extendida y la participación de dos jugadores: Movistar, que en esta oportunidad lo hizo con Tigo en una unión temporal, y Telecall, una firma brasileña que no se interesó en este espectro.



La expectativa de recaudo del proceso total según el Ministerio de las TIC era “de 3,3 billones de pesos con las bandas que se están subastando”. Sin embargo, el recaudo total fue de 1.523’420.000 pesos.



Hay varios motivos por los que los participantes en la subasta consideraron que no se lograron ofertas por las bandas medias y bajas de espectro a disposición. La primera es que algunos de los participantes superan los topes de espectro, la otra es que comercialmente no sería interesante. Por ejemplo, el negocio de Telecall no estaría enfocado en 4G, sino solo en el 5G, y la tercera es por el alto precio con el que se subastaron dichas bandas, de 1.900, 2.500 y 700 MHz.



“En términos de 5G, lo que hizo Colombia es competitivo, y está muy bien, pero este es un mensaje contundente para el Estado: el espectro no puede tener esos precios, los márgenes de utilidad han caído un 60 por ciento, el internet móvil en Colombia es a muy bajo precio. La metodología de valoración debe ajustarse para próximas subastas, pues se perdió la oportunidad de otorgar más espectro y recaudar más dinero”, explicó Ramiro Lafarga, presidente de WOM Colombia.

Ramiro Lafarga, CEO de Wom Colombia en la subasta de 5G Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Para el Ministerio de las TIC, el objetivo de la subasta era 5G, y “del total de espectro que ofertamos hoy, adjudicamos el 83 por ciento en la subasta, lo que consideramos un total éxito”, dijo Lizcano al final del proceso.



El jefe de la cartera señaló que si bien se pusieron a consideración unos “bloques remanentes en bandas medias y bajas”, el protagonista de la subasta era 5G, las frecuencias para dicha tecnología, y allí se superaron las expectativas de recaudo “casi un 30 por ciento por encima del precio base”.



Lafarga enfatizó en que el precio del espectro de 4G para complementar la conectividad de la mayoría de Colombia sigue sin actualizarse.



“Fueron los mismos precios de 2019, estaban muy altos y en el caso de 700 MHz, la base era de 130 millones de dólares, algo que es increíble, y en el caso de las AWS, que nos interesaba a nosotros, estaba demasiado caro”, dijo.

'5G no será para cerrar la brecha'

Lafarga señaló que "por el tema de los topes, Tigo y Telefónica deben ahora devolver espectro y por eso para ellos no era interesante invertir en esas redes, WOM podía, pero los precios anticompetitivos que hay en 4G no había ninguna opción, este es un mensaje al ministerio que además ahora debe hacer algo con 4G, ya sea volver a licitar o entregarlo más barato, pues justamente como el valor de 5G estaba bien hubo 4 competidores".



De acuerdo con el directivo hay que tener en cuenta que el 4G son las redes que hay que tener, ya que el problema del espectro vacío es una pérdida para cerrar la brecha de conectividad.



"Si queremos cerrar la famosa brecha de conectividad tenemos que hacer un esfuerzo en 4G, la forma no es en 5G, ya que esa banda es demasiado caro para los usuarios, son teléfonos por encima de los 250 dólares o en promedio 800 dólares por equipos. La forma de cerrar la brecha en Colombia es bajando el valor del espectro y extendiendo las redes y si no, nadie va a invertir", puntualizó.​

